AUDUSD : La RBA est-elle la première banque centrale à revenir à des hausses de taux ?

Le support clé se situe autour de 0,7110 .

La hausse des métaux et matières premières soutient la devise australienne.

Les contrats futures indiquent 70% de probabilité d’un relèvement le 17 mars .

Les marchés anticipent deux nouvelles hausses de taux de la RBA .

Points clés AUDUSD atteint 0,715 , un plus haut depuis 2023 .

Les marchés anticipent deux nouvelles hausses de taux de la RBA .

Les contrats futures indiquent 70% de probabilité d’un relèvement le 17 mars .

La hausse des métaux et matières premières soutient la devise australienne.

Le support clé se situe autour de 0,7110.

Le dollar australien (AUD) affiche une nette progression ces dernières séances, soutenu à la fois par les attentes d’un resserrement monétaire en Australie et par un environnement macroéconomique mondial favorable. La paire AUDUSD progresse d’environ 0,45%, atteignant 0,71500, son niveau le plus élevé depuis 2023 et un nouveau sommet pour l’année 2026. 🏦 Les marchés anticipent davantage de hausses de taux L’un des principaux moteurs de la hausse de l’AUD est l’évolution des attentes concernant la politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA). Après une hausse de taux de 25 points de base en février, plusieurs grandes banques australiennes — dont Commonwealth Bank, NAB et Westpac — prévoient désormais deux nouvelles hausses de 25 pb lors des réunions de mars et de mai. Si ce scénario se confirme, le taux directeur pourrait atteindre environ 4,35% à 4,50%. Les marchés monétaires reflètent déjà ce changement de perspective : probabilité d’une hausse de taux le 17 mars : environ 70%

contre 30% seulement plus tôt dans la semaine Cette évolution reflète les inquiétudes concernant la pression inflationniste persistante, notamment liée à la hausse des prix de l’énergie et à une demande intérieure solide. 🌍 Un contexte macroéconomique favorable Plusieurs facteurs structurels soutiennent également la devise australienne. Une économie tirée par les matières premières L’Australie est l’un des principaux exportateurs mondiaux de ressources naturelles, notamment : minerai de fer

or

gaz naturel Le cycle haussier des matières premières renforce donc naturellement la demande pour le dollar australien. Une position commerciale relativement stable Malgré les tensions commerciales mondiales, l’Australie conserve une position équilibrée dans le commerce international. Le pays maintient des relations économiques solides à la fois avec : la Chine , principal partenaire commercial

les économies occidentales Cette diversification contribue à stabiliser l’économie australienne. 📊 Des indicateurs économiques solides Les données macroéconomiques nationales restent également favorables. Croissance économique : environ 2,6% par an

marché immobilier stable

demande intérieure résiliente Ces facteurs renforcent la confiance des investisseurs dans la trajectoire économique du pays. 📉 La faiblesse du dollar américain soutient l’AUD Le mouvement de l’AUD est également lié à l’évolution des marchés obligataires américains. Le rendement des Treasuries à 10 ans est récemment passé de 4,21% à environ 4,11%, ce qui a légèrement affaibli le dollar américain. Dans un environnement marqué par un retour de l’appétit pour le risque, les devises dites “high beta”, comme le dollar australien, ont tendance à bénéficier de flux d’investissement plus importants. 📈 Analyse technique de l’AUDUSD D’un point de vue technique, la structure haussière reste intacte. La paire AUDUSD a franchi le précédent sommet de février, atteignant brièvement 0,7155 avant de consolider. Les niveaux clés à surveiller sont : Support principal : 0,7110

Support secondaire : 0,7057

Objectif haussier potentiel : 0,7300 Tant que le cours reste au-dessus de 0,7110, la dynamique haussière pourrait se poursuivre. Une cassure sous 0,7057 suggérerait en revanche que la récente percée était un faux breakout, ouvrant la voie à une correction plus profonde. ❓ FAQ Pourquoi le dollar australien monte-t-il ?

Les marchés anticipent plusieurs hausses de taux de la RBA et profitent de la hausse des matières premières. Quel est le niveau actuel de l’AUDUSD ?

Environ 0,715, un plus haut depuis 2023. Quels niveaux techniques sont importants ?

Le support principal se situe autour de 0,7110, tandis que l’objectif haussier pourrait atteindre 0,7300. Pourquoi la baisse des rendements américains aide-t-elle l’AUD ?

Elle affaiblit le dollar américain et favorise les devises plus sensibles à l’appétit pour le risque.

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