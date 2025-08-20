Résumé quotidien - Une nouvelle journée marquée par une forte baisse des indices

Procès-verbal du FOMC : Le procès-verbal de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) n'a pas entraîné de changements significatifs sur les marchés, mais il a été largement perçu comme belliciste. Le procès-verbal a révélé que les membres de la Fed sont plus préoccupés par l'inflation que par le marché du travail, même s'il est important de noter que la réunion s'est tenue avant la publication des chiffres décevants de l'emploi non agricole pour le mois de juillet. Si certains membres se sont prononcés en faveur d'attendre que la situation se clarifie, la majorité a exprimé une plus grande inquiétude concernant l'inflation.

Dollar américain : Le dollar s'est légèrement raffermi après la publication du compte rendu du FOMC, mais la position réelle de la Fed devrait être révélée vendredi lors du discours de son président, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole.

Actions américaines : La situation à Wall Street reste fragile, avec une deuxième journée consécutive de forte baisse. Le contrat à terme US100 recule de 1,1 %, tandis que le US500 perd 0,65 %.

Actions européennes : L'indice allemand DE40 poursuit sa baisse, reculant de 0,45 % dans un contexte de détérioration du sentiment. Le secteur de la défense perd de la valeur en raison des inquiétudes liées aux négociations de paix potentielles, qui pourraient entraîner une réduction des commandes militaires.

Marchés asiatiques : La séance asiatique s'est terminée sur des gains importants pour l'indice Shanghai Composite, tandis que le Nikkei 225 a reculé de 1,5 %. La Banque populaire de Chine (PBOC) a maintenu ses taux préférentiels pour les prêts à un an et à cinq ans inchangés à 3,0 % et 3,5 %, respectivement, comme prévu.

Décision de la RBNZ : La Banque centrale néo-zélandaise (RBNZ) a abaissé ses taux d'intérêt à 3,0 %, comme prévu, et a délivré un message accommodant, laissant entrevoir de nouvelles baisses potentielles. Cela s'est traduit par une baisse de 1 % du dollar néo-zélandais par rapport au dollar américain. Le vice-gouverneur de la RBNZ, M. Hawkesby, a déclaré qu'il était à l'aise avec un dollar néo-zélandais plus faible. Cependant, la décision d'aujourd'hui n'a pas été unanime, quatre membres ayant voté pour la baisse et deux contre.

Inflation au Royaume-Uni : L'inflation IPC au Royaume-Uni s'est révélée plus forte que prévu, à 3,8 % en glissement annuel, contre des prévisions de 3,7 % et un chiffre précédent de 3,6 %. L'inflation des services a augmenté de 5 %, une hausse notable. Cette inflation plus élevée réduit la probabilité de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Malgré cela, la livre sterling s'est affaiblie face au dollar américain aujourd'hui.

Inflation dans la zone euro : L'inflation finale dans la zone euro a été confirmée à 2,0 %, conformément aux attentes et aux chiffres préliminaires. Sur une base mensuelle, l'inflation est restée inchangée.

Politique américaine : Donald Trump a demandé à la gouverneure de la Fed, Janet Yellen, de démissionner de son poste à la suite d'allégations de fraude immobilière. Si Mme Yellen démissionnait, M. Trump aurait la possibilité de nommer à la tête de la Fed une personne qui lui serait plus favorable.

Marchés pétroliers : Le pétrole brut tente de rebondir aujourd'hui. Selon le département de l'Énergie (DOE), les stocks de pétrole brut ont baissé de 6 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,8 million de barils. Les stocks d'essence ont également diminué de 2,7 millions de barils, contre une baisse prévue de 0,3 million. Toutefois, les stocks de distillats ont augmenté de 2,3 millions de barils, dépassant la hausse attendue de 1,5 million.

Résultats du secteur de la distribution : Les résultats de Target et Lowe's ont été mitigés. Les bénéfices de Target , bien que meilleurs que prévu, ont montré que la croissance des ventes restait difficile. L'action de la société a reculé de plus de 7 % aujourd'hui. Lowe's a gagné 0,5 % après la publication de ses résultats, mais cela représente tout de même un recul important par rapport aux sommets atteints plus tôt dans la séance.

Estée Lauder : L'action Estée Lauder a chuté après que la société a publié des perspectives de bénéfices pessimistes pour 2025, invoquant des difficultés persistantes liées à la faiblesse de la demande sur ses principaux marchés.

Riksbank : La Riksbank a maintenu son taux directeur inchangé à 2 %, conformément aux attentes du marché. La banque centrale a laissé entrevoir la possibilité de nouvelles baisses de taux dans le courant de l'année, en fonction de la conjoncture économique et de l'inflation.

