Avant l'ouverture des marchés européens (22.10.2025)

Points clés Netflix chute d'environ 6 % avant l'ouverture des marchés après avoir publié des résultats décevants.

L'or et l'argent mettent fin à leur série de prises de bénéfices record.

Le dollar américain recule en raison d'un regain d'appétit pour le risque.

Les principaux indices boursiers américains et européens sont en légère hausse après une séance record pour le DJIA et avant la publication des résultats de SAP et Netflix (US100 : +0,15 %, EU50 : +0,05 %, DE40 stable).

L'action Netflix a perdu environ 6 % après la clôture de la bourse, après avoir publié des résultats trimestriels 2025 inférieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires s'est établi à 11,51 milliards de dollars, contre 11,52 milliards selon le consensus Bloomberg (prévisions de la société : 11,53 milliards) et le BPA à 5,87 dollars, contre 6,94 dollars attendus. La marge d'exploitation a chuté à 28 % en raison d'une charge fiscale exceptionnelle au Brésil. Du côté positif, Netflix a publié des prévisions supérieures au consensus pour le quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars et une marge de 29 % en 2025. L'engagement des utilisateurs a été qualifié de « sain », la croissance future devant être largement tirée par son activité publicitaire.

Philip Lane, économiste en chef de la BCE, a averti que les banques de la zone euro restaient exposées aux risques liés à un éventuel resserrement du financement en dollars américains, qui représente jusqu'à 28 % de leurs passifs. Malgré des réserves de liquidités plus importantes, une pénurie soudaine de dollars pourrait freiner les prêts, ce qui a incité M. Lane à demander une surveillance plus étroite des risques liés au dollar américain.

Le sentiment est mitigé dans la région Asie-Pacifique, dans un contexte de prises de bénéfices dans le secteur technologique. CHN.cash et HK.cash sont en baisse de 0,3 % et 0,4 % respectivement, tandis que le JP225 s'échange en légère hausse (+0,8 %).

Les exportations japonaises ont rebondi de 4,2 % en glissement annuel en septembre (consensus Bloomberg : 4,6 %, précédent : -0,1 %). Ce résultat inférieur aux attentes s'explique principalement par une baisse de 13,3 % des expéditions vers les États-Unis après l'instauration de nouveaux droits de douane, compensée par une forte croissance vers l'Asie (+9,2 %), la Chine (+5,8 %) et l'UE (+5,0 %), soutenue par la demande de produits informatiques et de semi-conducteurs. Les importations ont augmenté de 3,3 %, tirées par les machines et les équipements électriques, ce qui indique un investissement en capital soutenu. Malgré le déficit commercial, les données confirment la reprise économique en cours au Japon et renforcent les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la Banque du Japon.

L'Inde et les États-Unis seraient sur le point de conclure un accord commercial qui réduirait les droits de douane sur les produits indiens de 50 % à environ 15-16 %. Dans le cadre de cet accord, l'Inde réduirait progressivement ses importations de pétrole russe et autoriserait les importations de maïs OGM. L'accord pourrait être signé lors du sommet de l'APEC et devrait stimuler le marché boursier indien.

Sur le marché des changes, le dollar subit une correction générale, les flux sortant des autres valeurs refuges (yen et franc) pour se diriger vers des devises plus risquées. Les devises les plus performantes du G10 sont les devises australiennes (AUDUSD : +0,25 %, NZDUSD : +0,3 %). L'EURUSD rebondit de 0,1 % à 1,1615 après quatre séances consécutives de baisse.

Les principaux métaux précieux ont terminé en hausse malgré des ventes précoces, reflétant des prises de bénéfices et des inquiétudes liées à la valorisation. L'or est en hausse de 0,3 % à 4 136 $ l'once, l'argent de +0,5 % à 48,98 $ l'once. Les solides résultats de Wall Street pourraient peser davantage sur la demande de valeurs refuges.

Le Brent et le WTI ont augmenté respectivement de 0,6 % et 1,1 %, tandis que le NATGAS a prolongé ses gains de 1 % après le renouvellement des contrats.

