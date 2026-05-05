Le cours pétrole recule légèrement après la progression de la veille, malgré des tensions élevées dans le Golfe persique. Les futures sur indices boursiers américains, dont l’US100 et l’US500, rebondissent, tandis que le Bitcoin se rapproche de 81 000 dollars. La séance sera aussi rythmée par les publications de PayPal, Pfizer et AMD, avec JOLTS et l’ISM Services attendus à 17h00 à Paris.

Cours pétrole : la prime géopolitique reste élevée

Le détroit d’Ormuz concentre les risques

Le passage d’un navire Maersk battant pavillon américain par le détroit d’Ormuz, sous escorte militaire américaine, rappelle la fragilité des routes énergétiques du Golfe persique. Ce détroit concentre une part élevée du commerce mondial de pétrole maritime. Tout incident peut modifier rapidement le prix du pétrole brut.

Le cours pétrole ne réagit pas seulement aux stocks ou à la demande. Il intègre aussi le coût du risque logistique. Quand les assureurs, armateurs et forces navales ajustent leurs procédures, les délais et les coûts de transport peuvent augmenter.

Le conflit impliquant l’Iran réduit aussi la marge de sécurité du marché. Chevron évoque une détérioration de l’offre, tandis que les stocks tampons diminuent. Un marché moins couvert absorbe moins bien les chocs.

Les stocks réduisent la capacité d’absorption

La baisse des stocks disponibles renforce la sensibilité des prix. Un déficit de cargaisons se transmet plus vite aux contrats à terme quand les réserves commerciales sont déjà sollicitées. Le cours pétrole peut donc rester instable même lors d’un repli intrajournalier.

Cette tension énergétique compte aussi pour l’inflation. La RBA a relevé son taux directeur de 4,10% à 4,35%, en ligne avec les attentes, pour répondre à une inflation persistante. Le lien entre énergie, prix à la consommation et politique monétaire reste direct.

Pour les marchés, le pétrole agit comme un test de résistance. Un baril plus cher pèse sur les marges des entreprises consommatrices d’énergie et sur le pouvoir d’achat. À l’inverse, les valeurs liées à l’énergie peuvent mieux résister lorsque l’offre se contracte.

Source: xStation5

Bitcoin, Palantir et macro US : le risque revient par à-coups

Bitcoin remonte vers 81 000 dollars

Le Bitcoin progresse vers 81 000 dollars, malgré l’incertitude géopolitique. Ce mouvement soutient l’idée d’un retour progressif vers une tendance haussière. La hausse reste à confirmer par les volumes et par le comportement des actifs risqués américains.

Les futures US100 et US500 rebondissent aussi avant l’ouverture de Wall Street. Cette progression indique que les investisseurs ne réduisent pas brutalement leur exposition aux actions de croissance. Le marché attend surtout les chiffres américains de l’emploi et des services.

Les données JOLTS mesurent les offres d’emploi disponibles aux États-Unis. L’ISM Services suit l’activité du secteur tertiaire, très surveillé par la Fed. Ces deux indicateurs peuvent modifier les anticipations de taux dès 17h00.

Palantir dépasse les attentes, AMD attendu après clôture

Palantir a publié des résultats supérieurs aux attentes, avec un BPA de 1,33 dollar contre 1,28 dollar anticipé dans le texte source. Le chiffre d’affaires et l’EBITDA ressortent aussi au-dessus du consensus. Le groupe a relevé ses prévisions pour le deuxième trimestre et l’ensemble de l’année.

La demande américaine dans les solutions de données et d’intelligence artificielle reste le principal moteur. Le segment commercial aux États-Unis porte une part importante de la révision des prévisions. Malgré cela, l’action a perdu près de 3% après la clôture.

La réglementation de l’intelligence artificielle devient un risque pour le secteur. Les États-Unis étudient un contrôle des modèles avant leur publication, tandis que l’Union européenne suit de près certains projets privés, dont Mythos chez Anthropic. AMD publiera ses résultats après la clôture, un rendez-vous direct pour le thème actions technologiques.

Source; xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le cours pétrole baisse-t-il malgré les tensions dans le Golfe persique ?

Le cours pétrole peut reculer après une hausse rapide si une partie du risque est déjà intégrée dans les prix. Les tensions logistiques maintiennent toutefois une prime de risque.

Quel rôle joue le détroit d’Ormuz dans le cours pétrole ?

Le détroit d’Ormuz est un axe majeur du transport maritime d’énergie. Une perturbation peut affecter le pétrole brut et les coûts d’assurance.

Pourquoi Bitcoin rebondit-il vers 81 000 dollars ?

Le Bitcoin bénéficie du retour partiel des acheteurs sur les actifs risqués. Le mouvement dépendra aussi des données macro américaines.

Que surveiller dans les résultats de Palantir ?

Les investisseurs suivent le BPA, le chiffre d’affaires, l’EBITDA et les prévisions liées à l’intelligence artificielle. La réaction du titre montre que les attentes étaient déjà élevées.

Pourquoi JOLTS et ISM Services comptent-ils pour les marchés ?

JOLTS renseigne sur le marché du travail américain. L’ISM Services mesure l’activité des services, un secteur clé pour l’inflation et les taux.