AU200.cash : des signaux contradictoires en provenance de l'économie australienne ⚔️

Plus tôt dans la journée, nous avons reçu les chiffres définitifs de l'indice PMI australien pour le mois de mars. Ce rapport a clairement mis en évidence une détérioration de la conjoncture économique. L'indice est retombé en territoire de contraction (<50), s'établissant à 49,8 (contre 51,0 en février). Il s'agit de la première baisse enregistrée depuis cinq mois. Les détails du rapport confirment ce tableau morose : les nouvelles commandes ont baissé pour la première fois depuis plusieurs mois, la production a de nouveau reculé et l'emploi est également passé en territoire négatif, indiquant un ralentissement généralisé de l'activité. Dans le même temps, le principal facteur de ce ralentissement n’est pas seulement la demande intérieure, mais aussi la pression sur les coûts et la crise énergétique. Les prix des intrants ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années en raison de la hausse des prix du pétrole et des coûts de transport. Cela crée un environnement stagflationniste pour l’Australie — un ralentissement de la croissance accompagné d’une hausse de l’inflation — largement alimenté par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale.

Malgré ces signaux macroéconomiques défavorables, le marché boursier a réagi dans le sens inverse. L’AU200 (S&P/ASX 200) a progressé d’environ +2,2 % pour atteindre 8 680 points, soutenu par un mouvement mondial d’appétit pour le risque et par l’espoir d’une désescalade du conflit au Moyen-Orient. Cette remontée a été principalement tirée par le secteur minier et les valeurs cycliques, reflétant la forte exposition de l’Australie aux matières premières et à la demande mondiale. Ce rebond fait toutefois suite à un mois de mars très morose, au cours duquel l’indice a chuté de près de 10 %. Les actions australiennes sont particulièrement sensibles aux chocs géopolitiques, à la volatilité des prix du pétrole et aux anticipations de croissance mondiale, ce qui en fait un baromètre utile du conflit au Moyen-Orient.

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