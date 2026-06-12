Les indices asiatiques s'envolent, tandis que SpaceX s'apprête à faire ses débuts sur le Nasdaq avec une valorisation théorique de 2 400 milliards de dollars.

Le baril de Brent s'effondre sous le seuil des 90 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le mois de mars.

Un projet d'accord historique entre Washington et Téhéran prévoit un cessez-le-feu de 60 jours et la réouverture du détroit d'Ormuz.

L'annonce d'un pré-accord diplomatique imminent entre les États-Unis et l'Iran provoque un retournement soudain de la volatilité sur les marchés financiers mondiaux. Le projet d'entente suspend les frappes américaines envisagées et favorise une nette reprise des principaux indices boursiers internationaux lors des dernières sessions de négociation. Parallèlement, les investisseurs ajustent massivement leurs portefeuilles à l'aube d'échéances politiques majeures en Europe.

L'accord géopolitique détend les marchés financiers

Une désescalade historique entre Washington et Téhéran

Un accord imminent entre le président Donald Trump et l'Iran suspend les frappes américaines prévues. Les négociations européennes associent le vice-président américain JD Vance dès ce week-end. L'agence FARS confirme la haute probabilité d'une signature finale, même si Téhéran temporise officiellement en attendant la validation du Guide suprême.

Le compromis révélé par Axios prévoit un cessez-le-feu immédiat de 60 jours. Les clauses intègrent la réouverture totale du détroit d'Ormuz et la levée partielle des sanctions économiques pesant sur la République islamique. Cette perspective de stabilisation dissipe une grande partie de la prime de risque géopolitique qui soutenait les cours mondiaux.

Les forces navales restent toutefois sur le qui-vive dans la région en raison d'incidents nocturnes. L'armée américaine a détruit deux drones de combat iraniens ciblant des navires commerciaux. La marine iranienne a également bloqué un pétrolier sans coordination préalable, alors que des explosions ont été enregistrées près de Sirik.

Le cours du pétrole chute lourdement sous les 90 dollars

La perspective de la paix provoque un repli massif sur le segment des matières premières. Le baril de Brent perd du terrain et s'échange désormais sous la barre des 90 dollars. La valeur représente son plus bas niveau enregistré sur les terminaux de trading depuis le mois de mars dernier.

Le brut léger américain suit la même tendance baissière au cours des dernières transactions mondiales. Le contrat WTI s'affiche ainsi sous les 85 dollars le baril en séance. Les opérateurs ajustent leurs modèles de valorisation face au retour attendu des exportations de brut iranien sur le marché international.

Ce reflux majeur intervient alors que les réserves mondiales de carburant se contractent de manière continue. Les stocks enregistrés à Singapour atteignent leur niveau le plus bas depuis 2013. Aux États-Unis, les inventaires de brut s'affichent en baisse pour la cinquième semaine consécutive, limitant temporairement l'ampleur de la correction du cours du pétrole.

Les mouvements majeurs sur les actions internationales

L'euphorie des indices boursiers asiatiques et l'effet SpaceX

Les places asiatiques enregistrent des gains exceptionnels suite à l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. L'indice MSCI AC Asia Pacific progresse de 3,5% et signe sa meilleure performance boursière depuis deux mois. Les acheteurs reprennent massivement le contrôle des compartiments d'actifs risqués.

La Bourse de Tokyo mène cette tendance de croissance avec une hausse initiale de l'indice Nikkei proche de 4%. Le marché nippon tempère sa progression en fin de parcours pour clôturer sur un gain de 2,8%. En Corée du Sud, le Kospi s'adjuge une hausse de 5% en clôture, tandis que l'indice de Hong Kong progresse de 1,6%.

L'actualité américaine est marquée par l'introduction historique de SpaceX sur le Nasdaq aujourd'hui. Suite à une introduction en bourse record de 75 milliards de dollars, le marché gris valorise l'action avec une prime de 35%. Cette tarification officieuse porte la capitalisation totale de l'entreprise à 2 400 milliards de dollars.

