Nouveaux visages pour un conseil d’administration en transition

Des profils variés pour guider la maison milanaise

Le groupe Giorgio Armani a annoncé vendredi l’arrivée de trois nouveaux dirigeants au sein de son conseil d’administration, une étape majeure dans la restructuration consécutive au décès du créateur en septembre 2025. Parmi eux, Marco Bizzarri, ancien patron de Gucci, se distingue par son expérience dans le secteur du luxe. Sous sa direction, Gucci avait connu une croissance fulgurante à partir de 2015, avant de voir son rythme ralentir, conduisant à son départ en 2023. Son expertise internationale et sa connaissance des enjeux du luxe pourraient s’avérer précieuses pour relancer la dynamique de la maison milanaise.

John Hooks, Britannique et ancien vice-président du groupe entre 2009 et 2011, fait son retour au conseil. Proche collaborateur de Giorgio Armani, il apporte une continuité stratégique à une période charnière où se dessine l’avenir de la marque. Angelo Moratti, héritier d’une dynastie pétrolière italienne et ex-époux de Roberta Armani (nièce du fondateur et employée du groupe), complète ce trio. Son profil diversifié pourrait renforcer les liens entre la famille et les actionnaires externes.

Un conseil toujours dominé par la famille

Malgré ces arrivées, la famille Armani maintient une influence majeure au sein du conseil. Pantaleo Dell’Orco, ancien compagnon de Giorgio Armani, en assure la présidence, tandis que les neveux du créateur, Silvana Armani et Andrea Camerana, y siègent également. Federico Marchetti, fondateur de la plateforme Yoox et déjà membre du conseil, a réaffirmé sur Instagram son engagement pour le "prochain chapitre" de l’histoire du groupe, soulignant l’importance de cette transition.

Une gouvernance préparée pour une cession future

Giuseppe Marsocci à la manœuvre

Giuseppe Marsocci, ancien directeur général adjoint et désormais directeur général, reste aux commandes opérationnelles. Son rôle sera crucial pour naviguer dans un environnement économique marqué par un ralentissement du secteur du luxe, tout en préparant le groupe à une éventuelle cession ou introduction en Bourse.

Le testament de Giorgio Armani et l’intérêt de L’Oréal

Conformément aux volontés du fondateur, exprimées dans son testament, l’empire Armani devra être cédé à moyen terme à un acteur majeur du luxe. L’Oréal a déjà manifesté son intérêt pour une prise de participation initiale de 15 %, une première étape qui pourrait ouvrir la voie à une intégration plus large. La Fondation Armani, qui détient les parts héritées du créateur, conservera cependant au moins 30 % du capital, même en cas de changement de structure actionnariale.

Cette disposition garantit une stabilité relative et permet à la famille de préserver une partie de l’héritage de Giorgio Armani, tout en offrant une flexibilité pour attirer des investisseurs stratégiques.

FAQ

1. Qui sont les trois nouveaux membres du conseil d’administration de Giorgio Armani ? Les trois nouveaux membres sont Marco Bizzarri (ex-patron de Gucci), John Hooks (ancien vice-président du groupe) et Angelo Moratti (héritier d’une dynastie pétrolière italienne et ex-époux de Roberta Armani).

2. Qui dirige actuellement le groupe Giorgio Armani ? Le conseil d’administration est présidé par Pantaleo Dell’Orco, ancien compagnon de Giorgio Armani. Giuseppe Marsocci occupe le poste de directeur général.

3. Quel est le rôle de la Fondation Armani dans cette transition ? La Fondation Armani, contrôlée par les proches du fondateur, détient ses parts et veillera à conserver au moins 30 % du capital, même en cas de cession ou d’introduction en Bourse.

4. Pourquoi L’Oréal est-il mentionné dans cette annonce ? L’Oréal a exprimé son intérêt pour une prise de participation initiale de 15 % dans Giorgio Armani, conformément aux dispositions du testament du créateur.

5. Quels sont les défis principaux pour Giorgio Armani dans les mois à venir ? Le groupe doit gérer une transition générationnelle tout en faisant face à un ralentissement du marché du luxe. La recherche d’un partenaire stratégique et la préservation de l’identité de la marque seront des enjeux clés.