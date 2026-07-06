Le cours du pétrole Brent recule à 71,78 $ suite à la hausse de production mensuelle de l'OPEP+.

La Bourse américaine entame la semaine avec prudence après avoir frôlé des records historiques au cours des dernières séances. Les investisseurs évaluent à 78% la probabilité d'un maintien des taux de la Fed en juillet, avant la publication très attendue des minutes de l'institution. Parallèlement, le cours du pétrole s'inscrit en baisse, le baril de Brent touchant les 71,78 $ face aux nouvelles directives de production de l'OPEP+.

Politique monétaire et indicateurs macroéconomiques

La Fed sous le regard des marchés actions

Les investisseurs de la Bourse américaine scrutent avec attention le compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale, attendu ce mercredi. Le document représente une étape inédite, puisqu'il s'agit du premier publié sous la présidence de Kevin Warsh. Ce dernier s'est récemment distingué par ses critiques à l'égard des prévisions financières trop directives de la banque centrale.

Face à un rapport sur les créations d'emplois non agricoles jugé décevant la semaine passée, les opérateurs financiers réajustent leurs anticipations. Le marché évalue désormais à 78% la probabilité d'un statu quo sur les taux d'intérêt lors de la réunion du 29 juillet. Les anticipations d'un assouplissement monétaire pour l'échéance de septembre gagnent en revanche du terrain.

D'autres banques centrales animent les débats monétaires de la semaine à l'échelle internationale. La Nouvelle-Zélande rendra sa décision mercredi, avec une hausse des taux anticipée à 2,50%. En Europe, les prises de parole de Christine Lagarde à la conférence de la Banque centrale européenne restent sous étroite surveillance.

L'indice ISM et la pression sur le yen

La séance de ce lundi est principalement rythmée par la publication de l'indice ISM d'activité dans les services américains, prévue à 16h00. Le consensus table sur un chiffre de 54,2, en léger retrait par rapport au mois précédent (54,5). La statistique sera suivie dans la soirée par l'intervention publique de Christopher Waller, membre du comité de politique monétaire de la Fed.

Sur le marché des changes, le dollar se maintient à un niveau stable avec un indice DXY autour de 100,9 points. L'attention se porte massivement sur le yen, la paire USD/JPY évoluant entre 161,50 et 161,90. La devise nippone se trouve juste sous son point bas de 1986 établi à 162,84, déclenchant de vives craintes d'une intervention du ministère des Finances japonais.

Les analystes de Goldman Sachs estiment qu'une action isolée de Tokyo ne suffirait pas à inverser la tendance sans un changement de politique monétaire de fond, ciblant un niveau de 165 pour le yen. L'euro se négocie près de 1,1430 $, tandis que la livre sterling s'échange autour de 1,3350 $. Le won sud-coréen inaugure quant à lui sa première journée de cotation en continu à 1 532 contre un dollar.

Matières premières et valeurs technologiques

Le cours du pétrole et de l'or en repli

Le cours du pétrole entame la semaine en baisse, subissant les conséquences directes des décisions de l'OPEP+. Le cartel a confirmé une cinquième hausse mensuelle consécutive de ses limites de production, représentant 188 000 barils supplémentaires par jour dès le mois d'août. L'effort total atteint près de 800 000 barils quotidiens depuis avril.

Sur le plan géopolitique, le président Trump participe cette semaine au sommet de l'OTAN en Turquie, où une rencontre avec Volodymyr Zelensky figure au programme. Les opérateurs financiers surveillent également le Moyen-Orient : si 160 navires ont transité par le détroit d'Ormuz la semaine passée, ce rythme reste très inférieur à la moyenne de 138 passages quotidiens enregistrée avant la guerre. Le baril de Brent recule mécaniquement à 71,78 $, son plus bas niveau depuis quatre mois, tandis que le WTI américain s'échange autour de 68,47 $ sur le marché des matières premières.

Les autres valeurs refuges cèdent également du terrain ce lundi. L'once d'or recule autour de 4 151 $, effaçant une partie de ses gains hebdomadaires, pénalisée par la fermeté du dollar américain, même si JPMorgan vise un objectif de 4 300 $ au troisième trimestre. L'argent abandonne 1% à 61,70 $ et le gaz naturel enregistre une baisse de 2%. Bitcoin, pour sa part, affiche une stabilité totale à 63 000 $.

La Bourse américaine scrute les publications d'entreprises

Les contrats à terme de la Bourse américaine s'inscrivent en légère baisse ce lundi, le S&P 500 cédant 0,15% et le Nasdaq 0,48% en pré-marché. Les mouvements interviennent après une semaine faste pour Wall Street. Le Dow Jones s'est adjugé 2% sur les cinq dernières séances, le Nasdaq a gagné 2,1%, malgré un repli de 3,2% du secteur des semi-conducteurs.

En Asie, la prudence domine à l'aube de la saison des résultats des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Le Nikkei japonais cède 0,7% et le Kospi sud-coréen perd 0,9%. La Banque de Corée a émis un avertissement concernant les véhicules d'investissement à effet de levier sur l'action Samsung et SK Hynix, deux poids lourds qui concentrent 55,3% de la capitalisation de l'indice local.

L'actualité s'accélère avec les prévisions de Samsung Electronics, qui anticipe une multiplication par 18 de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, à 56,35 milliards de dollars. SK Hynix prépare de son côté une introduction en bourse de 28 milliards de dollars aux États-Unis. La dynamique de ces valeurs influence directement la performance des ETF répliquant le secteur technologique, alors que Delta Air Lines et PepsiCo ouvrent le bal des résultats trimestriels américains cette semaine.

❓ FAQ

Quels éléments influencent la Bourse américaine cette semaine ? La Bourse américaine réagit principalement à la publication des minutes de la Réserve fédérale et à l'indice ISM des services. Les investisseurs attendent des signaux clairs sur l'évolution des taux d'intérêt pour les prochains mois.

Pourquoi le cours du pétrole affiche-t-il une baisse ? Le cours du pétrole recule en raison de la décision de l'OPEP+ d'augmenter ses limites de production de 188 000 barils par jour à partir du mois d'août. Cette hausse mécanique de l'offre pèse directement sur les prix du Brent et du WTI.

Quelles sont les perspectives pour l'action Samsung ce trimestre ? L'action Samsung bénéficie de prévisions financières très favorables, avec un bénéfice d'exploitation qui devrait être multiplié par 18 au deuxième trimestre. Cette performance s'explique par la forte demande en puces mémoire liées au développement de l'intelligence artificielle.