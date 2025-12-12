Points clés Cannabis : Les actions du secteur s’envolent après une annonce attendue de reclassification du cannabis par l’administration Trump.

🌿 Cannabis : Une reclassification historique en vue ? 📈 L’annonce qui électrise le secteur Les actions des principaux acteurs du cannabis, dont Aurora Cannabis (ACB), Canopy Growth (CGC), Tilray (TLRY), et Curaleaf (CURLF), ont connu une hausse significative après la publication d’un rapport du Washington Post révélant que l’administration Trump s’apprêterait à reclassifier le cannabis en substance de Schedule III. Cette décision, si elle est confirmée, réduirait drastiquement les restrictions fédérales, alignant le cannabis sur des médicaments comme certains antidouleurs sur ordonnance. Une mesure qui pourrait booster l’industrie en facilitant la recherche, la distribution et les investissements. 💡 Pourquoi cette décision est un tournant Allègement réglementaire : Le passage du cannabis de Schedule I (substance sans usage médical reconnu) à Schedule III marquerait une reconnaissance fédérale de ses applications médicales , tout en réduisant les contraintes pour les entreprises du secteur.

: Le passage du cannabis de Schedule I (substance sans usage médical reconnu) à Schedule III marquerait une reconnaissance fédérale de ses , tout en réduisant les contraintes pour les entreprises du secteur. Opportunités économiques : Les entreprises pourraient bénéficier d’un accès facilité aux services bancaires , d’une baisse des taxes (notamment la Section 280E du code fiscal américain), et d’une expansion des marchés légaux .

: Les entreprises pourraient bénéficier d’un , d’une (notamment la Section 280E du code fiscal américain), et d’une . Réactions du marché : Les investisseurs anticipent déjà une hausse de la valorisation des sociétés du secteur, longtemps pénalisées par l’incertitude réglementaire. 💼 Courtage & Bourses : Barclays et Schwab en lumière 📊 Barclays revoit ses positions Barclays a relevé sa recommandation sur CBOE Global Markets (CBOE) à "Surpondérer" (vs "Neutre" auparavant) avec un **objectif de cours porté à 302 ∗∗(contre273** (contre 273 ∗∗(contre273 précédemment). La banque salue la croissance robuste de sa franchise d’options sur indices, un segment en pleine expansion. À l’inverse, Tradeweb (TW) a été déclassé à "Neutre", ses actions étant jugées correctement valorisées après une forte performance en 2025. 📉 Schwab en pleine forme Charles Schwab (SCHW) a publié ses chiffres mensuels pour novembre, révélant : Une augmentation de 40 % des nouveaux actifs nets (40,4 milliards de dollars).

(40,4 milliards de dollars). Un record de 365 000 nouveaux comptes ouverts en un mois.

ouverts en un mois. Des actifs clients totaux à 11,83 billions de dollars, en hausse de 15 % sur un an. Ces résultats confirment la résilience des brokers dans un environnement de taux élevés et une appétence persistante pour les placements financiers. ✈️ Transports : UBS parie sur les compagnies aériennes 🛫 Les airlines, valeurs à suivre en 2026 ? UBS a revu à la hausse ses recommandations pour plusieurs compagnies aériennes, dont American Airlines (AAL), Alaska Air (ALK), et United Airlines (UAL), passant à "Achat". À l’inverse, JetBlue (JBLU) est déclassé à "Vendre", reflétant des doutes sur sa rentabilité. Facteurs porteurs : Discipline de l’offre : Les compagnies maintiennent une capacité maîtrisée , évitant une guerre des prix. Pression sur les coûts : Les coûts opérationnels, notamment le carburant, devraient se stabiliser en 2026. Demande soutenue : Malgré les incertitudes macroéconomiques, la résilience des consommateurs et la reprise des voyages d’affaires soutiennent le secteur.

