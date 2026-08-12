L'or progresse de 1,5% 📈

Les cours de l'or ont progressé de plus de 1,5% et se maintiennent près de leurs plus hauts niveaux depuis environ deux mois, à la suite de la publication du rapport sur l'IPC américain du mois de juillet. Les données sont conformes aux prévisions : l'IPC global a augmenté de 0,1% en glissement mensuel et de 3,4% en glissement annuel, tandis que l'inflation sous-jacente s'est établie à 0,2% en glissement mensuel et à 2,5% en glissement annuel. L’absence de surprise à la hausse en matière d’inflation est favorable aux métaux précieux, car, après la faiblesse constatée précédemment dans les données sur le marché du travail américain, elle réduit la pression sur la Fed pour qu’elle relève à nouveau ses taux d’intérêt dès septembre. L’or s’échange autour de 4 420 dollars l’once. Suite à la publication de l’IPC, les marchés à terme anticipent une probabilité d’environ 60% que la Fed maintienne ses taux inchangés en septembre, contre un peu plus de 45% une semaine plus tôt. Il s’agit d’un changement important pour l’or, car un risque moindre de nouvelles hausses de taux réduit le coût d’opportunité lié à la détention d’un actif ne générant pas de rendement.

Le mouvement observé aujourd’hui prolonge la tendance haussière déjà visible après la publication d’un rapport sur l’emploi américain décevant. L’or a enregistré la semaine dernière sa meilleure performance hebdomadaire depuis janvier et a atteint mardi son plus haut niveau depuis le 5 juin.

Les facteurs de demande qui ne sont pas directement liés à la politique de la Fed restent également importants. La reprise des entrées dans les ETF, les achats des banques centrales et la forte demande chinoise soutiennent le marché, aidant l’or à rester résilient malgré la pression persistante exercée par les prix élevés de l’énergie.

Les risques d’inflation n’ont pas entièrement disparu. Le pétrole reste cher en raison des tensions autour du détroit d’Ormuz, et la persistance de prix élevés des carburants pourrait compliquer le processus de désinflation dans les mois à venir et limiter la marge de manœuvre de la Fed pour assouplir sa politique monétaire.

La réaction de l’or suggère néanmoins que les investisseurs accordent actuellement davantage d’importance à la combinaison d’un marché du travail plus atone et d’un IPC conforme au consensus. À moins que les prochaines données ne révèlent une nouvelle accélération des pressions sur les prix, les anticipations d’une nouvelle hausse des taux de la Fed à court terme pourraient progressivement s’estomper. Du point de vue du marché de l’or, le rapport sur l’IPC publié aujourd’hui peut donc être considéré comme modérément positif. Les données n’étaient pas suffisamment faibles pour modifier fondamentalement le discours de la Fed, mais elles n’ont pas non plus fourni d’argument en faveur d’une poursuite urgente du resserrement monétaire. Cela revêt une importance particulière dans le contexte actuel du marché : l’or bénéficie à la fois d’un risque moindre de nouvelles hausses de taux, de la demande institutionnelle et d’une incertitude géopolitique persistante. La question clé est désormais de savoir si le métal précieux pourra tirer parti de ce contexte pour s’échapper durablement au-dessus de ses récents plus hauts locaux. Graphique de l’Or (intervalle D1) Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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