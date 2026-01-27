Le marché anticipe une forte accélération séquentielle des revenus et du BPA

🏭 ASML, pilier incontournable de l’économie mondiale ASML est aujourd’hui l’entreprise la plus stratégique d’Europe et l’un des maillons les plus critiques de l’économie mondiale. Sans ses machines de lithographie, aucune production avancée de semi-conducteurs n’est possible. Cette réalité, longtemps sous-estimée, est désormais pleinement intégrée par le marché. Après une phase de croissance spectaculaire, tant sur le plan financier que boursier, la question n’est plus de savoir si ASML est indispensable, mais jusqu’où cette domination peut encore être valorisée. 📊 Attentes de marché : très élevées, peut-être trop Le consensus table sur un BPA d’environ 8,2 USD et des revenus supérieurs à 11 milliards USD, soit une croissance de plus de 50 % en glissement trimestriel. Ce sont des chiffres extrêmement ambitieux, même pour une entreprise de la qualité d’ASML. Le groupe a certes battu les attentes six trimestres d’affilée, mais plus la série se prolonge, plus le risque asymétrique augmente. À ce niveau, la question n’est pas seulement “ASML peut-elle faire bien ?”, mais “peut-elle faire beaucoup mieux que très bien ?”. ⏱️ Contraintes côté clients, pas côté ASML Un point clé souvent mal compris concerne les freins à la croissance actuelle. Ils ne proviennent pas d’ASML elle-même, mais de ses clients. Les retards d’exécution de projets, le manque de clean rooms prêtes à accueillir les machines et les délais d’installation limitent temporairement la reconnaissance du chiffre d’affaires. Autrement dit, la demande existe, mais elle ne se traduit pas toujours immédiatement en ventes comptabilisées. Cela rend la lecture du trimestre plus délicate et renforce l’importance du commentaire sur le carnet de commandes et le pipeline. 🔬 High NA : le segment clé pour la narration boursière Le segment High NA EUV reste le cœur des attentes du marché. ASML y détient un monopole total, et c’est précisément là que se concentre la plus grande partie de la valeur future anticipée. Les investisseurs chercheront des réponses claires sur : le rythme de montée en puissance des livraisons,

l’adoption par les grands fondeurs,

et la contribution de ce segment à la croissance à moyen terme. Toute indication de retard ou de prudence excessive pourrait peser sur le titre, même en cas de résultats solides. 🤖 IA, mémoire et “joker” potentiel À plus long terme, un risque souvent évoqué est celui d’un ralentissement cyclique lié à l’IA. Toutefois, même dans ce scénario, l’inertie financière d’ASML reste considérable, ce qui suggère que le marché n’a probablement pas encore pleinement intégré tous les bénéfices futurs, plutôt que d’avoir déjà commencé à les escompter négativement. Un élément potentiellement sous-estimé pourrait être une demande plus forte que prévu dans la mémoire (RAM), notamment si les investissements liés aux data centers et à l’IA se diffusent plus largement au-delà des seuls processeurs logiques. 📈 Lecture technique : tendance intacte, mais potentiel plus limité D’un point de vue technique, la tendance haussière reste clairement intacte. Le titre évolue dans un canal ascendant bien établi, sans signal évident de retournement. En revanche, le potentiel de hausse marginal semble plus limité qu’auparavant, compte tenu : de la valorisation actuelle,

du niveau d’optimisme déjà intégré,

et de la dépendance accrue à la guidance. Dans ce contexte, le risque principal à court terme n’est pas fondamental, mais lié aux attentes. ❓ FAQ Pourquoi les attentes sont-elles si élevées ?

Parce qu’ASML a enchaîné les beats et bénéficie d’une position de monopole sur des technologies critiques. Le segment High NA est-il crucial ?

Oui. C’est le principal moteur de valorisation future et le cœur de l’avantage concurrentiel d’ASML. Un bon trimestre peut-il quand même faire baisser le titre ?

Oui, si la guidance est jugée trop prudente par rapport aux attentes actuelles. Le risque IA est-il réel ?

À court terme, surtout cyclique. À long terme, ASML reste structurellement gagnante. La tendance boursière est-elle menacée ?

Pas pour l’instant. Mais le potentiel marginal est plus limité qu’auparavant.

