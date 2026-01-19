-
Donald Trump annonce des tarifs de 10% sur l’Europe et le Royaume-Uni, avec une hausse potentielle à 25% dès juin 2026.
-
L’UE prépare un plan de représailles de 93 milliards d’euros sur les importations américaines.
-
Les marchés financiers mondiaux reculent, tandis que l’or et l’argent atteignent des sommets historiques.
-
Le dollar américain recule, signe du scepticisme des investisseurs sur l’application réelle des mesures.
-
La faiblesse économique en Chine et au Japon accentue le climat d’aversion au risque.
-
Donald Trump annonce des tarifs de 10% sur l’Europe et le Royaume-Uni, avec une hausse potentielle à 25% dès juin 2026.
-
L’UE prépare un plan de représailles de 93 milliards d’euros sur les importations américaines.
-
Les marchés financiers mondiaux reculent, tandis que l’or et l’argent atteignent des sommets historiques.
-
Le dollar américain recule, signe du scepticisme des investisseurs sur l’application réelle des mesures.
-
La faiblesse économique en Chine et au Japon accentue le climat d’aversion au risque.
-
L’annonce par Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers contre plusieurs pays européens et le Royaume-Uni a ravivé les tensions commerciales mondiales. Présentée comme une mesure de sécurité nationale, cette initiative conditionne une hausse drastique des droits de douane à un enjeu géopolitique inédit : l’obtention d’un accord pour l’achat du Groenland par les États-Unis. Les marchés, déjà fragilisés par le ralentissement asiatique, ont immédiatement réagi.
🌍 Escalade commerciale entre les États-Unis et l’Europe
Des tarifs conditionnels à forte portée politique
Le président américain a annoncé l’instauration de tarifs de 10% à compter du 1er février 2026, visant notamment le Danemark, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas et la Finlande. En l’absence d’un accord sur le Groenland, ces tarifs pourraient grimper à 25% dès le 1er juin.
Cette conditionnalité, inhabituelle dans les relations commerciales internationales, a surpris par son caractère politique. L’administration américaine justifie cette démarche par des considérations de sécurité nationale, sans toutefois en préciser les contours opérationnels.
La riposte européenne s’organise
Face à cette annonce, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont rapidement évoqué des mesures de rétorsion, tout en laissant la porte ouverte à des négociations. Bruxelles se prépare à réactiver un paquet de tarifs de 93 milliards d’euros sur des produits américains, suspendu l’an dernier.
Ce mécanisme pourrait entrer automatiquement en vigueur dès le 6 février en cas d’échec des discussions. Par ailleurs, les dirigeants européens envisagent un sommet d’urgence afin d’afficher une réponse unifiée et de réaffirmer leur soutien au Danemark et au Groenland.
📉 Marchés financiers sous pression
Actions et obligations pénalisées par l’incertitude
Dans ce contexte, les futures sur indices boursiers américains et les contrats sur les bons du Trésor US ont ouvert en net repli, reflétant la montée des risques géopolitiques et commerciaux. Les marchés actions américains étant fermés pour le Martin Luther King Jr. Day, la réaction s’est surtout matérialisée sur les marchés dérivés.
En Europe, les futures actions reculent de plus de 1.00%, traduisant une nervosité accrue des investisseurs face à la perspective d’un choc commercial majeur.
Le dollar recule malgré un réflexe initial
Le dollar américain s’est d’abord apprécié dans un mouvement classique de recherche de valeur refuge. Cependant, il a rapidement effacé l’ensemble de ses gains face à l’euro, la livre sterling, le dollar australien et le dollar néo-zélandais.
Ce retournement suggère que les marchés doutent de la mise en œuvre effective des tarifs annoncés, ou anticipent un impact négatif à moyen terme sur la croissance américaine elle-même.
🪙 Métaux précieux et actifs refuges en plein essor
L’or et l’argent à des niveaux records
Dans un environnement marqué par l’incertitude, les métaux précieux ont fortement progressé. L’or a franchi un nouveau record historique au-dessus de 4 670 dollars l’once, confirmant son statut de valeur refuge ultime.
L’argent n’est pas en reste, avec un rebond spectaculaire de 4.70% à 93.300 dollars, soutenu à la fois par la demande d’investissement et par ses usages industriels.
Les cryptomonnaies sous pression
À l’inverse, le marché des cryptomonnaies subit une correction marquée. Les sorties de capitaux des actifs risqués, combinées aux retards dans la régulation américaine, notamment autour du Clarity Act, pèsent lourdement sur le sentiment.
🌏 L’Asie fragilisée par un ralentissement économique
Japon : chute brutale des commandes
Au Japon, les commandes de machines ont chuté de 11% sur un mois en novembre, soit plus du double des attentes. Ce chiffre souligne une faiblesse persistante de l’investissement, dans un contexte déjà délicat pour l’économie nippone.
Chine : croissance en perte de vitesse
En Chine, la croissance du PIB a ralenti à 4.5% sur un an au quatrième trimestre, son rythme le plus faible מאז la réouverture de l’économie. Si la croissance annuelle atteint l’objectif officiel de 5%, elle reste largement tirée par les exportations, tandis que la demande intérieure déçoit.
Les ventes au détail (0.9% sur un an) et l’investissement (-3.8%) confirment cette fragilité. Le secteur immobilier continue de peser lourdement, avec des prix des logements en baisse de 2.7% sur un an et un investissement immobilier en recul de 17.2%.
❓ FAQ
Quels pays européens sont concernés par les nouveaux tarifs américains ?
Les tarifs annoncés ciblent notamment le Danemark, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas et la Finlande.
Quand les tarifs doivent-ils entrer en vigueur ?
Un taux initial de 10% est prévu pour le 1er février 2026, avec une possible hausse à 25% à partir du 1er juin 2026.
Pourquoi le Groenland est-il au cœur de cette décision ?
Les États-Unis conditionnent l’absence de hausse des tarifs à l’obtention d’un accord pour l’achat du Groenland, invoquant des raisons de sécurité nationale.
Quels actifs bénéficient de cette incertitude ?
L’or et l’argent profitent clairement du contexte, atteignant des niveaux records, contrairement aux actifs risqués.
L’Europe peut-elle réellement riposter ?
Oui, l’UE dispose d’un paquet de représailles de 93 milliards d’euros prêt à être réactivé si les négociations échouent.
Le cacao chute de 7 % 📉
📉 Marchés européens sous pression : simple pause ou signal d’alerte ?
🪙 Argent en fusion : vers une bulle spéculative ou un nouveau paradigme ? 🚀
Or : risque de correction ? 🚨 Goldman relève son objectif pour 2026
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."