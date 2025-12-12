La tech baisse 📉🖥️

Le sentiment du marché s'est considérablement détérioré en fin de semaine. Lors de la séance de vendredi, les indices américains ont perdu du terrain de manière très significative. Le NASDAQ 100 est en tête des baisses, avec un recul de près de 2 %. Le US500 et le Russell 2000 sont également en baisse, mais leurs reculs sont limités à 1 %. Microsoft perd 1 %

Google recule de plus de 1 %

Meta se déprécie également d'environ 1 %

Amazon a perdu plus de 1 %.

Oracle a encore reculé de 4 %.

Les actions Logitech ont baissé d'environ 5 %.

Dell a également perdu 2 %. Au début de la semaine, Oracle a publié ses résultats, qui ont fortement déçu les investisseurs. La société a enregistré une baisse de 15 %, conséquence de revenus et de prévisions décevants, ainsi que de la croissance des ventes dans des secteurs clés observée par le marché. Il s'agissait de la première publication de résultats indiquant que la révolution de l'IA perdait de son élan. Hier, Broadcom a rejoint les rangs des entreprises décevantes. Bien que la société ait dépassé les attentes en termes de revenus et de bénéfices, elle a déjà perdu 10 % de sa valeur depuis la publication des résultats. Cela résulte d'une communication claire de la direction indiquant que la croissance des ventes liées à l'IA et aux centres de données ne sera pas aussi importante que le marché le prévoit. Les données macroéconomiques, en particulier celles provenant des États-Unis, ont ajouté de l'eau au moulin. Hausse du chômage, baisse des commandes et des ventes. Tout cela s'inscrit dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à la suffisance de la liquidité des banques et du marché du crédit privé à ce niveau de taux d'intérêt. Donald Trump a également signé aujourd'hui une loi interdisant les réglementations étatiques sur l'IA, afin qu'elles ne ralentissent pas l'expansion des entreprises technologiques. La question se pose de savoir s'il s'agit « simplement » d'une déréglementation mal pensée d'un secteur naissant et d'une violation de l'autonomie locale, ou si le marché y voit plutôt un acte désespéré visant à soutenir les valorisations des entreprises technologiques, qui ont de plus en plus de mal à justifier des investissements records. NASDAQ 100 (D1) Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."