L’argent rebondit vers 94 $ après une brève chute sous 90 $, mais perd rapidement de l’élan.
Le renforcement du dollar et le retour de l’isk-on pèsent sur les métaux précieux.
Le seuil technique de la moyenne mobile 50 périodes (H1) a été de nouveau cassé.
La zone des 90 $ reste le support clé à court terme.
Un scénario de correction plus profonde vers 75 $ ne peut être exclu en cas de rupture.
Le marché de l’argent a montré une forte réactivité aujourd’hui, avec un rebond rapide en direction des 94 dollars l’once, après la volatilité observée lors du dernier rebond de Wall Street. Toutefois, derrière cette reprise apparente, les signaux techniques et macroéconomiques suggèrent que l’équilibre reste précaire, dans un contexte de dollar plus ferme et de rotation progressive vers les actifs risqués.
🌍 Contexte de marché : dollar fort et détente géopolitique
Un environnement défavorable aux métaux précieux
Le rebond de Wall Street, alimenté par un apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe, a réduit la demande pour les valeurs refuges. Parallèlement, le renforcement du dollar américain a exercé une pression directe sur l’ensemble des métaux précieux.
Dans ce contexte, l’or, le platine et l’argent ont tous subi des prises de bénéfices, malgré des fondamentaux structurellement solides.
Un rebond technique plus que fondamental
L’argent a brièvement glissé vers la zone des 90 dollars, avant de trouver rapidement des acheteurs. Ce rebond vers 94 dollars s’apparente toutefois davantage à un mouvement technique de soulagement qu’à un changement durable de tendance, la dynamique haussière ayant rapidement montré des signes d’essoufflement.
📊 Analyse technique de l’argent (H1)
Cassure d’un support clé à court terme
Après son rebond, le prix de l’argent est repassé sous la moyenne mobile à 50 périodes en données horaires (ligne orange), un seuil fréquemment surveillé par les traders de court terme.
Source: xStation5
Depuis décembre, l’argent est passé huit fois sous cette moyenne, et dans la majorité des cas, la tendance haussière a rapidement repris. Cette statistique plaide pour une résilience du momentum, tant que d’autres supports majeurs tiennent.
Le rôle central de l’EMA200
La moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200, ligne rouge) continue de jouer le rôle de support dynamique principal. Tant que ce niveau est préservé, la structure haussière de fond reste intacte.
Dans ce scénario, la zone des 90 dollars demeure le pivot technique clé à court terme, susceptible d’attirer à nouveau des acheteurs en cas de repli.
⚠️ Scénarios de risque et niveaux à surveiller
Risque de correction plus profonde
Un passage durable sous les 88 dollars l’once constituerait un signal technique nettement plus négatif. Il s’agirait alors de la première correction significative depuis fin décembre 2025, marquant une rupture avec la séquence de replis superficiels observée jusqu’à présent.
Projection vers la zone des 75 dollars
Historiquement, l’argent a déjà connu deux corrections majeures depuis l’automne 2025, chacune représentant environ 20% de baisse.
Appliqué au contexte actuel, un tel mouvement impliquerait un retour vers la zone des 75 dollars, correspondant à l’ancienne zone de consolidation de décembre. Ce scénario deviendrait plus crédible si le dollar poursuivait son renforcement et si l’optimisme sur les marchés actions s’installait durablement.
🔄 Rotation des flux et appétit pour le risque
Moins d’attrait spéculatif pour les métaux
Le retour de l’appétit pour le risque pourrait entraîner une rotation des flux spéculatifs hors des métaux précieux, au profit des actions ou des devises cycliques. Dans ce cas, l’argent pourrait sous-performer à court terme, malgré des perspectives structurelles toujours favorables à moyen et long terme.
Un équilibre encore fragile
À ce stade, le marché reste partagé entre correction technique saine et début d’un mouvement baissier plus large. La réaction des prix autour des supports clés fournira les prochains signaux décisifs.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi l’argent a-t-il rebondi aujourd’hui ?
Grâce à un support technique proche des 90 $ et à des rachats après une chute rapide.
Le rebond vers 94 $ est-il un signal haussier fort ?
Pas nécessairement, car le mouvement a rapidement perdu en momentum.
Quel est le support le plus important à court terme ?
La zone des 90 $, soutenue par l’EMA200 en données horaires.
À partir de quel niveau le risque augmente-t-il fortement ?
Une cassure sous 88 $ ouvrirait la voie à une correction plus profonde.
L’argent peut-il retomber vers 75 $ ?
Oui, en cas de correction comparable aux précédentes phases baissières de 20%.
🪙 Résumé quotidien : séance historique et tensions monétaires
