Avant l'ouverture des marchés européens (18.08.2025)

Bien que la journée de vendredi se soit terminée par une correction à Wall Street (S&P 500 : -0,3 %, Nasdaq : -0,4 %, Russell 2000 : -0,55 %, DJIA : +0,1 %), les indices à terme entament la semaine avec un optimisme modéré ( US500 : +0,1 %, EU50 : +0,1 %).

: +0,1 %, : +0,1 %). La rencontre de vendredi entre Trump et Poutine n'a pas permis de débloquer la situation en Ukraine. Selon certaines sources, Poutine exigerait le contrôle total des régions de Donetsk et Louhansk en échange de son « accord » sur des garanties de sécurité de type OTAN pour l'Ukraine. Selon Trump, « Zelensky, s'il le souhaite, peut mettre fin à la guerre immédiatement ou continuer à se battre ».

Le marché se concentre désormais sur la rencontre prévue aujourd'hui entre Trump et Zelensky. Le président ukrainien devrait être rejoint à la Maison Blanche par les dirigeants européens afin d'éviter une répétition de la rencontre tendue de février.

Le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a critiqué l'Inde pour ses importations de pétrole russe, arguant que le pays devrait se comporter davantage comme un partenaire stratégique des États-Unis.

Dans la région Asie-Pacifique, l'optimisme domine, principalement grâce à la décision de Trump de suspendre l'augmentation des droits de douane sur les importations chinoises de pétrole russe. Les gains les plus importants sont enregistrés en Inde (Nifty 50 : +1,1 %) après l'annonce par le Premier ministre Modi d'une réduction des taxes à la consommation. Les constructeurs automobiles et les fabricants d'électronique sont en tête de la reprise. Le HSCEI chinois ( CHN.cash : +1 %), le Hang Seng ( HK.cash : +0,75 %), le Nikkei 225 japonais ( JP225 : +0,7 %) et le S&P ASX 200 australien ( AU200.cash : +0,6 %) sont également en hausse.

: +1 %), le Hang Seng ( : +0,75 %), le Nikkei 225 japonais ( : +0,7 %) et le S&P ASX 200 australien ( : +0,6 %) sont également en hausse. Sur le marché des changes, la volatilité reste relativement limitée. Les mouvements les plus importants concernent les devises australiennes et néo-zélandaises ( AUDUSD : +0,2 %, NZDUSD : +0,3 %), qui rebondissent grâce à la réduction des incertitudes après le sommet Trump-Poutine et la décision sur les droits de douane à l'égard de la Chine. Le NZD est en outre soutenu par les anticipations d'une baisse modérée des taux mercredi (25 points de base).

: +0,2 %, : +0,3 %), qui rebondissent grâce à la réduction des incertitudes après le sommet Trump-Poutine et la décision sur les droits de douane à l'égard de la Chine. Le NZD est en outre soutenu par les anticipations d'une baisse modérée des taux mercredi (25 points de base). L'indice du dollar ( USDIDX ) et l'EURUSD (1,17) sont stables, tandis que le yen japonais sous-performe ( USDJPY : +0,15 %). Les contrats à terme sur le

) et l'EURUSD (1,17) sont stables, tandis que le yen japonais sous-performe ( : +0,15 %). Les contrats à terme sur le pétrole restent sous pression à la baisse ( OIL : -0,3 %, OIL.WTI : -0,35 %), même si les prix ont déjà récupéré une partie des pertes enregistrées en début de séance.

: -0,3 %, : -0,35 %), même si les prix ont déjà récupéré une partie des pertes enregistrées en début de séance. L'or est en hausse de 0,35 % à 3 345 dollars l'once, tandis que l'argent progresse de 0,15 % à 38,06 dollars l'once.

Les cryptomonnaies restent sous pression : le Bitcoin recule de 1,9 % à 115 450 dollars, tandis que l'Ethereum glisse de 3,9 % à 4 295 dollars.

