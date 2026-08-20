Avant l'ouverture des marchés : les marchés boursiers asiatiques dans le vert, le Bitcoin en hausse de 8 % – L’appétit pour le risque est-il de retour ? (20.08.2026)

La plupart des indices asiatiques tradeent aujourd'hui en hausse. L'indice chinois Hang Seng progresse de 1,1 %, tandis que le Nikkei 225 japonais a gagné 1,3 %. De son côté, le KOSPI coréen trade en hausse significative, avec une progression de 5,9 %.
📈 Actions
Le principal catalyseur de ces hausses peut être attribué aux annonces faites hier par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent. Ses déclarations ont entraîné une baisse substantielle des rendements obligataires à long terme (-1,8 %, soit 9 points de base pour les obligations à 30 ans) et un affaiblissement notable (-0,9 %) du dollar américain. Une partie de ces capitaux a été réorientée vers les marchés boursiers, ce qui a par la suite profité aux places boursières asiatiques.
Le KOSPI est en outre soutenu par une hausse de plus de 12 % du titre SK Hynix, suite à l’annonce faite hier par la société d’un plan de rachat d’actions de 40 000 milliards de wons (environ 29 milliards de dollars). La société a l’intention d’acquérir et d’annuler jusqu’à 24 millions d’actions d’ici le 19 novembre.
En ce qui concerne les mesures prises par le département du Trésor, le programme vise à :
- Au moins doubler le seuil maximal des opérations de rachat individuelles (de 2 milliards de dollars à 4 milliards de dollars) ;
- Se concentrer sur la partie longue de la courbe, plus précisément sur l’achat d’obligations du Trésor à long terme (ce qui se traduira par une liquidité accrue) ;
- Démarrer le 9 septembre et rester en vigueur au moins jusqu’au 4 novembre, date à laquelle le département du Trésor publiera de nouveaux plans trimestriels.
🧈 Métaux précieux
La baisse des rendements obligataires a naturellement soutenu les cours de l’or, qui ont progressé de 4,4 % hier. Aujourd’hui, nous observons une légère correction dans ce domaine (-0,7 %). Une tendance similaire s’est produite hier avec l’argent, qui a gagné 5,8 %.
- Le cours actuel de l’once troy d’or s’élève à environ 4 490 dollars, tandis que l’argent s’échange à 67 dollars.
₿ Cryptomonnaies
Les principales cryptomonnaies se sont également appréciées. La hausse dynamique du bitcoin, qui a franchi la barre des 69 000 dollars, a été soutenue par les pressions politiques exercées par Donald Trump, qui exhorte le Congrès à adopter le CLARITY Act. Ces efforts ont coïncidé avec une réunion avec des représentants du secteur à la Maison Blanche, ce qui a très fortement ravivé les espoirs du marché quant à une réglementation favorable.
💱 Devises
La situation sur le marché traditionnel des changes s'est présentée différemment.
L’indice du dollar pondéré par les échanges commerciaux a reculé de 0,9 % hier, atteignant son plus bas niveau depuis mai. Une évolution similaire a été observée sur la paire EUR/USD (+0,9 %), qui s’est rapprochée de 1,17.
Un affaiblissement d’une telle ampleur n’avait plus été observé depuis la réunion de la Fed de juillet, qui avait conduit les investisseurs à retirer une part importante de leurs paris sur les hausses de taux d’intérêt.
Bien que, d’un point de vue technique, les mesures prises hier par le département du Trésor ne constituent pas un assouplissement monétaire (qui relève de la compétence de la Réserve fédérale), leur effet sur le marché a été similaire. Cette décision implique une offre accrue de dollars sur le marché, ce qui a naturellement entraîné une dépréciation de la devise.
Figure 1 : Évolution de certaines devises (19/08/2026)
Source: XTB Research, 20.08.2026
Aujourd'hui, la situation se stabilise. Les devises généralement vendues dans le cadre d'opérations de « carry trade » perdent particulièrement du terrain. Le dollar australien affiche également une mauvaise performance, plombé par les données macroéconomiques publiées ces dernières heures.
Figure 2 : Évolution de certaines devises (20/08/2026)
Source: XTB Research, 20.08.2026
📈 Données macroéconomiques et politique monétaire
Aujourd’hui, nous nous concentrerons principalement sur le compte-rendu publié hier, à savoir la transcription des débats de la dernière réunion du FOMC. Qu’en avons-nous retenu ?
- « De nombreux » décideurs ont conclu qu’un resserrement monétaire supplémentaire serait probablement nécessaire si l’inflation ne venait pas à baisser.
- Le Comité reste profondément divisé quant à l’évaluation des perspectives d’inflation. Alors qu’une « majorité » des participants anticipe une baisse progressive de l’inflation dans le courant de l’année, « de nombreux » membres restent préoccupés par le fait qu’elle pourrait rester obstinément élevée. Il a été noté que les indicateurs d’inflation sous-jacente restent à des niveaux inquiétants et que les anticipations d’inflation ont atteint des niveaux supérieurs à ceux observés avant le conflit en Iran.
- Les responsables politiques qui ont plaidé en faveur du maintien des taux d’intérêt à leurs niveaux actuels en juillet ont fait valoir qu’une pause permettrait d’établir un diagnostic plus précis de la situation. Depuis cette réunion, la publication de données plus faibles sur le marché du travail et de chiffres d’inflation en légère baisse a considérablement renforcé leur position.
- Les membres ayant voté en faveur d’une hausse ont estimé qu’une telle mesure permettrait probablement d’atténuer la nécessité d’un resserrement économique plus agressif et potentiellement plus coûteux à un stade ultérieur.
🌍 Géopolitique
Enfin, une brève mention des récents rapports d’Axios. Citant des responsables américains, le site a rapporté que l’armée américaine exploite discrètement depuis plusieurs semaines un couloir maritime sécurisé passant par le chenal sud du détroit d’Ormuz, au large des côtes d’Oman.
Entre 15 et 20 pétroliers seraient escortés à travers le détroit chaque nuit, ce qui permettrait d’exporter quotidiennement environ 10 millions de barils de pétrole – soit près de la moitié du volume enregistré avant le conflit. Certaines nuits, ce volume atteindrait même 15 à 20 millions de barils. Les forces américaines faciliteraient directement l’exportation tant des navires chargés quittant le Golfe que des navires vides arrivant pour charger du pétrole.
🛢️ Matières premières énergétiques
Jusqu’à présent, ces informations n’ont pas eu d’impact significatif sur les cours mondiaux du pétrole ou du gaz.
- Le prix du Brent s’établit actuellement à un peu plus de 92 dollars le baril, ce qui représente une hausse d’environ 4 % par rapport aux niveaux observés il y a une semaine.
- Les cours du WTI ont augmenté à un rythme similaire, le baril s’échangeant désormais à un peu moins de 85 dollars.
- Au cours de la même période, les prix du gaz en Europe ont augmenté d’environ 6 %. Actuellement, le prix d’un MWh de gaz naturel liquéfié sur la bourse néerlandaise TTF s’élève à environ 63,50 dollars.
💵 L'EUR/USD teste 1,17 après Bessent
Graphique du jour : l'USDJPY recule à l'approche d'un test décisif pour le yen (20.08.2026)
Calendrier économique : publication du compte-rendu du FOMC, indices PMI et chiffres de l'inflation japonaise à venir (20.08.2026)
Calendrier économique : publication du compte-rendu du FOMC, indices PMI et chiffres de l'inflation japonaise à venir (20 août 2026)
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