: Risques : UBS souligne cependant que l’inflation et un ralentissement économique pourraient peser sur les marges. 📉 RASM : Un indicateur clé sous surveillance Le Revenue per Available Seat Mile (RASM), un indicateur de rentabilité, pourrait surpasser les attentes selon UBS, qui table sur une croissance de 3 % ou plus (contre 2,5-3 % pour le consensus). Les "network carriers" (DAL, UAL, AAL) sont particulièrement bien positionnés pour en profiter. ⚡ Utilities : FRMI en difficulté, Keybanc ajuste ses cibles 🔌 FRMI sanctionné après un contrat rompu Les actions de Fermi Energy (FRMI) ont chuté après l’annonce de la résiliation d’un accord avec son premier locataire sur le projet Matador au Texas. Ce revers rappelle les risques liés aux mégaprojets énergétiques, même dans un secteur globalement porteur. 🔄 Keybanc rééquilibre son portefeuille Keybanc a revu ses recommandations pour 2026 : CNP (CenterPoint Energy) passe à "Surpondérer", bénéficiant de l’essor des data centers et de la demande en électricité.

passe à "Surpondérer", bénéficiant de l’essor des et de la demande en électricité. AEE (Ameren) et PNW (Pinnacle West) sont déclassés à "Poids sectoriel", reflétant une préférence pour les utilités intégrées (production + distribution) plutôt que les simples gestionnaires de réseaux.

sont déclassés à "Poids sectoriel", reflétant une (production + distribution) plutôt que les simples gestionnaires de réseaux. Pas de bulle de l’IA : Malgré les débats sur une éventuelle surchauffe, Keybanc estime que la demande en énergie liée à l’IA reste structurelle et durable. 🧪 Chimie : APD déçu, les engrais profitent des tensions 📉 Air Products (APD) perd de son éclat UBS a dégradé APD à "Neutre", estimant que les retards sur ses projets (Louisiane, NEOM) pourraient peser sur sa croissance à moyen terme. Le titre a déjà perdu 9 % depuis ses annonces, et les attentes de free cash flow sont revues à la baisse. 🌍 Les engrais dopés par la géopolitique Les actions de Mosaic (MOS), Nutrien (NTR), et CF Industries (CF) ont poursuivi leur ascension, portées par : Les attaques de drones en Russie : Des explosions près d’une usine de Veliky Novgorod ont perturbé l’approvisionnement russe , un acteur clé du marché.

: Des explosions près d’une usine de Veliky Novgorod ont , un acteur clé du marché. Les restrictions chinoises : Pékin a annoncé limiter ses exportations d’engrais jusqu’en août 2026 , ce qui devrait soutenir les prix mondiaux .

: Pékin a annoncé , ce qui devrait . MOS optimiste : Lors d’une conférence, la société a confirmé que ces facteurs renforçaient sa position concurrentielle. 🔍 FAQ 1. Pourquoi la reclassification du cannabis est-elle si importante pour les investisseurs ? Elle permettrait aux entreprises du secteur d’accéder à des services bancaires classiques, de bénéficier d’allègements fiscaux, et de lever des fonds plus facilement, ce qui stimulerait leur croissance et leur valorisation. 2. Quels sont les risques pour les compagnies aériennes en 2026 ? Les principaux risques incluent un ralentissement économique, une hausse des coûts du carburant, et une baisse de la demande en cas de récession. Cependant, UBS reste confiant grâce à la discipline de l’offre et à la reprise des voyages. 3. Pourquoi Barclays est-il plus optimiste sur CBOE que sur Tradeweb ? CBOE a montré une croissance soutenue dans les options sur indices, un segment moins mature que celui de Tradeweb, déjà bien valorisé après sa performance récente. 4. Comment les restrictions chinoises sur les engrais impactent-elles le marché ? La Chine étant un exportateur majeur, ses restrictions réduisent l’offre mondiale, ce qui devrait faire monter les prix et bénéficier aux autres producteurs comme Mosaic ou Nutrien. 5. FRMI a-t-il des perspectives de rebond après la rupture de son contrat ? À court terme, la confiance des investisseurs est ébranlée, mais si FRMI parvient à trouver un nouveau locataire ou à diversifier ses revenus, le titre pourrait se reprendre. Le secteur des utilities reste globalement porteur grâce à la transition énergétique et à l’IA.

