Avant l'ouverture des marchés européens (09.10.2025)

Points clés Les contrats à terme sur les indices de Wall Street sont stables ; le dollar s'affaiblit légèrement

Le procès-verbal du FOMC n'a pas influencé les marchés

Le NATGAS recule avant la publication du rapport sur les stocks de l'EIA

Les contrats à terme sur indices américains sont stables aujourd'hui, tandis que le dollar (USDIDX) recule de 0,1 %. Les événements clés à l'ordre du jour comprennent la publication du procès-verbal de la BCE à 11h30 GMT, le discours de Jerome Powell à 12h30 GMT et les données sur le commerce de gros à 16h00. Vers 9h00 GMT, avant l'ouverture de Wall Street, PepsiCo publiera ses résultats du troisième trimestre, marquant ainsi le début de la saison des résultats des grandes capitalisations américaines.

Le procès-verbal de la réunion du FOMC de septembre publié hier montre que la Réserve fédérale a adopté un ton prudemment optimiste à l'égard de la croissance économique . Les responsables de la Fed ont révisé à la hausse leurs prévisions de croissance du PIB pour 2025-2028, signe d'une confiance croissante dans la capacité de l'économie américaine à maintenir son élan alors que la politique monétaire s'assouplit progressivement.

. Les responsables de la Fed ont révisé à la hausse leurs prévisions de croissance du PIB pour 2025-2028, signe d'une confiance croissante dans la capacité de l'économie américaine à maintenir son élan alors que la politique monétaire s'assouplit progressivement. Le consensus politique s'oriente vers un assouplissement continu mais modéré : presque tous les participants ont soutenu une baisse de 25 points de base en septembre, tandis que certains ont préféré le statu quo et un autre a préconisé une baisse plus importante, de 50 points de base. Cela indique l'intention de la Fed d' équilibrer le soutien à la croissance et le maintien du contrôle de l'inflation .

: presque tous les participants ont soutenu une baisse de 25 points de base en septembre, tandis que certains ont préféré le statu quo et un autre a préconisé une baisse plus importante, de 50 points de base. Cela indique l'intention de la Fed d' . La vigilance en matière d'inflation reste centrale malgré l'assouplissement de la position — les participants ont reconnu que les risques d'inflation persistent, mais ont également noté des risques baissiers croissants pour le marché du travail. Ils ont convenu que des outils tels que la facilité de pension permanente pourraient contribuer à stabiliser les marchés monétaires pendant le processus de resserrement quantitatif.

— les participants ont reconnu que les risques d'inflation persistent, mais ont également noté des risques baissiers croissants pour le marché du travail. Ils ont convenu que des outils tels que la pourraient contribuer à stabiliser les marchés monétaires pendant le processus de resserrement quantitatif. Les métaux précieux restent proches de leurs récents sommets ; l'or est en baisse de seulement 0,1 %, tandis que l'argent est en hausse de 0,5 %. Les cryptomonnaies sont toutefois sous pression : le bitcoin se négocie autour de 122 000 dollars, contre 125 000 dollars auparavant, et l'ethereum perd près de 2 %.

Les contrats à terme sur le gaz naturel sont en baisse de près de 1 %. À 14h30 GMT, l'EIA publiera ses données hebdomadaires sur les stocks, le marché s'attendant à une forte augmentation, passant de 53 bcf précédemment à 77 bcf.

Donald Trump a réaffirmé que tous les employés fédéraux ne recevront pas de salaire rétroactif pour la période de fermeture du gouvernement, tandis que l'IRS a annoncé que 46 % de son personnel sera mis en congé pendant la fermeture.

