Le marché de l’argent connaît une envolée spectaculaire en ce début d’année. Après une progression de plus de 40% en janvier, le métal gris évolue désormais au-dessus de 98.5 dollars l’once, porté par un dollar américain affaibli, une hausse continue de l’or et un afflux croissant d’investisseurs particuliers. Cette dynamique soulève une question centrale : assiste-t-on à une exubérance spéculative, ou à l’émergence d’un nouveau rôle stratégique pour l’argent dans les portefeuilles ? 🌍 Un contexte macroéconomique ultra-porteur Dollar faible et or en soutien La récente faiblesse du dollar américain constitue un moteur clé de la hausse des métaux précieux. Dans le même temps, l’or enchaîne les records, renforçant l’attrait de l’ensemble du complexe des métaux.

L’argent bénéficie pleinement de cet environnement, d’autant plus qu’il combine un statut de valeur refuge et une dimension industrielle, ce qui amplifie les flux entrants lorsque le sentiment de marché devient favorable. Défiance croissante envers les monnaies fiduciaires Selon Bank of America, la dépréciation progressive des monnaies fiduciaires, la persistance de déficits budgétaires élevés et la montée de la frustration des investisseurs particuliers créent un terrain propice à une réallocation durable vers les “hard assets”, dont l’argent fait partie. 📈 Les investisseurs particuliers entrent en scène Un phénomène marqué en Chine La dynamique actuelle est particulièrement visible en Chine, où les prix spot de l’argent seraient près d’une dizaine de dollars plus élevés qu’aux États-Unis. Cette prime régionale illustre une demande physique très forte, souvent associée à des comportements d’investissement de long terme. Signal fort du marché physique Autre indicateur marquant : le US Mint a quasiment doublé les prix de vente de ses pièces en argent, désormais au-dessus de 170 $ l’once. Ce niveau reflète non seulement la tension sur l’offre physique, mais aussi la volonté des acheteurs particuliers de payer une prime élevée pour détenir le métal. 🏦 Bank of America : entre valorisation et scénario extrême Un écart massif avec la valeur fondamentale Dans une note spéciale, Bank of America estime que la valeur fondamentalement justifiée de l’argent aujourd’hui se situerait autour de 60 $ l’once. Le niveau actuel suggère donc un écart considérable, alimenté davantage par la psychologie de marché que par les fondamentaux classiques. Un objectif à 170 $ possible Malgré cela, la banque n’exclut pas un scénario où l’argent atteindrait 170 $ l’once sur un horizon de deux ans, à condition que les investisseurs particuliers continuent de rejoindre massivement le mouvement. Selon BofA, ce point de bascule semble justement en train d’être atteint. 📊 Analyse technique : l’argent en terrain extrême Une dynamique parabolique La hausse actuelle s’apparente à un mouvement parabolique, caractérisé par une accélération rapide des prix et une participation croissante des investisseurs non institutionnels. Source: xStation5 Dans ce type de configuration, la tendance peut se prolonger bien au-delà des niveaux jugés “raisonnables”, mais devient aussi extrêmement vulnérable à des corrections brutales. Volatilité et gestion du risque Les investisseurs doivent intégrer le fait que l’argent est historiquement l’un des actifs les plus volatils du marché des matières premières. Des mouvements de 10 à 20% en quelques séances sont fréquents lorsque le sentiment se retourne. ⚠️ Bulle spéculative ou mutation structurelle ? Arguments en faveur d’un excès Décorrélation marquée avec les fondamentaux

Demande physique soutenue en Asie La réalité pourrait se situer entre les deux : une tendance de fond haussière, ponctuée de phases spéculatives excessives. ❓ FAQ Pourquoi l’argent progresse-t-il aussi fortement ?

À cause d’un dollar plus faible, de la hausse de l’or et de l’arrivée massive d’investisseurs particuliers. Le niveau actuel est-il justifié fondamentalement ?

Selon Bank of America, la valeur fondamentale serait plus proche de 60 $. Un objectif à 170 $ est-il réaliste ?

Oui dans un scénario spéculatif prolongé, si les flux particuliers s’intensifient. Pourquoi la Chine joue-t-elle un rôle clé ?

La demande physique y est très forte, avec des prix spot nettement supérieurs aux États-Unis. Le risque de correction est-il élevé ?

Oui, la volatilité est extrême et une correction peut survenir rapidement.

