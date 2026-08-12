OUVERTURE US : Le Nasdaq 100 progresse de plus de 1% 📈 Les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont-elles de retour ?

Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 a atteint le retracement de Fibonacci à 71,6 % de la dernière impulsion baissière observée à la fin juin et début juillet. Un franchissement au-dessus des 30 000 points pourrait déclencher une impulsion haussière plus forte, ouvrant potentiellement la voie vers de nouveaux plus hauts historiques dans la zone des 30 800 points.

Wall Street a ouvert la séance de mercredi en hausse après la publication des chiffres de l’IPC de juillet, qui n’ont pas réservé de mauvaise surprise en matière d’inflation et ont apaisé les craintes concernant une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale. Le S&P 500 progresse d’environ 0,2%, le Nasdaq Composite gagne 0,5%, tandis que le Dow Jones s’échange légèrement au-dessus du seuil de l’équilibre. Les valeurs liées à l’IA et aux infrastructures de centres de données sont en tête du marché après que les solides résultats et prévisions de CoreWeave et Super Micro Computer ont renforcé la confiance dans la vigueur de la demande de capacité de calcul. Dans le même temps, les investisseurs ne peuvent ignorer totalement les risques d’inflation liés au pétrole, les cours du brut américain ayant de nouveau franchi la barre des 83 dollars le baril.

Source: xStation5

Nasdaq 100 – carte thermique du marché

Le Nasdaq 100 reste sous une légère pression, mais la situation sous-jacente est nettement plus solide que ne le laisse supposer l'indice global, les valeurs du secteur des semi-conducteurs suscitant un vif intérêt des acheteurs. Nvidia progresse d’environ 1,7 %, tandis qu’Applied Materials, Intel, Micron et Lam Research affichent des hausses encore plus marquées, ce qui témoigne d’une demande soutenue pour les entreprises exposées à l’IA et aux infrastructures informatiques.

Le principal frein provient des plus grands noms du logiciel et de l’Internet, Microsoft reculant d’environ 1%, Apple de 0,5% et Meta de 0,4%, tandis qu’Alphabet reste légèrement en territoire négatif. Concrètement, les capitaux ne se détournent pas du secteur technologique dans son ensemble, mais se réorientent vers les semi-conducteurs au détriment de certaines méga-capitalisations. Nvidia revêt une importance particulière compte tenu de sa forte pondération dans l’indice, ses gains contribuant à compenser la faiblesse de plusieurs autres composantes majeures. La séance reste donc très sélective : l’appétit pour le risque n’a pas disparu, mais les investisseurs opèrent de plus en plus une distinction entre les différentes entreprises, même au sein des segments les plus importants du Nasdaq 100.

Source: XTB Research

Nasdaq 100 – quels secteurs entraînent l’indice à la baisse ?

La faiblesse observée aujourd’hui sur le Nasdaq 100 est principalement imputable au secteur des communications, qui recule d’environ 2,37% et représente de loin la plus grande part de la contribution négative de l’indice. Le secteur technologique, quant à lui, n’affiche qu’une baisse d’environ 0,31%, une distinction importante qui montre que la pression vendeuse n’est pas répartie de manière uniforme sur l’ensemble du secteur de la croissance. Le secteur des biens de consommation discrétionnaire pèse également sur l’indice de référence avec un recul d’environ 1%, les secteurs de la santé et des services aux collectivités évoluent en territoire positif.

La configuration suggère davantage une rotation au sein de l’indice qu’une correction généralisée classique des actifs risqués. Dans le même temps, la contribution disproportionnée du secteur des « Communications » met en évidence une caractéristique inhérente aux indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière : les fluctuations d’une poignée de très grandes entreprises peuvent déterminer la direction de l’ensemble de l’indice de référence, même lorsque le marché dans son ensemble reste relativement stable. Pour le reste de la séance, la question clé ne sera donc pas tant de savoir comment se comportera en moyenne un titre du Nasdaq, mais plutôt si les plus grandes valeurs du secteur des « Communications » pourront amorcer une reprise.

Source: XTB Research

S&P 500 – les plus fortes hausses et baisses

Le classement du S&P 500 d’aujourd’hui montre une nette préférence pour les entreprises technologiques et celles qui bénéficient des dépenses d’infrastructure liées à l’IA, Super Micro Computer (+14,14%) occupant largement la tête du classement des hausses. Ciena (+6,03%), Teradyne (+5,03%), Applied Materials (+4,58%) et Lam Research (+4,53%) affichent également de solides performances, confirmant que les capitaux affluent à nouveau vers les valeurs du matériel informatique, des semi-conducteurs et des infrastructures de centres de données. Les valorisations de certaines de ces valeurs phares restent toutefois élevées : Ciena se négocie à un ratio cours/bénéfice supérieur à 125, tandis que Marvell est valorisée à environ 74, ce qui signifie que le marché continue d’anticiper une très forte croissance future des bénéfices.

Du côté des baisses, aucun thème sectoriel ne domine particulièrement : les reculs touchent aussi bien des titres du secteur de la santé, tels que Cencora (-3,72%) et Insulet (-2,86%), que des entreprises des secteurs de l’énergie, de la consommation et des technologies. Palantir (-2,24%) constitue un autre cas notable, avec un ratio cours/bénéfice d’environ 139x : à une telle valorisation, même une légère détérioration du sentiment à l’égard des valeurs de croissance peut se traduire par une volatilité des cours supérieure à la moyenne. Dans l’ensemble, la séance d’aujourd’hui reflète moins une augmentation généralisée de l’appétit pour le risque qu’un retour très sélectif des capitaux vers les infrastructures d’IA et les semi-conducteurs, où les investisseurs restent disposés à payer des multiples élevés pour la croissance attendue.