Les annonces d'entreprises entre restructurations et acquisitions

Adobe subit le départ de son directeur financier en pleine transition managériale. Cette démission alourdit les incertitudes opérationnelles après l'annonce préalable du départ du directeur général. Le titre fait face à des arbitrages techniques importants de la part des investisseurs institutionnels.

Intel Corp affiche une orientation positive sur les réseaux de négociation avant l'ouverture américaine. La banque d'affaires Bank of America relève sa recommandation sur le fabricant de puces pour passer à l'achat. Le fabricant américain de semi-conducteurs bénéficie d'un net regain d'intérêt après cette note sectorielle.

Le compartiment technologique chinois s'anime avec l'offensive stratégique d'Alibaba Group. La multinationale soumet une offre de 1,5 milliard de dollars pour le rachat de la plateforme de commerce électronique Pupu. Cette opération défie frontalement son grand rival Meituan dans le secteur de la livraison rapide.

Trajectoires macroéconomiques et arbitrages des investisseurs

Le pivot des taux d'intérêt et les indicateurs européens

Le rendement des obligations d'État recule nettement après l'annonce de la désescalade géopolitique. Le taux des obligations souveraines américaines à 10 ans chute sous le seuil des 4,47%. Ce mouvement détend les marchés financiers et modifie profondément les anticipations du marché des taux face à la Réserve fédérale.

Les opérateurs repoussent désormais la perspective d'une hausse des taux de 25 points de base de décembre vers le premier trimestre de l'année 2027. Ce changement de cap soulage immédiatement le coût de refinancement des entreprises. L'économie européenne présente quant à elle des signaux d'activité conformes aux attentes des analystes.

Le produit intérieur brut du Royaume-Uni se contracte de 0,1% sur un mois en avril, pénalisé par le ralentissement de 0,2% du secteur des services. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation final se stabilise à 2,6% en glissement annuel pour le mois de mai. Enfin, l'indice PMI manufacturier de la Nouvelle-Zélande glisse à 49,9 points sous l'effet des coûts de l'énergie.

La situation des métaux précieux et des devises virtuelles

L'or au comptant subit une correction technique de 0,7% malgré la baisse simultanée des rendements obligataires. L'once de métal jaune s'échange actuellement sous la valeur de 4 200 dollars sur les plateformes de négociation. Les investisseurs délaissent temporairement les actifs de couverture au profit des actions de croissance.

Les parités de change majeures font preuve d'une relative stabilité sur le marché des devises. Le taux de change de l'euro face au dollar s'établit à 1,1567 en amont des sessions occidentales. La devise chinoise s'échange quant à elle à 6,7642 contre le billet vert, tandis que le yen japonais recule de 0,2% à 160,25 face au dollar.

Les investisseurs anticipent une décision de la Banque du Japon concernant un relèvement des taux d'intérêt la semaine prochaine. Le compartiment des cryptomonnaies manifeste lui aussi une volatilité accrue. Après un rebond durant la session asiatique, le Bitcoin cède 0,5% de sa valeur pour évoluer sous les 63 000 dollars.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole chute-t-il si rapidement ce vendredi ? La baisse du cours du pétrole s'explique par les avancées diplomatiques majeures entre Washington et Téhéran. La perspective d'une levée partielle des sanctions fait anticiper le retour de l'offre brute iranienne sur les marchés mondiaux, ce qui pèse immédiatement sur le baril de Brent sous les 90 $.

Comment la situation géopolitique affecte-t-elle les obligations souveraines ? L'apaisement des tensions au Moyen-Orient réduit l'aversion au risque des opérateurs et entraîne un repli des rendements sur les obligations souveraines. Le taux américain à 10 ans glisse ainsi sous 4,47%, modifiant les perspectives de resserrement monétaire de la Réserve fédérale à long terme.

Quel est l'impact de ces annonces sur les cryptomonnaies ? Les cryptomonnaies manifestent une volatilité accrue à l'image du Bitcoin qui évolue sous la barre des 63 000 $. Bien que l'actif ait repris des couleurs au cours de la session asiatique, les prises de bénéfices l'emportent temporairement dans l'attente d'une stabilisation macroéconomique globale.