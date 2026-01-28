Les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine restent un risque

Le groupe anticipe une croissance du chiffre d’affaires en 2026

​​​​​​L’action ASML a connu une séance agitée en Bourse, ouvrant en nette hausse avant de fortement se retourner en fin de journée. Malgré des résultats annuels solides et des perspectives optimistes, le titre affichait finalement un recul d’environ 1%, illustrant la nervosité persistante des marchés.

📊 Un bénéfice net en nette progression en 2025

Des résultats annuels supérieurs à l’an passé

Le géant néerlandais des semi-conducteurs ASML a annoncé un bénéfice net de 9,6 milliards d’euros en 2025, contre 7,6 milliards d’euros en 2024. Cette progression reflète la forte demande pour ses machines de pointe utilisées dans la fabrication de puces électroniques.

Le chiffre d’affaires net annuel s’est établi à 32,7 milliards d’euros, dépassant le niveau de 2024, qui était de 28,3 milliards d’euros. Le groupe avait déjà indiqué qu’il ne s’attendait pas à un recul de ses ventes.

Un quatrième trimestre solide

Au quatrième trimestre, ASML a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros, situé dans le haut de la fourchette annoncée précédemment (entre 9,2 et 9,8 milliards d’euros). Le bénéfice net trimestriel a atteint 2,8 milliards d’euros, contre 2,1 milliards d’euros au trimestre précédent.

Ces performances confirment la bonne dynamique de l’activité en fin d’année.

🤖 L’intelligence artificielle, moteur de la croissance

Des perspectives de marché plus favorables

Selon le directeur général Christophe Fouquet, les clients d’ASML affichent depuis plusieurs mois une vision plus optimiste du marché à moyen terme. Cette amélioration repose principalement sur la durabilité de la demande liée à l’intelligence artificielle.

Les semi-conducteurs produits grâce aux équipements d’ASML sont essentiels à de nombreux usages, allant des smartphones aux applications militaires, ce qui place le groupe au cœur de l’économie mondiale.

Des commandes très suivies par le marché

Les commandes nettes du quatrième trimestre se sont élevées à 13,2 milliards d’euros, contre 5,4 milliards d’euros au trimestre précédent. Cet indicateur est particulièrement scruté par les investisseurs, car il donne une visibilité sur l’activité future.

Cette envolée des commandes renforce la confiance du groupe dans la poursuite de la croissance.

📈 Des prévisions optimistes pour 2026

Un chiffre d’affaires attendu en hausse

Pour 2026, ASML prévoit un chiffre d’affaires net compris entre 34 et 39 milliards d’euros, selon ses nouvelles estimations. Pour le seul premier trimestre, le groupe anticipe des ventes comprises entre 8,2 et 8,9 milliards d’euros.

Christophe Fouquet a affirmé que 2026 devrait être une nouvelle année de croissance pour l’entreprise.

Des ambitions élevées à long terme

À plus long terme, ASML estime que l’expansion rapide du marché de l’IA pourrait porter son chiffre d’affaires annuel entre 44 et 60 milliards d’euros d’ici 2030, confirmant son rôle central dans la chaîne mondiale des semi-conducteurs.

🌍 Un contexte géopolitique toujours sensible

La guerre technologique États-Unis–Chine

ASML est directement concernée par les restrictions à l’exportation de technologies avancées vers la Chine, mises en place sous l’impulsion des États-Unis. Washington craint que ces technologies ne renforcent les capacités militaires chinoises.

Pékin a dénoncé ces mesures, qualifiées de « terrorisme technologique », et les tensions restent vives entre la Chine et l’Occident.

Un risque identifié sur les ventes chinoises

ASML a déjà prévenu que ses ventes en Chine devraient baisser sensiblement en 2026, après une activité particulièrement forte en 2024 et 2025. Cette perspective constitue un point de vigilance pour les investisseurs.

📉 Une réaction boursière contrastée

Une forte volatilité du titre

Malgré la publication de résultats solides, l’action ASML est en train de terminer la séance en baisse, après avoir pourtant ouvert en forte hausse. Cette évolution traduit les prises de bénéfices et les incertitudes liées au contexte géopolitique et aux perspectives en Chine.

Un marché exigeant

La réaction du marché montre que les investisseurs attendent non seulement des résultats robustes, mais aussi une visibilité accrue sur l’environnement international et les débouchés futurs du groupe.

❓ FAQ

Pourquoi l’action ASML a-t-elle baissé malgré de bons résultats ?

Le marché a sans doute procédé à des prises de bénéfices et reste prudent face aux risques géopolitiques et à la future baisse attendue des ventes en Chine.

Quel est le principal moteur de croissance d’ASML ?

La forte demande liée à l’intelligence artificielle, qui nécessite des semi-conducteurs toujours plus avancés.

Pourquoi les commandes nettes sont-elles importantes ?

Elles donnent une indication sur l’activité future et la visibilité du chiffre d’affaires à venir.

ASML est-elle exposée aux tensions entre les États-Unis et la Chine ?

Oui, le groupe est directement concerné par les restrictions à l’exportation de technologies avancées vers la Chine.

Quelles sont les ambitions d’ASML à long terme ?

ASML vise un chiffre d’affaires annuel compris entre 44 et 60 milliards d’euros d’ici 2030, porté par l’essor de l’IA.