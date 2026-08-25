Avant l'ouverture : Des cryptomonnaies en hausse, un Nasdaq en baisse et un nouveau chapitre dans la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada

Bourse La séance d’hier à Wall Street s’est terminée sur une note mitigée, le Dow Jones étant le seul indice américain majeur à rester dans le vert, clôturant en hausse de près de 0,3 %.

Les autres indices phares ont subi des pertes : le S&P 500 a reculé de 0,3 %, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a terminé la séance en baisse de 0,8 %.

Les secteurs des semi-conducteurs et des puces mémoire ont été frappés par de fortes ventes, Nvidia, Intel et AMD ayant chacun chuté de près de 3 %, tandis que Micron et Sandisk ont perdu environ 6 %.

La pression sur le secteur technologique intervient à peine deux jours avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia, qui constituera un test décisif pour confirmer les attentes élevées concernant les entreprises liées à l’IA.

Les marchés boursiers asiatiques ont initialement ouvert en baisse, suivant le climat morose de Wall Street et la pression sur le secteur technologique.

Au cours de la séance, plusieurs marchés asiatiques ont réussi à effacer leurs pertes, ramenant le Nikkei japonais en territoire positif, tandis que le KOSPI sud-coréen a presque entièrement effacé ses baisses antérieures et que l’ASX 200 australien a progressé.

La pression initiale sur les marchés s’est considérablement atténuée, même si les bourses de Hong Kong, d’Inde et de certaines régions d’Asie du Sud-Est sont restées en baisse. Géopolitique et politique commerciale Donald Trump intensifie fortement la guerre commerciale avec le Canada suite à l’échec des négociations commerciales, en ciblant le Premier ministre Mark Carney et en suggérant que le Canada doit « se mettre au pas ».

La mesure la plus lourde devrait être l’imposition d’un droit de douane de 50 % sur les voitures, les camions et les pièces automobiles canadiennes à compter du 1er janvier 2027.

Cette mesure pourrait porter un coup sévère à l’industrie automobile canadienne, tout en augmentant les coûts de production aux États-Unis en raison de chaînes d’approvisionnement fortement intégrées.

Le Canada promet une riposte ferme, le Premier ministre Carney ayant annoncé des droits de douane de rétorsion.

Doug Ford a laissé entendre qu’Ottawa pourrait utiliser ses exportations d’énergie et de matières premières essentielles comme moyen de pression, notamment l’électricité, le nickel, l’uranium et la potasse.

Cela accroît le risque de nouvelles tensions entre deux économies profondément interconnectées et met à rude épreuve les entreprises et les consommateurs des deux côtés de la frontière.

Les États-Unis lancent une vaste campagne visant à isoler l’Iran du système financier mondial, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ayant annoncé des sanctions ciblant le commerce du pétrole, le transport maritime, l’or, la technologie, l’aviation et les cryptomonnaies.

Bessent a averti que les pays faisant des affaires avec l’Iran risquaient d’être eux-mêmes soumis à des sanctions américaines, soulignant que personne, y compris la Chine, n’est à l’abri.

Washington a pour l’instant renoncé à imposer des sanctions secondaires contre les grandes banques chinoises, offrant ainsi aux partenaires de l’Iran le temps de réduire leur coopération, car la Chine reste un acheteur clé du brut iranien.

L’objectif des États-Unis est d’étouffer les principales sources de revenus de Téhéran et de le contraindre à l’isolement économique, ce qui, parallèlement, accroît le risque de tensions sur le marché pétrolier et de détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine. Macroéconomie et politique monétaire Le compte-rendu de la RBA révèle que la décision prise en août de maintenir les taux d’intérêt à 4,35 % n’était pas une simple formalité.

Les membres de la banque centrale australienne ont activement débattu d’une hausse préventive des taux de 25 points de base, invoquant une inflation qui reste élevée et le risque d’une nouvelle accélération.

Finalement, l’argument selon lequel le resserrement monétaire passé refroidit suffisamment l’économie a prévalu, tandis que la faiblesse du marché du travail et les signes de ralentissement donnent à la RBA le temps de suivre les données à venir, même si la porte reste ouverte à une future hausse des taux.

Le Japon envisage des incitations fiscales pour les investisseurs particuliers qui achètent des obligations d’État japonaises (JGB) afin d’accroître la participation des ménages nationaux au financement de la dette souveraine.

La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a indiqué que les détails du programme n’étaient pas encore finalisés, mais que l’objectif principal était d’encourager les ménages à s’engager davantage sur le marché obligataire japonais. Matières premières et métaux précieux Les métaux précieux subissent une pression à la baisse, ce qui entraîne une légère baisse du cours de l’or, qui repasse sous la barre des 4 700 dollars.

L’argent a connu un recul plus marqué que l’or, reculant d’environ 1,3 % et passant sous la barre des 68 dollars. Crypto-monnaies Un regain de confiance significatif s’installe sur l’ensemble du secteur des actifs numériques, témoignant d’un net rebond des marchés des crypto-monnaies.

Bitcoin a franchi la barre des 80 000 dollars pour la première fois en trois mois, confirmant une amélioration de l’appétit pour le risque et un retour de la demande sur le marché.

L’Ethereum poursuit sa dynamique haussière, avec des cours testant actuellement le niveau des 2 950 dollars.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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