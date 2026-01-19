L’annonce par Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers contre plusieurs pays européens et le Royaume-Uni a ravivé les tensions commerciales mondiales. Présentée comme une mesure de sécurité nationale, cette initiative conditionne une hausse drastique des droits de douane à un enjeu géopolitique inédit : l’obtention d’un accord pour l’achat du Groenland par les États-Unis. Les marchés, déjà fragilisés par le ralentissement asiatique, ont immédiatement réagi.

🌍 Escalade commerciale entre les États-Unis et l’Europe

Des tarifs conditionnels à forte portée politique

Le président américain a annoncé l’instauration de tarifs de 10% à compter du 1er février 2026, visant notamment le Danemark, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas et la Finlande. En l’absence d’un accord sur le Groenland, ces tarifs pourraient grimper à 25% dès le 1er juin.

Cette conditionnalité, inhabituelle dans les relations commerciales internationales, a surpris par son caractère politique. L’administration américaine justifie cette démarche par des considérations de sécurité nationale, sans toutefois en préciser les contours opérationnels.

La riposte européenne s’organise

Face à cette annonce, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont rapidement évoqué des mesures de rétorsion, tout en laissant la porte ouverte à des négociations. Bruxelles se prépare à réactiver un paquet de tarifs de 93 milliards d’euros sur des produits américains, suspendu l’an dernier.

Ce mécanisme pourrait entrer automatiquement en vigueur dès le 6 février en cas d’échec des discussions. Par ailleurs, les dirigeants européens envisagent un sommet d’urgence afin d’afficher une réponse unifiée et de réaffirmer leur soutien au Danemark et au Groenland.

📉 Marchés financiers sous pression

Actions et obligations pénalisées par l’incertitude

Dans ce contexte, les futures sur indices boursiers américains et les contrats sur les bons du Trésor US ont ouvert en net repli, reflétant la montée des risques géopolitiques et commerciaux. Les marchés actions américains étant fermés pour le Martin Luther King Jr. Day, la réaction s’est surtout matérialisée sur les marchés dérivés.

En Europe, les futures actions reculent de plus de 1.00%, traduisant une nervosité accrue des investisseurs face à la perspective d’un choc commercial majeur.

Le dollar recule malgré un réflexe initial

Le dollar américain s’est d’abord apprécié dans un mouvement classique de recherche de valeur refuge. Cependant, il a rapidement effacé l’ensemble de ses gains face à l’euro, la livre sterling, le dollar australien et le dollar néo-zélandais.

Ce retournement suggère que les marchés doutent de la mise en œuvre effective des tarifs annoncés, ou anticipent un impact négatif à moyen terme sur la croissance américaine elle-même.

🪙 Métaux précieux et actifs refuges en plein essor

L’or et l’argent à des niveaux records

Dans un environnement marqué par l’incertitude, les métaux précieux ont fortement progressé. L’or a franchi un nouveau record historique au-dessus de 4 670 dollars l’once, confirmant son statut de valeur refuge ultime.

L’argent n’est pas en reste, avec un rebond spectaculaire de 4.70% à 93.300 dollars, soutenu à la fois par la demande d’investissement et par ses usages industriels.

Les cryptomonnaies sous pression

À l’inverse, le marché des cryptomonnaies subit une correction marquée. Les sorties de capitaux des actifs risqués, combinées aux retards dans la régulation américaine, notamment autour du Clarity Act, pèsent lourdement sur le sentiment.

🌏 L’Asie fragilisée par un ralentissement économique

Japon : chute brutale des commandes

Au Japon, les commandes de machines ont chuté de 11% sur un mois en novembre, soit plus du double des attentes. Ce chiffre souligne une faiblesse persistante de l’investissement, dans un contexte déjà délicat pour l’économie nippone.

Chine : croissance en perte de vitesse

En Chine, la croissance du PIB a ralenti à 4.5% sur un an au quatrième trimestre, son rythme le plus faible מאז la réouverture de l’économie. Si la croissance annuelle atteint l’objectif officiel de 5%, elle reste largement tirée par les exportations, tandis que la demande intérieure déçoit.

Les ventes au détail (0.9% sur un an) et l’investissement (-3.8%) confirment cette fragilité. Le secteur immobilier continue de peser lourdement, avec des prix des logements en baisse de 2.7% sur un an et un investissement immobilier en recul de 17.2%.

❓ FAQ

Quels pays européens sont concernés par les nouveaux tarifs américains ?

Les tarifs annoncés ciblent notamment le Danemark, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas et la Finlande.

Quand les tarifs doivent-ils entrer en vigueur ?

Un taux initial de 10% est prévu pour le 1er février 2026, avec une possible hausse à 25% à partir du 1er juin 2026.

Pourquoi le Groenland est-il au cœur de cette décision ?

Les États-Unis conditionnent l’absence de hausse des tarifs à l’obtention d’un accord pour l’achat du Groenland, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Quels actifs bénéficient de cette incertitude ?

L’or et l’argent profitent clairement du contexte, atteignant des niveaux records, contrairement aux actifs risqués.

L’Europe peut-elle réellement riposter ?

Oui, l’UE dispose d’un paquet de représailles de 93 milliards d’euros prêt à être réactivé si les négociations échouent.