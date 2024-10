Arcadium Lithium gagne plus de 30 % après l'annonce de l'intérêt de Rio Tinto pour une acquisition 📈

L'acquisition s'inscrirait dans une tendance de grandes offres dans le secteur minier

Les deux entreprises ont confirmé le début des discussions pour une acquisition potentielle

Aucun accord contraignant n'a encore été signé entre elles

L'offre de Rio Tinto devrait inclure une prime significative Le cours de l'action Arcadium Lithium (ALTM.US) a grimpé de plus de 41 % à l'ouverture des marchés, suite à la confirmation de l'intérêt du géant minier Rio Tinto (RIO.UK) pour une acquisition de l'entreprise. Les premières rumeurs concernant ces discussions sont apparues dès vendredi, ce qui avait déjà permis à l'action d'Arcadium de gagner 10 %. Bien que les entreprises aient confirmé leur volonté d'engager des pourparlers, il est important de noter qu'aucun accord contraignant n'a encore été conclu. Ainsi, la réalisation de cette transaction reste incertaine. Arcadium Lithium est l'un des leaders mondiaux dans l'extraction et le traitement du lithium. Selon les estimations, l'entreprise représente actuellement 5 % de l'offre mondiale de ce métal, et certaines analyses prévoient que sa part de marché mondial pourrait atteindre 6 % d'ici 2028. L'entreprise opère dans plusieurs pays, dont l'Argentine, le Canada et l'Australie-Occidentale. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des conditions de marché difficiles pour le lithium Le lithium est l'un des métaux clés pour l'avenir, en raison de la transition énergétique, du développement technologique mondial et de l'essor du marché des véhicules électriques. Toutefois, les prix du lithium ont fortement souffert des conditions de marché au cours des dernières années. La demande pour les voitures électriques ralentit clairement, notamment en Europe, ce qui se traduit par des réductions significatives des plans de production de véhicules pour les années à venir. De plus, les décisions des principaux constructeurs européens d'annuler l'ouverture de certaines nouvelles usines de batteries intensifient le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du lithium. Par ailleurs, le contexte de taux d'intérêt élevés ralentit le développement des sources d'énergie renouvelables en limitant les capacités d'investissement des entreprises, ce qui réduit le facteur de croissance pour les prix des métaux. Cependant, à long terme, les prix du lithium pourraient rebondir, surtout si une baisse des taux d'intérêt stimule l'investissement dans les énergies renouvelables, créant ainsi une demande suffisante pour sortir le métal de ses niveaux bas actuels. Il est difficile de prédire quand les prix atteindront leur plancher, mais la baisse actuelle des prix, qui fait chuter la valorisation des producteurs et des sociétés minières, crée un environnement propice aux acquisitions à des prix attractifs. Le regain d'activité sur le marché des fusions et acquisitions dans le secteur minier suggère que certains acteurs parient sur une stabilisation des prix et profitent des opportunités du marché. Les prix du lithium continuent de suivre une tendance baissière, tant sur une base mensuelle qu'annuelle. Source : Bloomberg Finance L.P. Arcadium Lithium dans le viseur de Rio Tinto L'une de ces opportunités pourrait être la tentative de Rio Tinto d'acquérir Arcadium Lithium. Pour le géant minier, une telle acquisition pourrait s'inscrire dans sa stratégie annoncée de renforcer son exposition au marché du lithium. De plus, du point de vue du marché, la valorisation actuelle d'Arcadium Lithium semble très attrayante. Avant l'annonce de l'acquisition potentielle, les indicateurs fondamentaux de la société montraient qu'elle se négociait avec un ratio cours/valeur comptable de 0,5x, un ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires anticipé de 4x, et un ratio valeur d'entreprise/EBITDA anticipé de 10,2x. La capitalisation boursière d'environ 3,3 milliards de dollars est bien en deçà du consensus des analystes, qui l'évaluent à environ 5,2 milliards de dollars. De plus, si Rio Tinto souhaite réellement procéder à cette acquisition, il est probable qu'elle devra offrir une prime conséquente, compte tenu des synergies qu'une acquisition d'Arcadium pourrait apporter. Certaines estimations évaluent même la société à 8,5 milliards de dollars. L'acquisition, un pari gagnant pour les deux entreprises ? Arcadium Lithium a dû sévèrement limiter ses projets et son expansion en raison des conditions difficiles du marché du lithium. Avec une capacité limitée à financer ses propres projets, son potentiel de croissance, tant en termes de valorisation que de revenus, est actuellement très restreint. Toutefois, en s'appuyant sur les opportunités offertes par Rio Tinto, il est probable qu'Arcadium pourra développer ses projets et étendre ses opérations, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial du traitement du lithium. De son côté, Rio Tinto pourrait diversifier son portefeuille et accroître son exposition au marché du lithium grâce à cette acquisition. Le groupe pourrait également bénéficier d'efficacités accrues dans ses activités existantes, notamment en tirant parti des opérations d'Arcadium Lithium en Argentine pour soutenir le projet Rincon Lithium. La hausse actuelle du cours d'Arcadium Lithium ne reflète pas tout le potentiel d'une augmentation du prix de l'action si l'accord aboutit. Le consensus de valorisation sur 12 mois reste supérieur de 12 % au prix actuel, et la prime potentielle pourrait être encore plus élevée. Cependant, il convient de rappeler que ce scénario n'est pas confirmé, et l'échec de l'accord pourrait entraîner une forte baisse des actions de la société. Source : xStation.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."