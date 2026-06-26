Les indices boursiers asiatiques enregistrent de lourdes pertes, le KOSPI coréen chutant de 7,7% sous la pression des prises de bénéfices.

Les actions technologiques subissent une forte pression vendeuse ce vendredi matin. Le repli s'amorce en Asie et s'étend rapidement aux indices boursiers européens et américains avant l'ouverture de Wall Street. La séquence baissière s'accompagne d'une remontée du cours du pétrole dans un climat géopolitique tendu au Moyen-Orient.

La pression s'intensifie sur la bourse mondiale

Correction brutale des actions technologiques en Asie

Les marchés asiatiques accusent une lourde baisse ce matin, alimentée par des prises de bénéfices sur les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle et le matériel informatique. Les opérateurs réagissent directement à la chute de 6,1% du titre Apple survenue la veille. La décision de Microsoft d'augmenter le prix mondial de ses consoles Xbox de 150 dollars, face à la flambée des coûts des puces mémoires, pèse lourdement sur le sentiment général.

L'indice sud-coréen KOSPI dévisse de 7,7% et mène les pertes régionales. La liquidation intervient après une progression trimestrielle de 70% des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Le KOSPI termine ainsi la semaine sur un recul de 5%. Les positions acheteuses sur les fabricants de composants et les fournisseurs de mémoires sont débouclées par les opérateurs de marché.

Au Japon, le Nikkei 225 perd 4,4% et matérialise une violente correction technique depuis ses récents sommets historiques. L'indice nippon conserve tout de même une hausse mensuelle de 6% et une progression trimestrielle de 38%. Les indices chinois limitent leur repli avec une baisse de 2,1% pour le Shanghai Composite et de 1,9% pour le Hang Seng, dans des volumes d'échanges particulièrement faibles en raison des jours fériés locaux.

Wall Street pénalisée par le repli du secteur technologique

Les contrats à terme américains prolongent la tendance baissière amorcée en Asie. Les actions technologiques peinent à trouver un point d'appui stable. Les actions de la tech restent lourdement affectées par les annonces de Microsoft et la faiblesse d'Apple. Les investisseurs réduisent activement leur exposition au risque avant le début de la séance régulière.

Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 mène la baisse avec un repli de 1,3%. Le S&P 500 cède 0,7% en pré-marché, suivi par l'indice Russell 2000 qui perd 0,5%. Le Dow Jones Industrial Average affiche une baisse plus modérée de 0,3%. L'aversion au risque se propage logiquement vers le continent européen avant l'ouverture des places boursières.

Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 baissent de 0,6%. Sur le marché des devises, l'indice du dollar recule de 0,1% après avoir atteint un sommet de treize mois mercredi. Le franc suisse profite de son statut de valeur refuge avec une progression de 0,4% face à la couronne norvégienne et de 0,25% contre le zloty polonais.

Politiques monétaires et tensions géopolitiques

L'inflation repousse les objectifs des banques centrales

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne, annonce la nécessité probable de poursuivre le resserrement monétaire. L'inflation de la zone euro a atteint 3,2% en mai et la BCE anticipe une moyenne de 3% sur l'année complète. L'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ne dissipe pas les risques économiques pesant sur le continent européen.

Aux États-Unis, John Williams, le président de la Réserve fédérale de New York, repousse son calendrier de retour à la cible d'inflation de 2% de 2027 à 2028. L'indicateur des dépenses de consommation des ménages (PCE) s'établit à 4,1%. Les risques structurels restent alimentés par le boom des investissements liés à l'intelligence artificielle, les tarifs douaniers et les pressions issues des conflits au Moyen-Orient. Le maintien d'une politique monétaire restrictive est jugé approprié.

Austan Goolsbee, le président de la Fed de Chicago, relève de légères améliorations dans le secteur des services malgré les chiffres élevés du PCE. Au Japon, les prix à la consommation dans la capitale accélèrent à 1,6% sur un an en juin. L'indice expurgé de l'énergie et des produits frais monte à 1,9 %, un niveau qui laisse la possibilité à la Banque du Japon de procéder à de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

Le cours du pétrole grimpe face au risque géopolitique

Le cours du pétrole s'oriente à la hausse suite à de nouvelles attaques de missiles contre des navires commerciaux au Moyen-Orient. L'Organisation maritime internationale suspend son vaste plan d'évacuation de 11 000 marins bloqués dans le détroit d'Ormuz. Cette décision fait suite au tir d'un projectile sur le porte-conteneurs Ever Lovely, battant pavillon singapourien, au large du port omanais de Dahit.

Le contrat à terme sur le Brent gagne 0,75%, le WTI avance de 1,05%. Les opérateurs qui surveillent les matières premières intègrent ces risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement énergétiques. Le gaz naturel signe une troisième séance consécutive de hausse avec une progression de 0,7%.

Les métaux précieux ne profitent pas de ce climat d'aversion au risque. Les contrats à terme sur l'or perdent 0,3% pour s'échanger autour de 4 017 dollars l'once. L'argent lâche 1,8% et retombe près de 56 dollars l'once. Les vendeurs conservent la main sur ces actifs malgré le repli généralisé des indices boursiers mondiaux.

❓ FAQ

Qu'est-ce qui explique la baisse actuelle des actions technologiques ? Les actions technologiques subissent des prises de bénéfices marquées, initiées par la baisse d'Apple et l'annonce par Microsoft d'une hausse des prix de ses consoles face à l'augmentation des coûts de production. Cette rotation sectorielle pèse mécaniquement sur les indices à forte pondération technologique.

Pourquoi l'inflation tarde-t-elle à retrouver la cible des banques centrales ? L'inflation reste soutenue par des pressions structurelles telles que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle, les politiques tarifaires et les chocs énergétiques liés aux tensions au Moyen-Orient. Les banquiers centraux ajustent donc leurs calendriers et maintiennent des taux restrictifs plus longtemps.

Comment les événements au Moyen-Orient influencent-ils le cours du pétrole ? Les perturbations maritimes, comme les tirs sur des porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz, menacent l'acheminement de l'or noir. Cette prime de risque géopolitique se traduit par une hausse immédiate du cours du pétrole sur les marchés financiers.