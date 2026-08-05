Résumé quotidien : le Dow Jones atteint des niveaux records, l'or et l'argent rebondissent grâce aux espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran

📈 Bourse L'optimisme qui régnait pendant la séance américaine s'est estompé , notamment après une ouverture plutôt solide.

, notamment après une ouverture plutôt solide. Au moment de la rédaction de ce rapport, le Dow Jones progresse de plus de 0,8% , battant des records et restant le seul point positif du marché au comptant américain .

, battant des records et restant . Le S&P 500 a cédé une partie de ses gains après ses hausses initiales et oscille actuellement autour de zéro .

et . La situation semble nettement moins favorable pour le Nasdaq, à forte composante technologique, qui recule d’environ 0,4% .

. Les indices sont principalement plombés par les actions de SpaceX et AMD , qui ont publié des résultats trimestriels relativement solides, mais le marché s’attendait à de meilleurs résultats .

, qui ont publié . À l’inverse, Nvidia progresse , le marché ayant réagi positivement à l’annonce selon laquelle SpaceX utilise sa technologie d’IA .

, le marché ayant réagi positivement à l’annonce selon laquelle . La saison des résultats actuelle devrait être considérée comme très solide , la grande majorité des entreprises publiant des résultats supérieurs aux prévisions du marché .

, . À l’issue de la séance d’aujourd’hui, SanDisk et Western Digital Corporation publieront leurs résultats financiers. 🌍 Géopolitique L’Iran et Oman poursuivent leurs discussions concernant la création d’une voie de passage sécurisée pour les navires dans le détroit d’Ormuz , bien qu’ un accord reste incertain .

, bien qu’ . Selon un représentant d’un État du golfe Persique, les chances de parvenir à un accord d’ici vendredi sont d’environ 50% .

. L’Iran a indiqué que les coordonnées de la voie proposée avaient été convenues , celle-ci pouvant être opérationnelle à titre temporaire pendant 2 à 4 mois , et une déclaration commune des deux pays est en cours de finalisation .

, celle-ci pouvant être opérationnelle , et . Donald Trump a estimé que la situation concernant l’Iran « évoluait très bien », laissant entrevoir des progrès dans les négociations visant à mettre fin au conflit et à rouvrir le détroit d’Ormuz .

laissant entrevoir des progrès dans les négociations visant à . Selon le président américain, les négociations vont dans la bonne direction , et des détails pourraient être présentés dans un avenir proche .

, et . Dans le même temps, des informations indiquent que les États-Unis et l’Iran restent en contact indirect , bien que Téhéran souligne qu’ il ne mène actuellement pas de pourparlers directs avec Washington .

, bien que Téhéran souligne qu’ . Téhéran précise avoir reçu des messages de Washington indiquant sa volonté de revenir à ses engagements antérieurs .

. Toutefois, l’Iran affirme que le simple rétablissement des engagements américains ne suffira pas à ouvrir pleinement le détroit d’Ormuz , et les négociations se poursuivent dans un climat de profonde méfiance .

, et les négociations se poursuivent dans . La nouvelle route convenue avec Oman est censée constituer une solution temporaire, plutôt qu’une fin définitive du conflit. 📊 Macroéconomie Le rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé aux États-Unis a révélé un net ralentissement du marché du travail .

. En juillet, les entreprises privées n’ont créé que 44 000 emplois , alors que environ 75 000 étaient attendus (après un chiffre révisé à la baisse de 95 000 en juin ).

, alors que (après un chiffre révisé à la baisse de ). Les plus fortes hausses de l’emploi ont été enregistrées dans les secteurs de l’éducation et de la santé , tandis que des résultats plus faibles ont été observés dans l’hôtellerie, la restauration et certains segments de l’industrie manufacturière .

, tandis que . Ces données suggèrent que le marché du travail américain perd progressivement de son élan , mais ne laissent pas encore entrevoir de forte détérioration — les entreprises procèdent encore rarement à des licenciements, elles embauchent simplement plus lentement .

, mais — les entreprises procèdent encore rarement à des licenciements, . Les données du secteur des services américain ont montré que l’économie maintient un rythme de croissance solide .

. Ces chiffres plus élevés suggèrent que la demande dans l’économie américaine reste robuste , en particulier dans les services, qui représentent la plus grande part du PIB américain .

, en particulier dans les services, qui . L’indice PMI des services de l’ISM a également confirmé la résilience du secteur , bien que le résultat ait été légèrement inférieur aux attentes : l’indice s’est établi à 54,1 points contre les 54,5 points prévus.

, bien que le résultat ait été La croissance a été principalement tirée par les nouvelles commandes (qui ont grimpé à 57,2 points) , mais les coûts restent un sujet de préoccupation — l’indice des prix payés est resté au-dessus de 70 points , ce qui indique une pression inflationniste persistante .

, mais les coûts restent un sujet de préoccupation — , ce qui indique . Dans le même temps, la composante « emploi » s’est affaiblie , ce qui suggère que les entreprises restent prudentes en matière de recrutement .

, ce qui suggère que . Pour les marchés, cela représente un signal mitigé : l’économie américaine ne montre aucun signe de ralentissement brutal (ce qui est positif pour les actions), mais la vigueur du secteur des services et le niveau élevé des prix pourraient empêcher la Fed de baisser rapidement ses taux d’intérêt .

: l’économie américaine (ce qui est positif pour les actions), mais . Combiné au rapport ADP moins favorable, le marché se voit présenter le tableau d’une économie qui continue de croître mais qui commence à ralentir progressivement — ce qui pourrait constituer un scénario favorable de « atterrissage en douceur » si l’inflation continue de baisser. 🛢️ Matières premières Les négociations de paix en cours ont un impact direct sur les cours du pétrole brut (Brent), qui se situent actuellement en dessous du seuil des 80 dollars. 🥇 Métaux précieux On observe un climat très positif sur le marché des métaux précieux .

. Le cours de l’or a dépassé les 4 200 dollars l’once , les investisseurs commençant à envisager qu’ un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran ainsi que la réouverture du détroit d’Ormuz pourraient limiter le risque de hausse des prix du pétrole et de l’inflation .

, les investisseurs commençant à envisager qu’ . L’argent progresse de plus de 4% et se situe autour de 62 dollars. 🪙 Cryptomonnaies Un sentiment positif est également perceptible sur le marché des cryptomonnaies .

. Le bitcoin progresse d’environ 0,6% et s’échange autour de 64 500 dollars .

et s’échange . L’ethereum progresse de plus de 1% et teste le seuil des 1 900 dollars.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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