Les marchés renforcent les anticipations de hausses de taux de la RBA dès février.

Le dollar australien (AUD) domine clairement la séance sur le marché des changes. Porté par des statistiques de l’emploi bien meilleures que prévu, l’AUDUSD a accéléré à la hausse, atteignant ses plus hauts niveaux depuis septembre–octobre 2025. Ce mouvement remet au premier plan le débat sur la trajectoire de la politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA).

🇦🇺 AUDUSD et données macroéconomiques australiennes

Un marché du travail plus tendu qu’anticipé

La publication des chiffres de l’emploi australien a surpris positivement les investisseurs. Le taux de chômage est ressorti à 4.1% en décembre, en baisse par rapport à 4.3% en novembre, alors que le consensus anticipait une hausse à 4.4%.

Dans le même temps, l’économie australienne a créé 65.2 milliers d’emplois, après une contraction marquée le mois précédent, bien au-delà des 28.3 milliers attendus.

Des risques accrus de spirale salaires-prix

Certes, les données de décembre sont partiellement influencées par des facteurs saisonniers, notamment la demande accrue de main-d’œuvre pendant les fêtes. Toutefois, combinées à une inflation toujours élevée à 3.2% au T3 2025, elles renforcent les inquiétudes autour d’une spirale salaires-prix.

Pour les marchés, ce rapport complique la tâche de la RBA, qui doit désormais arbitrer entre stabilité économique et lutte contre l’inflation.

🏦 RBA : le retour du scénario de hausses de taux

Les anticipations de marché évoluent rapidement

La Reserve Bank of Australia avait interrompu son cycle de baisse de taux en août dernier, laissant son taux directeur à 3.6%. Les nouvelles données sur l’emploi ont radicalement modifié les anticipations.

La probabilité d’une hausse de taux dès février est désormais estimée à 58%, selon les contrats à terme sur taux directeurs.

Une trajectoire monétaire plus restrictive à moyen terme

Au-delà du court terme, les marchés anticipent désormais près de deux hausses de 25 points de base d’ici fin 2026. Cette réévaluation soutient mécaniquement le dollar australien, qui bénéficie d’un différentiel de taux plus favorable face au dollar américain.

📊 Analyse technique : AUDUSD à un tournant clé

Retour de la volatilité et tendance haussière intacte

Après une semaine d’évolution latérale, la volatilité est revenue sur l’AUDUSD. La paire a rebondi sur sa moyenne mobile exponentielle à 12 semaines (EMA12), confirmant la solidité de la tendance haussière de long terme.

Ce rebond technique renforce la confiance des acheteurs, d’autant que la structure graphique reste orientée à la hausse.

Une zone de résistance majeure entre 0.68 et 0.69

L’AUDUSD se rapproche désormais de la zone 0.68–0.69, qui agit comme un plafond depuis 2023. Une cassure durable au-dessus de ce seuil ouvrirait la voie à de nouveaux plus hauts pluriannuels, à condition que le marché du travail continue de se tendre et que l’inflation ne ralentisse pas significativement.

Cependant, l’approche de ces niveaux historiques pourrait inciter certains investisseurs à prendre des bénéfices, augmentant le risque de consolidation à court terme.

🌍 Climat global et appétit pour le risque

Un environnement “risk-on” favorable aux devises cycliques

Le regain de l’AUD s’inscrit également dans un contexte plus large de retour de l’appétit pour le risque. L’abandon de l’initiative diplomatique agressive de Donald Trump sur le Groenland et la baisse du risque de guerre commerciale ont favorisé des flux sortants des valeurs refuges, comme le dollar américain et le franc suisse.

Pression modérée sur les actifs défensifs

Ce climat plus constructif se reflète aussi sur les matières premières défensives. L’or corrige légèrement (-0.25%), signe d’un repositionnement partiel des investisseurs vers des actifs plus risqués, dont les devises liées à la croissance, à commencer par le dollar australien.

❓ FAQ

Pourquoi l’AUDUSD progresse-t-il fortement aujourd’hui ?

Grâce à des chiffres de l’emploi australien bien supérieurs aux attentes, qui renforcent les anticipations de hausses de taux de la RBA.

Le mouvement haussier de l’AUDUSD est-il durable ?

Il dépendra de l’évolution de l’inflation et du marché du travail. Une cassure au-dessus de 0.69 serait un signal technique fort.

La RBA peut-elle vraiment relever ses taux en 2026 ?

Oui, si l’inflation reste élevée et que le marché du travail demeure tendu, les hausses de taux deviennent probables.

Quels sont les principaux risques pour l’AUD ?

Un ralentissement économique mondial ou un repli marqué de l’inflation australienne pourrait peser sur la devise.

Pourquoi l’environnement “risk-on” soutient-il l’AUD ?

Le dollar australien est une devise cyclique, qui bénéficie lorsque les investisseurs recherchent du rendement et délaissent les valeurs refuges.