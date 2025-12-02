Avant l'ouverture des marchés européens (02.12.2025)

L'indice de référence américain a clôturé la séance d'hier en baisse de 0,5 %, tandis que le Nasdaq 100 a reculé de plus de 0,3 %. L'indice Russell 2000, qui regroupe les petites capitalisations, a terminé la journée en baisse de plus de 1,2 %. Le calendrier macroéconomique est peu chargé aujourd'hui. Les actions de MongoDB, une société spécialisée dans les solutions de bases de données, ont bondi de plus de 21 % après la clôture de la bourse grâce à des résultats exceptionnels qui ont surpris les analystes. Après la séance d'aujourd'hui, CrowdStrike, Marvell Technologies et GitLab publieront leurs résultats.

Le discours de Jerome Powell à l'université de Stanford tard dans la nuit, n'a suscité aucune réaction du marché, le président de la Réserve fédérale ayant évité tout commentaire sur la politique monétaire actuelle, l'économie ou ses perspectives d'avenir.

Le sentiment lors de la séance asiatique a été mitigé, le Nikkei clôturant à un niveau stable. En Australie, les permis de construire ont baissé de 6,4 %, alors qu'une hausse de 4,5 % était attendue et que la hausse précédente était de 12 %. Le sentiment des consommateurs a augmenté à 37,5, alors que les prévisions étaient de 36,2 et que le niveau précédent était de 35,8.

Les prix des métaux précieux sont en baisse, l'argent reculant de plus de 1,8 % et l'or perdant plus de 0,5 %. Le dollar américain se renforce légèrement et l'EURUSD s'échange près de 1,16 après avoir enregistré sept séances haussières consécutives. Cependant, le recul d'hier à partir de 1,165, qui était une tentative de dépasser une zone de résistance clé définie par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours et les réactions précédentes des prix, a été rejeté.

Le bitcoin se remet lentement des baisses d'hier et trade à près de 87 500 USD, contre un peu moins de 85 000 USD hier. Néanmoins, le sentiment du marché des cryptomonnaies reste très faible, et l'Ethereum a à peine réussi à rebondir après ses pertes. Le prix de l'ETH continue d'osciller autour de 2 800 USD.

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."