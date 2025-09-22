Avant l'ouverture des marchés européens (22.09.2025)

Les marchés boursiers asiatiques sont relativement dynamiques ce matin, la plupart des indices restant stables après la poursuite de la reprise des actions américaines vendredi. Le Nikkei 225 est en hausse de 1,2 % aujourd'hui, le China A50 de 0,66 % et le KOSPI de 0,52 %.

Les législateurs américains ont jusqu'au 30 septembre pour adopter un projet de loi de financement afin d'éviter un arrêt des activités gouvernementales.

L'actualité géopolitique est également riche en événements. L'Estonie a invoqué l'article 4 du traité de l'OTAN après que trois avions de combat russes MiG-31 ont pénétré dans son espace aérien vendredi, et l'Allemagne a dépêché des avions de combat pour suivre un avion russe au-dessus de la mer Baltique pendant le week-end.

Le yen est l'une des devises les moins performantes ce matin, le rapport entre les risques passant de surprises relativement hawkish concernant la dernière décision de la Banque du Japon à une certaine nervosité concernant l'élection présidentielle au Japon.

Le taux de change USD/JPY a dépassé 148,35. Dans le même temps, les devises antipodiennes et le dollar américain enregistrent les gains les plus importants.

Le sentiment positif à l'égard de devises telles que l'AUD est principalement dû aux commentaires hawkish du gouverneur Bullock, qui a averti que les perspectives économiques restaient incertaines et qu'il pourrait y avoir une demande excessive dans l'économie, qui pourrait être alimentée par des données meilleures que prévu sur le marché du travail.

L'agence de notation Moody's a confirmé la note de crédit de la Pologne à un niveau inchangé de A2/P-1 pour les dettes à long et à court terme, respectivement, mais a simultanément modifié la perspective de stable à négative.

La décision de modifier la perspective à négative reflète des perspectives plus faibles pour les indicateurs budgétaires et la dette publique par rapport aux prévisions précédentes. L'agence prévoit également des déficits budgétaires nettement plus élevés pour le secteur des administrations publiques et un retard dans le processus de consolidation budgétaire progressif.

Le risque provient principalement de l'impasse entre le gouvernement et le président et de la probabilité d'une augmentation des dépenses publiques avant les élections législatives de 2027 et au-delà.

En Chine, la Banque populaire de Chine a maintenu ses taux d'intérêt de référence inchangés pour le quatrième mois consécutif, laissant le taux de base à un an à 3,0 % et le taux à cinq ans à 3,5 %.

Sur le marché des matières premières, nous observons des hausses significatives des prix de l'ARGENT (+1,5 %) et du PÉTROLE WTI (+0,77 %). Dans le même temps, le GAZ NATUREL ne montre aucune tendance particulière. L'OR est en hausse de 0,35 % aujourd'hui.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."