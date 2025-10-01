Avant l'ouverture des marchés européens (01.10.2025)

Les contrats à terme sur les principaux indices américains et européens ont subi une forte correction, les investisseurs ayant perdu confiance à la suite de la fermeture des agences fédérales américaines (US500, U100, EU50 : -0,3 %).

La première fermeture du gouvernement depuis 2018 a commencé après que le Sénat américain a rejeté le projet de loi de dépenses des démocrates, qui n'avait pas soutenu la proposition des républicains au Congrès, principalement en raison de désaccords sur les dépenses de santé. Le BLS a annoncé lundi qu'il ne publierait pas les données NFP de vendredi pendant la fermeture.

Austan Goolsbee a déclaré qu'il ne souhaitait pas réduire les taux de manière préventive, espérant que l'inflation actuelle soit temporaire. Cependant, le président de la Fed de Chicago a exprimé son espoir que la dernière vague inflationniste ne se transforme pas en pression durable.

Le sentiment dans la région Asie-Pacifique est mitigé, l'activité étant freinée par le jour férié en Chine en raison de la fête nationale. Le Nikkei japonais est en baisse pour la troisième séance consécutive ( JP225 : -0,6 % ) en réaction à l'enquête de la BOJ, qui a montré une amélioration du sentiment parmi les fabricants régionaux, renforçant les anticipations d'une hausse des taux. L'AU200.cash et le SG20.cash ont gagné respectivement 0,1 % et 0,3 %. L'indice indien Nifty 50 a rebondi de 0,3 % après la correction d'hier, tandis que l'indice sud-coréen Kospi (+0,8 %) a également été soutenu par les valeurs technologiques.

Le Nikkei japonais est en baisse pour la troisième séance consécutive ( ) en réaction à l'enquête de la BOJ, qui a montré une amélioration du sentiment parmi les fabricants régionaux, renforçant les anticipations d'une hausse des taux. L'AU200.cash et le SG20.cash ont gagné respectivement 0,1 % et 0,3 %. après la correction d'hier, tandis que L'indice PMI manufacturier japonais pour septembre a été légèrement supérieur aux attentes (48,5 contre 48,4 selon le consensus Bloomberg et 49,7 précédemment), mais il a également indiqué le rythme de baisse de la production le plus rapide depuis six mois. L'activité commerciale a connu la baisse la plus forte chez les producteurs de biens intermédiaires. Les entreprises ont fait état d'une baisse des commandes, les clients ayant réduit leurs stocks en raison de l'affaiblissement de la demande en Chine et aux États-Unis.

L'indice PMI manufacturier australien a chuté de manière inattendue de 51,6 à 51,4, indiquant un ralentissement de la croissance du secteur dans un contexte de première baisse des nouvelles commandes depuis juin, la demande s'étant affaiblie en partie en raison des pressions sur les prix liées à la hausse des coûts des matières premières et du carburant.

L'indice du dollar a entamé sa quatrième séance consécutive de baisse (USDIDX : -0,15 %), s'affaiblissant le plus face au yen ( USDJPY : -0,2 % ) et à l'euro ( EURUSD : +0,2 % à 1,1757 ). La devise la plus faible du G10 est toutefois le dollar australien, qui corrige après son récent rebond alimenté par les anticipations haussières de la RBA ( AUDUSD : -0,2 % ).

s'affaiblissant le plus face au yen ( ) et à l'euro ( ). La devise la plus faible du G10 est toutefois le dollar australien, qui corrige après son récent rebond alimenté par les anticipations haussières de la RBA ( ). L'or poursuit sa remontée (+0,1 % à 3 863 $/oz) dans un contexte de turbulences politiques aux États-Unis, suivi par l'argent (+0,7 % à 47,01 $/oz). Le palladium (-1,4 %) et le platine (-0,3 %) sont toutefois en phase de correction à la baisse.

dans un contexte de turbulences politiques aux États-Unis, suivi par l'argent (+0,7 % à 47,01 $/oz). Le palladium (-1,4 %) et le platine (-0,3 %) sont toutefois en phase de correction à la baisse. Les prix du pétrole se stabilisent après deux jours de baisse (OIL : +0,1 %), la pression à la baisse exercée par l'augmentation de la production de l'OPEP étant compensée par les anticipations d'une baisse des stocks américains. Le NATGAS est en hausse de 0,75 %.

la pression à la baisse exercée par l'augmentation de la production de l'OPEP étant compensée par les anticipations d'une baisse des stocks américains. Le NATGAS est en hausse de 0,75 %. Le Bitcoin est en hausse de 0,4 % à 114 780 $, tandis que l'Ethereum est en baisse de 0,1 % à 4 154 $.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."