Avant l'ouverture : appétit pour le risque géopolitique après le week-end🟩 (25.05.2026)

🌍 GÉOPOLITIQUE – Détroit d'Ormuz / Iran Le conflit entre les États-Unis et l'Iran reste le principal moteur des marchés. Samedi, Trump a annoncé qu'un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz était « en grande partie négocié » et que celui-ci serait rendu public sous peu. Dimanche, il est toutefois revenu sur sa position, affirmant qu'il n'y avait pas d'urgence et que le blocus naval resterait en place jusqu'à ce que l'accord soit signé et ratifié.

Le secrétaire d’État Rubio a confirmé qu’une « proposition substantielle » concernant la réouverture du détroit était sur la table, soulignant que la voie diplomatique serait explorée dans toute la mesure du possible avant d’envisager d’autres options. Preuve concrète d’une réouverture partielle : deux méthaniers ont quitté le détroit d’Ormuz à destination du Pakistan et de la Chine, et un superpétrolier transportant du pétrole irakien à destination de la Chine a quitté le golfe samedi après y avoir été bloqué pendant près de trois mois. 🏦 MACRO / BANQUES CENTRALES Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a pris ses fonctions dans un contexte de stagflation – les marchés anticipent pleinement une hausse des taux de 25 points de base en janvier 2027, ce qui marque un revirement spectaculaire par rapport aux prévisions antérieures au déclenchement du conflit (deux baisses en 2026). La confiance des consommateurs américains a chuté à des niveaux historiquement bas en mai dans un contexte de hausse des prix du carburant.

Lagarde a laissé entrevoir une révision des prévisions d’inflation de la BCE avant la réunion du 11 juin – le marché observe attentivement si la BCE ajustera sa trajectoire de taux d’intérêt face au choc énergétique. Le NZIER recommande à la RBNZ de maintenir ses taux à 2,25 % cette semaine (27 mai), mais indique que des hausses sont probables au cours des prochains trimestres.

La PBOC a fixé le cours de référence USD/CNY à 6,8318 – un yuan nettement plus fort que les estimations du marché (6,7880) – ce qui est perçu comme un signal subtil de soutien à l'appréciation de la monnaie chinoise. Singapour a dépassé les prévisions de croissance du PIB pour le premier trimestre, et la banque centrale locale, la MAS, a laissé entrevoir une stabilisation de sa politique de taux d'intérêt, bien que le ministère du Commerce mette en garde contre les risques liés au Moyen-Orient. 📈 MARCHÉS – APERÇU Un sentiment d’appétit pour le risque a dominé le début de la semaine : les contrats à terme sur le S&P 500 sont en hausse de +0,7 %, ceux sur le Nasdaq de +1,2 %, et l’or gagne +1,4 % dans un contexte de faiblesse du dollar. Vendredi, le Dow Jones a clôturé à un niveau record de 50 579 points (+0,58 %), le S&P 500 à 7 473 points (+0,37 %) et le Nasdaq à 26 343 points (+0,19 %).

Remarque sur la liquidité des marchés – les marchés sont fermés aujourd’hui aux États-Unis (Memorial Day), au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday), à Hong Kong et en Corée du Sud. Certaines bourses européennes observent également le lundi de Pentecôte (Allemagne, France, Suisse, Autriche), bien qu’Euronext et Xetra soient ouverts – la bourse suisse sera fermée. Une faible liquidité pourrait amplifier considérablement toute nouvelle en provenance de Téhéran ou de Washington. 🌏 ASIE Le Nikkei 225 a atteint un niveau record, franchissant successivement les seuils des 64 000 et 65 000 points – pour clôturer à 65 263 points (+3,04 %). Il s’agit d’une réaction directe à la chute des prix du pétrole et aux progrès des négociations avec l’Iran. Le Taiex taïwanais a également atteint un plus haut historique au-dessus des 43 000 points (+2,91 %).

L'ASX 200 australien a progressé de +0,47 %, le CSI 300 chinois de +0,91 % et le Nifty 50 indien de +1,03 %. Aucune publication économique majeure n'est prévue aujourd'hui en Asie – aucune donnée significative n'est attendue.

Le JP225 (CFD) est en hausse de 3,24 % aujourd'hui à 65 372 – la plus forte progression parmi les principaux indices. Le DE40 est en hausse de 1,65 % (25 252) et l'EU50 de 1,60 % (6 094) – Les contrats à terme européens s’ouvrent en forte hausse dans un climat d’appétit pour le risque. 💱 DEVISES Le CHF est de loin la devise la plus forte aujourd’hui (Currency Strength Meter), le GBP et l’AUD occupant respectivement la deuxième et la troisième place. À l’autre bout de l’échelle, le JPY, l’USD et le NZD sont les plus faibles – un glissement clair des devises refuges vers des devises plus risquées.

L'EUR/USD progresse de +0,11 % à 1,1643, le GBP/USD de +0,26 % à 1,3486. L'USD/JPY est pratiquement inchangé à 158,86. L'EUR/PLN est stable à 4,2343, tandis que l'USD/PLN recule légèrement (-0,12 %) à 3,6367 – le zloty s'apprécie légèrement grâce à la faiblesse du dollar.

La NOK et le CHF se raffermissent nettement face aux autres devises, tandis que le JPY et la TRY sont sous pression. L'USDIDX (indice du dollar) recule de 0,30 % à 98,93. 🛢️ MATIÈRES PREMIÈRES Le pétrole est le grand perdant de la séance : le OIL (CFD sur le Brent) recule de 5,35 % à 94,52 $/baril, tandis que le OIL.WTI a chuté de 5,75 % à 90,65 $/baril – son plus bas niveau en deux semaines. Cette baisse est une réaction directe aux progrès des négociations entre les États-Unis et l’Iran et aux signes indiquant que le détroit d’Ormuz est en train d’être physiquement débloqué.

L'or (GOLD CFD) est en hausse de +1,21 % à 4 562 $/once – paradoxalement, il est soutenu par un dollar plus faible plutôt que par la demande habituelle de valeur refuge. L'argent (SILVER CFD) progresse plus fortement, en hausse de +2,91 % à 77,70 $/once. Le gaz naturel (NATGAS) recule de -0,86 % à 2,99 $.

Les prix du pétrole restent supérieurs aux niveaux d'avant-guerre (en hausse de 30 % depuis le 28 février), et les analystes préviennent que même après la réouverture du détroit d'Ormuz, il faudra des mois pour que la chaîne d'approvisionnement énergétique revienne à la normale – la pression inflationniste ne disparaîtra pas rapidement. ₿ CRYPTOMONNAIES Le Bitcoin (CFD) est en hausse de +1,68 % à 77 215 $ – il évolue en phase avec le sentiment général de prise de risque, bénéficiant d'un dollar plus faible et d'un regain de confiance sur les marchés. La hausse est modérée par rapport à la performance des actions asiatiques. 🔑 À SURVEILLER AUJOURD'HUI Chaque titre concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran est crucial – le marché oscille entre euphorie et déception. Compte tenu de la faible liquidité (les marchés américains, britanniques et une partie des marchés européens sont fermés), chaque tweet ou publication de Trump ou de Rubio pourrait déclencher des fluctuations brutales du pétrole, du dollar et des contrats à terme sur indices. Une séance de trading normale avec une liquidité totale ne reprendra pas avant mardi. Volatilité observée sur les principaux instruments. Source : xStation

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