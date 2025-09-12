Avant l'ouverture des marchés européens (12.09.2025)

Après les gains enregistrés hier, les marchés boursiers se stabilisent en cette matinée, les contrats à terme sur indices américains et européens affichant une faible volatilité, évoluant dans une fourchette étroite comprise entre -0,05 % et +0,05 %.

Les principales données publiées aujourd'hui seront les chiffres de l'inflation en Allemagne et le PIB au Royaume-Uni, ainsi que les estimations préliminaires de la confiance des consommateurs américains et des anticipations d'inflation issues de l'enquête de l'Université du Michigan.

Le dollar américain est en baisse d'environ 0,3 %, tandis que l'or est en hausse de plus de 0,5 % et l'argent de près de 1,4 %. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de plus de 2 points de base, dépassant 4,03 %. L'EUR/USD s'échange à un niveau stable, autour de 1,173.

Les contrats à terme sur le pétrole et le gaz naturel ont reculé d'environ 0,5 %, tandis que la volatilité sur le marché des matières premières agricoles reste très limitée. Le bitcoin a dépassé les 115 700 dollars, gagnant environ 1 %, tandis que l'ethereum a bondi de plus de 2,5 %, dépassant la barre des 4 500 dollars.

Au cours de la séance asiatique, les actions ont pour la plupart progressé. Les actions d'Alibaba en Chine ont bondi grâce à l'optimisme suscité par les nouvelles initiatives de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle, tandis que TSMC, SK Hynix et Samsung ont également enregistré des gains.

Hier, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 2021, alimentant les attentes selon lesquelles les membres de la Fed réduiront les taux d'intérêt lors de leur réunion des 16 et 17 septembre.

