Avant l'ouverture des marchés européens (26.08.2025)

Les actions de la région APAC sont pour la plupart en baisse après la séance morose d'hier sur les marchés mondiaux, malgré la réaction positive de vendredi aux commentaires de Powell.

Les indices européens préannulent une ouverture en baisse. Le contrat à terme Euro Stoxx 50 (EU50) est actuellement en baisse de près de 0,4 %.

Le taux de change EUR/USD reste supérieur à 1,16 ; l'USD/JPY s'établit autour de 148. L'euro est actuellement la devise la plus performante, tandis que le NZD connaît des baisses accrues.

Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires aux pays qui imposent des taxes numériques ou des réglementations jugées discriminatoires à l'égard des entreprises technologiques américaines. Si ces mesures ne sont pas retirées, les États-Unis imposeront des restrictions à l'exportation de technologies et de semi-conducteurs, ainsi que des droits de douane sur les exportations de ces pays vers les États-Unis.

Le président Trump a annoncé publiquement le licenciement immédiat de Lisa Cook de son poste de membre du Conseil de la Réserve fédérale (Fed).

Lisa Cook a rejeté ces allégations, affirmant qu'il n'y avait aucun motif justifiant son licenciement et qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner ; le président n'a pas le pouvoir officiel de la licencier. Mme Cook a l'intention de continuer à exercer ses fonctions au sein de la Fed.

Dans son procès-verbal, la RBA continue de voir des risques importants découlant de la politique tarifaire américaine, même si les scénarios les plus pessimistes ont été évités jusqu'à présent.

Le conseil d'administration de la RBA a estimé que de nouvelles baisses des taux d'intérêt pourraient être nécessaires au cours de l'année à venir, certains arguments plaidant en faveur d'un assouplissement progressif, d'autres en faveur d'un rythme plus rapide.

La situation sur le marché du travail reste modérément tendue, l'inflation est légèrement supérieure à l'objectif et la demande intérieure est en hausse. La politique monétaire actuelle est qualifiée de modérément restrictive ; la question de savoir si un cycle de baisses progressives ou plus rapides serait préférable fait l'objet d'un débat, la décision dépendant des données provenant des économies mondiales.

La RBA a envisagé d'accélérer le rythme de réduction de son portefeuille obligataire, mais cela a été jugé inutile pour le moment.

En début de journée, nous observons une baisse généralisée sur le marché des matières premières énergétiques (gaz naturel et pétrole brut), tandis que les métaux précieux progressent dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés.

Au programme aujourd'hui : commandes de biens durables aux États-Unis (juillet), indice de confiance des consommateurs du Conference Board (août), prévisions du PIB de la Fed d'Atlanta, procès-verbal de la Riksbank, décision de la NBH (Hongrie), pourparlers sur le programme nucléaire iranien, discours de membres de la Fed et de la BoE, adjudications d'obligations en Italie et aux États-Unis.

