- Trois nouveaux membres – Marco Bizzarri (ex-patron de Gucci), John Hooks (ancien vice-président du groupe) et Angelo Moratti (héritier d’une dynastie pétrolière) – rejoignent le conseil d’administration.
- La famille Armani conserve le contrôle du conseil, avec Pantaleo Dell’Orco à sa tête et la présence des neveux du fondateur, Silvana Armani et Andrea Camerana.
- Federico Marchetti, fondateur de Yoox, est confirmé au conseil et exprime son enthousiasme pour le "prochain chapitre" du groupe.
- Giuseppe Marsocci, directeur général, reste en poste pour piloter la transition dans un contexte de ralentissement du secteur du luxe.
- Testament de Giorgio Armani : Le groupe doit être cédé à moyen terme à un géant du luxe, avec L’Oréal déjà intéressé par une prise de participation initiale de 15 %.
- Trois nouveaux membres – Marco Bizzarri (ex-patron de Gucci), John Hooks (ancien vice-président du groupe) et Angelo Moratti (héritier d’une dynastie pétrolière) – rejoignent le conseil d’administration.
- La famille Armani conserve le contrôle du conseil, avec Pantaleo Dell’Orco à sa tête et la présence des neveux du fondateur, Silvana Armani et Andrea Camerana.
- Federico Marchetti, fondateur de Yoox, est confirmé au conseil et exprime son enthousiasme pour le "prochain chapitre" du groupe.
- Giuseppe Marsocci, directeur général, reste en poste pour piloter la transition dans un contexte de ralentissement du secteur du luxe.
- Testament de Giorgio Armani : Le groupe doit être cédé à moyen terme à un géant du luxe, avec L’Oréal déjà intéressé par une prise de participation initiale de 15 %.
Nouveaux visages pour un conseil d’administration en transition
Des profils variés pour guider la maison milanaise
Le groupe Giorgio Armani a annoncé vendredi l’arrivée de trois nouveaux dirigeants au sein de son conseil d’administration, une étape majeure dans la restructuration consécutive au décès du créateur en septembre 2025. Parmi eux, Marco Bizzarri, ancien patron de Gucci, se distingue par son expérience dans le secteur du luxe. Sous sa direction, Gucci avait connu une croissance fulgurante à partir de 2015, avant de voir son rythme ralentir, conduisant à son départ en 2023. Son expertise internationale et sa connaissance des enjeux du luxe pourraient s’avérer précieuses pour relancer la dynamique de la maison milanaise.
John Hooks, Britannique et ancien vice-président du groupe entre 2009 et 2011, fait son retour au conseil. Proche collaborateur de Giorgio Armani, il apporte une continuité stratégique à une période charnière où se dessine l’avenir de la marque. Angelo Moratti, héritier d’une dynastie pétrolière italienne et ex-époux de Roberta Armani (nièce du fondateur et employée du groupe), complète ce trio. Son profil diversifié pourrait renforcer les liens entre la famille et les actionnaires externes.
Un conseil toujours dominé par la famille
Malgré ces arrivées, la famille Armani maintient une influence majeure au sein du conseil. Pantaleo Dell’Orco, ancien compagnon de Giorgio Armani, en assure la présidence, tandis que les neveux du créateur, Silvana Armani et Andrea Camerana, y siègent également. Federico Marchetti, fondateur de la plateforme Yoox et déjà membre du conseil, a réaffirmé sur Instagram son engagement pour le "prochain chapitre" de l’histoire du groupe, soulignant l’importance de cette transition.
Une gouvernance préparée pour une cession future
Giuseppe Marsocci à la manœuvre
Giuseppe Marsocci, ancien directeur général adjoint et désormais directeur général, reste aux commandes opérationnelles. Son rôle sera crucial pour naviguer dans un environnement économique marqué par un ralentissement du secteur du luxe, tout en préparant le groupe à une éventuelle cession ou introduction en Bourse.
Le testament de Giorgio Armani et l’intérêt de L’Oréal
Conformément aux volontés du fondateur, exprimées dans son testament, l’empire Armani devra être cédé à moyen terme à un acteur majeur du luxe. L’Oréal a déjà manifesté son intérêt pour une prise de participation initiale de 15 %, une première étape qui pourrait ouvrir la voie à une intégration plus large. La Fondation Armani, qui détient les parts héritées du créateur, conservera cependant au moins 30 % du capital, même en cas de changement de structure actionnariale.
Cette disposition garantit une stabilité relative et permet à la famille de préserver une partie de l’héritage de Giorgio Armani, tout en offrant une flexibilité pour attirer des investisseurs stratégiques.
FAQ
1. Qui sont les trois nouveaux membres du conseil d’administration de Giorgio Armani ? Les trois nouveaux membres sont Marco Bizzarri (ex-patron de Gucci), John Hooks (ancien vice-président du groupe) et Angelo Moratti (héritier d’une dynastie pétrolière italienne et ex-époux de Roberta Armani).
2. Qui dirige actuellement le groupe Giorgio Armani ? Le conseil d’administration est présidé par Pantaleo Dell’Orco, ancien compagnon de Giorgio Armani. Giuseppe Marsocci occupe le poste de directeur général.
3. Quel est le rôle de la Fondation Armani dans cette transition ? La Fondation Armani, contrôlée par les proches du fondateur, détient ses parts et veillera à conserver au moins 30 % du capital, même en cas de cession ou d’introduction en Bourse.
4. Pourquoi L’Oréal est-il mentionné dans cette annonce ? L’Oréal a exprimé son intérêt pour une prise de participation initiale de 15 % dans Giorgio Armani, conformément aux dispositions du testament du créateur.
5. Quels sont les défis principaux pour Giorgio Armani dans les mois à venir ? Le groupe doit gérer une transition générationnelle tout en faisant face à un ralentissement du marché du luxe. La recherche d’un partenaire stratégique et la préservation de l’identité de la marque seront des enjeux clés.
Résumé quotidien : Wall Street et les marchés énergétiques terminent le mois sur une vague de gains.
L'argent atteint de nouveaux sommets historiques !
🛢️ Les cours du pétrole rebondissent après la panne du CME, l’Opep+ et la guerre en Ukraine sous surveillance
La Bourse de Paris termine en légère hausse dans un marché atone (28.11.2025)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."