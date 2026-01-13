Les indices asiatiques évoluent de manière contrastée, avec un repli marqué en Chine et au Japon.

Le yen japonais s’affaiblit nettement, malgré des interventions verbales des autorités.

Les cryptomonnaies rebondissent modérément, portées par un regain d’appétit pour le risque.

📰 Introduction La séance Asie-Pacifique se déroule dans un climat de prudence modérée, marqué par des performances hétérogènes sur les marchés actions. Les investisseurs restent attentifs aux signaux macroéconomiques et géopolitiques, tandis que les marchés des changes et des cryptomonnaies montrent des mouvements plus directionnels. 📉 Marchés actions asiatiques : dynamique contrastée Les principaux indices asiatiques évoluent en ordre dispersé, reflétant une aversion au risque mesurée. Les marchés chinois enregistrent les replis les plus marqués, pénalisés par les incertitudes économiques persistantes. Les indices chinois reculent entre 0,70 % et 1,10 % .

Le JP225 japonais cède 0,80 % , dans un contexte de faiblesse du yen.

À l’inverse, l’ AU200.cash australien progresse de 0,20 % .

Le SG20cash singapourien gagne 0,25 %, soutenu par la résilience régionale. Ces évolutions traduisent un positionnement attentiste avant de nouveaux catalyseurs macroéconomiques. 💱 Le yen sous pression malgré les interventions verbales Sur le marché des changes, le yen japonais constitue le principal point d’attention. La devise nippone se déprécie de 0,50 à 0,70 % face aux grandes monnaies, reflétant un différentiel de politique monétaire toujours défavorable. L’USDJPY progresse de 0,55 % pour atteindre 158,9000, un niveau élevé qui ravive les discussions sur une éventuelle intervention. Les déclarations du ministre des Finances Satsuki Katayama, évoquant des échanges avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, n’ont apporté qu’un soutien temporaire. Les autorités japonaises semblent désormais privilégier la lutte contre les mouvements spéculatifs, plutôt que le ciblage de niveaux précis, ce qui maintient le risque d’intervention directe à un niveau relativement faible à court terme. 🏛️ Politique monétaire et tensions géopolitiques Sur le front institutionnel, Fitch Ratings a rappelé que l’indépendance de la Réserve fédérale constitue un pilier central du rating AA+ des États-Unis, soulignant son rôle de garantie institutionnelle clé. Par ailleurs, le président Donald Trump a annoncé l’imposition immédiate d’un droit de douane de 25 % à tout pays commerçant avec l’Iran. Les marchés s’interrogent désormais sur une possible extension de ces mesures à la Chine, partenaire commercial majeur de Téhéran, ce qui pourrait raviver les tensions commerciales mondiales. Le président de la Fed de New York, John Williams, a de son côté indiqué que la politique monétaire était proche de la neutralité. Il n’identifie pas de nécessité urgente de nouvelles baisses de taux et anticipe un retour de l’inflation à 2 % d’ici 2027, tout en défendant le cadre actuel et l’indépendance de la Fed. 🚀 Rebond modéré des cryptomonnaies Le marché des cryptomonnaies affiche un regain d’optimisme. Le bitcoin progresse de 0,90 % à 91 900 dollars, tandis que l’ethereum gagne 1,11 % à 3 111 dollars. Le marché plus large des altcoins avance de 0,50 %, portant la capitalisation totale à 880 milliards de dollars, signe d’un retour progressif de l’appétit pour le risque.

