Avant l'ouverture des marchés européens (18.11.2025)

Après un début de semaine très tendu, les marchés boursiers américains ont subi des pressions. Les marchés s'inquiètent d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et de la détérioration des perspectives macroéconomiques. Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont clôturé en baisse lundi, le sentiment d'aversion au risque dominant les marchés boursiers.

L'attention des marchés s'est concentrée sur les signaux émis par la Fed. Christopher Waller a déclaré que l'affaiblissement du marché du travail justifiait une nouvelle baisse des taux en décembre. Il s'est prononcé en faveur d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion des 9 et 10 décembre, mais a souligné que toute amélioration du marché du travail pourrait réduire la nécessité d'un nouvel assouplissement.

Bien que ces commentaires aient été accommodants, ils n'ont pas apaisé les inquiétudes des investisseurs. Combinés à la vigueur du dollar, ils ont entraîné des ventes massives d'actifs sensibles au risque.

Le dollar américain s'est raffermi par rapport à la plupart des principales devises, tandis que le yen japonais est resté faible, au-dessus de 155 pour un dollar, en raison de la hausse des rendements des obligations d'État et des tensions géopolitiques avec la Chine. Les devises de la région Pacifique, notamment les dollars australien et néo-zélandais, sont restées sous pression dans un contexte d'aversion au risque et de possibilité d'assouplissement de la politique de la RBA.

Les marchés de la région Asie-Pacifique ont débuté la semaine sur une note particulièrement négative, affectés à la fois par les inquiétudes macroéconomiques mondiales et l'escalade des tensions géopolitiques. Les indices ont enregistré de fortes baisses, le Nikkei 225 japonais reculant de 2,25 %, le Hang Seng de Hong Kong de 1,11 %, le Shanghai Composite chinois de 0,5 % et le S&P/ASX 200 australien de 1,8 %.

Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, rencontre aujourd'hui le Premier ministre Takaichi à 15h30, heure de Tokyo. Les discussions portent sur la faiblesse du yen et les changements potentiels de la politique monétaire. Le Premier ministre Takaichi appelle à la prudence concernant les hausses de taux, tandis que M. Ueda laisse entrevoir la possibilité d'une action à court terme.

Les tensions envers le Japon persistent en Chine. Pékin a imposé des interdictions de voyager aux employés des entreprises publiques et a annulé des événements et des projets impliquant le Japon. Ces mesures font suite aux commentaires de Tokyo sur une éventuelle réaction militaire en cas d'attaque chinoise contre Taïwan.

La Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence USD/CNY à 7,0856, nettement en dessous des prévisions du marché, renforçant ainsi le yuan et confirmant ses efforts actifs de stabilisation monétaire.

Parallèlement, la Chine émet quatre milliards d'euros d'euro-obligations afin de diversifier ses sources de financement offshore.

En Australie, le procès-verbal de la Banque de réserve d'Australie souligne que la politique monétaire reste légèrement restrictive. L'inflation devrait rester supérieure à l'objectif de la banque jusqu'à la mi-2026. La RBA pourrait maintenir ses taux inchangés plus longtemps, mais envisage également un éventuel assouplissement de sa politique.

L'inflation devrait rester supérieure à l'objectif de la banque jusqu'à la mi-2026. La RBA pourrait maintenir ses taux inchangés plus longtemps, mais envisage également un éventuel assouplissement de sa politique. L'or oscille autour de 4 000 dollars l'once, tandis que Goldman Sachs prévoit un objectif de 4 900 dollars l'once d'ici la fin 2026, invoquant la très forte demande des banques centrales.

Le bitcoin s'est considérablement affaibli, tombant sous la barre des 90 000 à 91 000 dollars, son plus bas niveau depuis avril. La montée de l'aversion au risque et l'incertitude quant aux futures décisions de la Fed, notamment d'éventuelles baisses de taux, ont eu un impact négatif sur le marché des cryptomonnaies.

