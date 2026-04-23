Wall Street a terminé la séance de mercredi en nette hausse, portée par l’annonce d’une trêve américaine avant de nouveaux échanges avec l’Iran. Le mouvement a surtout profité aux valeurs de croissance et aux grandes actions américaines, tandis que le Brent reste élevé et que le dollar garde l’avantage sur le marché des changes. Le tableau reste contrasté: l’apaisement militaire soutient les indices, mais le pétrole, les métaux précieux et les marchés asiatiques gardent une forte prime géopolitique.

Wall Street rebondit, le pétrole reste sous tension

La trêve avec l’Iran change le ton à New York

La séance américaine s’est achevée sur un regain d’achats. Le S&P 500 a repris environ 1%, le Nasdaq plus de 1,6% et le Dow Jones 0,8%, après l’annonce d’un cessez-le-feu présenté par Donald Trump avant une nouvelle tentative de négociation avec Téhéran.

L’absence de date butoir précise entretient toutefois une zone grise. Washington semble vouloir garder une marge de manœuvre, tandis que l’Iran continue de poser comme préalable la levée des restrictions et la fin des mesures jugées contraires à l’esprit de la trêve. Des discussions pourraient reprendre dès vendredi, mais le calendrier dépend encore de la médiation et d’un accord minimal sur les conditions d’entrée en négociation.

Ce soulagement a suffi à relancer l’appétit pour le risque à New York. Il n’efface pas le point central de la séance: la détente diplomatique reste fragile, et les marchés traitent encore un scénario où la moindre rupture pourrait raviver la volatilité sur les indices, le pétrole et le dollar.

Brent, dollar et métaux: la prime géopolitique ne disparaît pas

Le Brent évolue toujours autour de 97 dollars le baril dans le texte source. Ce niveau reste cohérent avec un marché de l’énergie tendu par les perturbations dans la région et par l’idée qu’une reprise complète des flux reste loin d’être acquise.

Cette hausse de l’énergie pèse déjà sur l’Europe. L’Allemagne a réduit sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5%, contre environ 1% auparavant, en invoquant le choc du conflit iranien sur les prix de l’énergie, l’inflation et les exportations. Le ministère allemand de l’Économie a aussi indiqué que l’activité avait nettement perdu de l’élan au premier trimestre après le déclenchement de la guerre.

Sur les autres classes d’actifs, le dollar continue de se renforcer face à la plupart des grandes devises dans le texte source. Les métaux précieux corrigent malgré le niveau élevé de l’or, qui teste 4 700 dollars l’once, pendant que l’argent retombe sous 76 dollars. La logique de séance est claire: le reflux d’une partie de la demande de couverture profite au billet vert, alors que le pétrole reste haut.

PMI asiatiques et Tesla donnent le rythme

Le Japon surprend, l’Australie sort de la contraction

Les marchés asiatiques restent sous pression à cause du risque géopolitique, mais les indicateurs d’activité publiés dans la nuit offrent un point d’appui plus favorable. Le PMI manufacturier préliminaire du Japon a bondi à 54,9 en avril, bien au-dessus des attentes et de la lecture précédente.

Ce chiffre marque la progression la plus rapide depuis janvier 2022. La hausse des nouvelles commandes et de la production a porté l’enquête, même si le secteur des services ralentit et limite l’amélioration de l’indice composite. Pour les marchés, cela confirme que l’industrie japonaise résiste mieux que prévu au choc externe.

L’Australie envoie un signal plus modeste, mais utile. Le PMI préliminaire repasse à 50,1 après 46,6, ce qui traduit un retour en légère expansion du secteur privé après une phase de contraction. Le redressement vient surtout des services, tandis que l’industrie retrouve elle aussi la zone au-dessus de 50. Dans ce contexte, les ETF exposés à l’Asie-Pacifique pourraient rester sensibles à deux forces opposées: de meilleurs PMI d’un côté, une aversion au risque encore forte de l’autre.

Tesla rassure sur les profits, mais le marché regarde déjà plus loin

La publication de Tesla a été bien accueillie, surtout sur la rentabilité. Le groupe a publié ses résultats du premier trimestre le 22 avril, après la clôture de Wall Street. Avant cette publication, le consensus compilé par l’entreprise tablait sur 21,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 17,5% de marge brute et 0,14 dollar de BPA GAAP.

Le point important pour la suite n’est pas seulement le trimestre écoulé. La communication du groupe confirme une phase de développement plus lourde en capital, avec une attention accrue portée à l’IA, à la robotique et à la conduite autonome. Cela change la lecture du dossier: la valeur reste traitée comme un constructeur, mais une part croissante du récit boursier dépend d’investissements qui pèseront sur les coûts avant de produire des revenus visibles.

Le repli des cryptomonnaies s’inscrit dans le même décor de marché. Le Bitcoin cède un peu de terrain et l’Ethereum recule de plus de 2% dans le texte source, ce qui confirme une baisse d’appétit sur les segments les plus spéculatifs. Pour le lecteur qui suit à la fois Wall Street, le pétrole et les actifs numériques, la séance résume bien le moment actuel: les indices montent, mais la nervosité n’a pas disparu. Un simple contretemps diplomatique suffirait à remettre le baril, le dollar et la volatilité au centre du jeu.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street a-t-il monté malgré un pétrole toujours élevé ?

La hausse de Wall Street vient d’abord du recul immédiat du risque militaire après l’annonce de la trêve. Le niveau du Brent reste pourtant élevé, ce qui limite l’amélioration du sentiment de marché.

Le Brent à 97 dollars change-t-il la lecture macroéconomique en Europe ?

Oui. Un Brent proche de 97 dollars pèse sur les coûts de l’énergie, l’inflation et la consommation. C’est l’une des raisons invoquées pour la baisse de la prévision de croissance allemande en 2026.

Que montre le PMI japonais à 54,9 pour les marchés asiatiques ?

Un PMI à 54,9 indique une nette expansion de l’activité manufacturière. Pour les marchés asiatiques, ce chiffre soutient le scénario d’une industrie japonaise plus solide, même si les tensions géopolitiques freinent encore les indices.

Pourquoi Tesla a-t-elle soutenu le Nasdaq ?

Tesla a publié des résultats jugés meilleurs que prévu sur la rentabilité. Comme la valeur pèse lourd dans le compartiment technologique, une réaction positive sur Tesla aide mécaniquement le Nasdaq.

Pourquoi le dollar monte pendant que l’or et les cryptomonnaies baissent ?

Le dollar profite souvent d’un mouvement de repli vers les actifs jugés plus liquides. Dans le même temps, l’or et les cryptomonnaies corrigent quand une partie des positions de couverture ou de spéculation est allégée.