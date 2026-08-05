OUVERTURE US : AMD et SpaceX n'ont pas réussi à convaincre, mais le marché dans son ensemble reste résilient

Le début de la séance de Wall Street s’inscrit aujourd’hui dans une tendance relativement positive. Les principaux indices américains affichent une légère hausse, prolongeant ainsi le rebond observé récemment et le regain d’appétit pour le risque. Le sentiment du marché continue d’être soutenu principalement par l’apaisement des tensions au Moyen-Orient et la baisse des cours du pétrole, qui ont atténué les craintes d’une nouvelle montée des pressions inflationnistes.

Le secteur technologique affiche aujourd’hui une performance un peu moins bonne, suite à la réaction du marché aux résultats d’AMD et de SpaceX. Les deux sociétés ont publié des résultats solides, mais dans le contexte actuel, le simple fait de dépasser les attentes ne suffit pas toujours à susciter une réaction boursière positive. Dans le cas d’AMD, les investisseurs se sont concentrés sur les attentes exceptionnellement élevées concernant le segment de l’IA, et pour SpaceX, la principale préoccupation portait sur la hausse des dépenses d’investissement liées au développement des infrastructures. Cela montre bien que, compte tenu des valorisations actuelles, les investisseurs regardent de plus en plus au-delà de la croissance du chiffre d’affaires et accordent une attention accrue à l’efficacité du capital et à la rentabilité future.

Les données macroéconomiques publiées aujourd’hui ont également dressé un tableau mitigé de l’économie américaine. Le rapport ADP a fait état d’une croissance de l’emploi dans le secteur privé de 44 000 postes, un chiffre nettement inférieur aux attentes du marché. Bien qu’il ne s’agisse là que d’un indicateur parmi d’autres de la situation du marché du travail, cela laisse entrevoir un ralentissement progressif après une période de très forte croissance de l’emploi.

Dans le même temps, le secteur des services reste résilient. L’indice PMI des services de l’ISM a progressé à 54,1 points en juillet, se maintenant au-dessus du seuil des 50 points qui indique une expansion. Ces données suggèrent que la majeure partie de l’économie américaine continue de croître à un rythme stable, même si les entreprises continuent de mettre en avant les pressions liées aux coûts de financement, à l’inflation et aux prix de l’énergie, qui avaient atteint des niveaux élevés auparavant.

Les données publiées aujourd’hui ne dressent donc pas un tableau sans ambiguïté. D’un côté, le marché du travail commence à montrer des signes de modération, tandis que de l’autre, le secteur des services reste relativement solide. Pour l’instant, Wall Street interprète l’affaiblissement des données sur l’emploi davantage comme un facteur susceptible de soutenir la future politique de la Réserve fédérale que comme un signe inquiétant de faiblesse économique. En conséquence, les principaux indices restent aujourd’hui en territoire positif, malgré une certaine pression sur les valeurs technologiques à la suite de la publication des résultats.

Source: XTB Research

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) progressent aujourd'hui, soutenus par les solides résultats trimestriels des entreprises de Wall Street, qui, dans la plupart des cas, continuent de démontrer la résilience du secteur des entreprises américaines.

Le secteur technologique reste un moteur clé, les résultats des grandes entreprises liées à l'intelligence artificielle et à la transformation numérique mettant en évidence la demande soutenue et la vigueur de ce segment de marché. Malgré quelques déceptions ponctuelles et des réactions plus prudentes des investisseurs face à certains rapports de résultats, la saison des résultats en cours reste l'un des principaux facteurs soutenant le sentiment positif à Wall Street.

Les investisseurs se concentrent à nouveau sur les fondamentaux des entreprises et leurs perspectives de croissance à long terme, ce qui permet aux principaux indices de se maintenir près de leurs plus hauts historiques.

Source : xStation5

Actualités des entreprises

Les actions AMD (AMD.US) restent sous pression aujourd’hui, bien que la société ait publié des résultats trimestriels relativement solides, supérieurs aux attentes du marché. Le chiffre d’affaires a atteint un niveau record de 11,54 milliards de dollars, contre des prévisions d’environ 11,3 milliards, tandis que le bénéfice par action (BPA) ajusté s’est établi à 1,66 dollar.

Cependant, les investisseurs ont estimé que les attentes concernant le segment de l’IA étaient déjà extrêmement élevées, et le marché s’attendait à une performance encore plus solide ainsi qu’à des signes plus clairs du renforcement de la position d’AMD face à Nvidia.

Les actions de SpaceX (SPCX.US) sont en baisse d’environ 6 % aujourd’hui à la suite de la publication du premier rapport financier de la société, bien que son chiffre d’affaires ait largement dépassé les attentes du marché. La société a généré un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars, contre des prévisions d’environ 6,9 milliards de dollars, mais les investisseurs se sont montrés préoccupés par l’ampleur des dépenses liées au développement des infrastructures et par la perte nette déclarée de 541 millions de dollars.

Le marché attendait non seulement une forte croissance du chiffre d’affaires, mais aussi une nouvelle amélioration de la rentabilité, ce qui signifie que ces résultats solides se sont avérés insuffisants compte tenu des attentes très élevées pesant sur la société.

Les actions d’Arista Networks (ANET.US) sont en forte hausse aujourd’hui après que la société a publié des résultats trimestriels très solides, dépassant les attentes du marché. Le chiffre d’affaires s’est établi à environ 3,04 milliards de dollars contre des prévisions de 2,83 milliards, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 1,02 dollar, contre des prévisions de 0,89 dollar.

La société a également maintenu des perspectives optimistes, soulignant la demande toujours forte en infrastructures réseau utilisées dans les centres de données dédiés à l’IA. Les investisseurs ont vu dans ces résultats la confirmation que l’essor de l’intelligence artificielle profite non seulement aux fabricants de puces, mais aussi aux entreprises fournissant les infrastructures essentielles nécessaires à l’expansion de ce marché.

Eli Lilly (LLY.US) enregistre aujourd’hui une hausse de son cours après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. La société a bénéficié d’une forte demande pour les traitements à base de GLP-1 utilisés dans le traitement du diabète et de l’obésité, tandis que les développements positifs concernant son nouveau médicament amaigrissant Foundayo ont donné un élan supplémentaire aux investisseurs.

Ces résultats soulignent une nouvelle fois l’avantage d’Eli Lilly sur son principal concurrent, Novo Nordisk, sur le marché en pleine croissance du traitement de l’obésité.

Shopify (SHOP.US) affiche aujourd’hui une hausse impressionnante de près de 22 % après la publication de résultats trimestriels qui ont largement dépassé les attentes du marché. Le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 30 % en glissement annuel pour atteindre 3,58 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes d’environ 140 millions de dollars, tandis que le volume brut de marchandises sur la plateforme s’est élevé à 115,6 milliards de dollars.

La solide performance s’explique par la croissance continue du nombre de commerçants, la hausse des volumes de transactions et l’amélioration de la rentabilité, qui ont permis à l’entreprise de porter son résultat net à 1,5 milliard de dollars.