Source: XTB Research

Nasdaq 100 – valorisation, dynamique et ampleur du marché

Le Nasdaq 100 recule d’environ 0,3 %, mais dans une perspective de tendance plus large, rien n’indique pour l’instant une détérioration significative de la situation du marché. L’indice affiche toujours une hausse de 16,9% depuis le début de l’année et de 25% sur l’année écoulée, tout en s’échangeant à seulement 3,7% en dessous de son plus haut historique. La largeur du marché reste également relativement saine : 68,7 % des valeurs composant l’indice se situent au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours et 52,5 % au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours, tandis que pas moins de 59% des actions sont en hausse au cours de la séance d’aujourd’hui.

La divergence est significative, car elle montre que la baisse de l’indice est principalement due à la faiblesse de plusieurs valeurs de premier plan plutôt qu’à une vague de ventes généralisée sur le marché. Les valorisations restent le principal frein : le Nasdaq 100 se négocie à un ratio cours/bénéfice d’environ 31,4x et le secteur technologique à près de 40x, ce qui laisse relativement peu de marge pour une déception lors des prochaines publications de résultats. Parmi les valeurs en tête en termes de force relative figurent toujours des titres technologiques tels que Micron, AMD, Palo Alto Networks et CrowdStrike, ce qui confirme que les investisseurs recherchent toujours une exposition à la croissance, bien que de manière de plus en plus sélective. Le recul actuel ressemble donc davantage à une rotation sous la surface d’une tendance forte qu’à une rupture de cette tendance, mais à ces niveaux de valorisation, le maintien du marché haussier nécessitera une croissance sous-jacente continue des bénéfices plutôt qu’une simple nouvelle expansion des multiples.

Source: XTB Research

Actualités des entreprises : Nebius, Cava, Super Micro Computer et Intel

Le groupe Nebius (NBIS) affiche une hausse de plus de 12% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes du marché, tant en termes de chiffre d’affaires que d’EBITDA. La marge brute s’est également révélée supérieure aux prévisions, ce qui revêt une importance particulière pour un fournisseur d’infrastructures d’IA en pleine expansion, car cela suggère que la croissance de l’activité ne se fait pas nécessairement au détriment de la rentabilité. Le principal enjeu pour Nebius réside désormais dans le rythme d’expansion de son infrastructure et dans l’utilisation de la capacité de calcul nouvellement ajoutée, car ces facteurs détermineront si la dynamique actuelle du chiffre d’affaires pourra se traduire par une amélioration durable des résultats.

Cava Group (CAVA) affiche une hausse de près de 12% à la suite de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. La chaîne de restaurants a enregistré un bénéfice par action de 0,19 dollar, contre une prévision de 0,18 dollar, tandis que son chiffre d’affaires a atteint 368,4 millions de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de 361 millions de dollars. La réaction du cours de l’action montre que le marché continue de récompenser les entreprises de consommation capables d’étendre leur présence tout en conservant une forte dynamique de bénéfices. À mesure que Cava se développe, les investisseurs sont toutefois susceptibles de se concentrer de plus en plus sur la rentabilité unitaire des nouveaux restaurants plutôt que sur le simple rythme des ouvertures.

Intel (INTC), quant à lui, reste au centre de l’attention après avoir porté son augmentation de capital à 20 milliards de dollars. Ces capitaux supplémentaires entraîneront une dilution pour les actionnaires existants – Bank of America estime l’impact sur le bénéfice par action à environ 5%, mais les analystes soulignent également l’autre aspect de cette opération. Cette levée de fonds considérable renforce le bilan d’Intel et lui offre une plus grande flexibilité financière pour mettre en œuvre sa stratégie de fonderie à forte intensité capitalistique, tandis que Bank of America voit dans cette initiative un signe de confiance croissante dans la demande future et dans la capacité de l’entreprise à augmenter sa production. UBS fait également valoir que cette émission élimine une source d’incertitude qui pesait auparavant sur le financement de la stratégie d’Intel et pourrait être interprétée comme la preuve d’une confiance accrue de la direction dans sa feuille de route en matière de fonderie. À court terme, les investisseurs doivent donc faire face à la dilution, mais à plus long terme, la question la plus importante est de savoir si ces 20 milliards de dollars supplémentaires permettront à Intel de transformer ses dépenses d’investissement massives en nouveaux clients, en une meilleure utilisation de ses usines et en une rentabilité accrue.

Super Micro Computer (SMCI.US, intervalle D1)

Super Micro Computer (SMCI) affiche une forte hausse après la publication de ses résultats et de prévisions particulièrement solides pour le prochain trimestre. La société table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,01 et 1,10 dollar, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de seulement 0,76 dollar, tandis que ses prévisions de chiffre d’affaires, comprises entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, dépassent également largement les 11,68 milliards de dollars attendus par le marché. Il s’agit d’un signal important pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, car Super Micro opère relativement près de la demande finale en serveurs et en infrastructures de centres de données. Un écart aussi important entre les prévisions de la direction et le consensus précédent suggère que la demande en infrastructures informatiques reste plus forte que ne l’avaient anticipé de nombreux acteurs de Wall Street.

Source: xStation5