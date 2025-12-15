Avant l'ouverture des marchés européens (15.12.2025)

Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers européens et américains entament la nouvelle semaine avec un léger rebond (US500 : +0,2 % ; EU50 : +0,25 %), récupérant en partie le recul de vendredi, principalement dû aux résultats décevants d'Oracle et aux inquiétudes concernant la durabilité de la reprise de l'IA. Le sentiment est principalement soutenu par un discours renouvelé sur une « Fed moins hawkish » pour 2026.

Selon Donald Trump, l'inflation américaine a été « complètement neutralisée » et la composition future de la Fed devrait pousser les taux d'intérêt à la baisse.

Le conseiller économique en chef de la Maison Blanche et candidat favori à la présidence de la Fed, Kevin Hassett, a cherché à rassurer les marchés en déclarant que, même s'il présenterait les opinions de Trump sur la politique monétaire à la Fed, le FOMC conserverait toute son indépendance pour les rejeter. Hassett a ajouté qu'en tant que président de la Fed, il ne tiendrait pas compte des opinions de Trump pour décider des taux d'intérêt.

Les marchés de la région Asie-Pacifique ont commencé la semaine en prolongeant les pertes enregistrées vendredi à Wall Street, également pénalisés par une série de données médiocres en provenance de Chine. Les actions chinoises (CHN.cash) sont les plus à la traîne (-0,5 %), tandis que des baisses ont également été observées à Hong Kong (HK.cash : -0,1 %) et en Australie (AU200.cash : -0,1 %).

Le Nikkei japonais (JP225 : +0,3 %) fait exception, soutenu par l'amélioration du climat des affaires dans l'enquête Tankan et une exposition moindre au secteur technologique. Les données chinoises de novembre ont mis en évidence un ralentissement de plus en plus marqué.

Les ventes au détail n'ont augmenté que de 1,3 % en glissement a/a, contre 2,8 % attendu, la production industrielle a progressé de 4,8 % contre 5 % prévu, et les investissements en immobilisations ont reculé de 2,6 %, accentuant la baisse enregistrée en octobre. Les principaux facteurs à l'origine de ce ralentissement sont la crise immobilière persistante et la faiblesse du moral des consommateurs. Le secteur automobile a pesé lourdement sur les ventes au détail après la suspension des primes à la casse par les autorités locales.

Les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande devraient rester à 2,25 % pendant une période prolongée, à condition que la situation économique évolue conformément aux prévisions, a déclaré aujourd'hui la gouverneure de la RBNZ, Anna Breman.

Sur les marchés des changes, le mouvement le plus notable est le rebond du yen (USDJPY, EURJPY : -0,55 %), alors que le Japon se prépare à ce qui pourrait être sa première hausse des taux d'intérêt depuis janvier, plus tard cette semaine.

L'indice du dollar américain (USDIDX) est en baisse de 0,05 % dans un contexte de divergence croissante entre les anticipations de politique monétaire aux États-Unis et celles des autres pays. L'EURUSD est stable à 1,173.

Les anticipations accommodantes de la Fed continuent de soutenir les métaux précieux. L'or est en hausse de 1 % à 4 346 dollars l'once, tandis que l'argent rebondit de 2 % à 63,17 dollars l'once après la correction de vendredi.

Le Brent et le WTI ont mis fin à leur tendance baissière, rebondissant d'environ 0,5 % par rapport à leurs plus bas niveaux mensuels. Le gaz naturel est en hausse de 0,75 %.

Le bitcoin est en hausse de 1,4 % à 89 750 dollars, tandis que l'ethereum gagne 1,9 % à 3 136 dollars.

