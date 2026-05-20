Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité corrobore les signaux émis lors de la dernière conférence de presse du président Powell. Il convient de rappeler que trois membres du Comité se sont opposés à ce que l'on appelle la « tendance à l'assouplissement », qui laisse entrevoir de futures baisses de taux d'intérêt. Étant donné que Stephen Miran a tout de même opté pour une baisse, nous avons assisté à la division la plus marquée au sein du Comité depuis 1992. Points clés à retenir du compte-rendu : Une partie importante de la discussion a souligné que si l'inflation sous-jacente ne venait pas à se modérer, la prochaine décision du Comité pourrait être une hausse des taux d'intérêt.

Alors que le président Powell s'était efforcé d'adopter un ton équilibré lors de la conférence de presse d'avril, le compte-rendu a révélé l'ampleur réelle des préoccupations du Comité. Le document souligne fortement l'opinion de nombreux membres selon laquelle, dans le contexte actuel, la balance des risques pesant sur l'inflation penche sans équivoque vers le haut.

Un formidable axe « hawkish » au sein du Comité (représenté par des membres tels que Hammack, Kashkari et Logan) s’était déjà formé avant que Warsh ne prenne officiellement les rênes.

Le procès-verbal a révélé une profonde inquiétude parmi les décideurs politiques quant à la manière dont la remontée de la courbe des contrats à terme sur le pétrole brut commence à faire grimper les anticipations d’inflation à court terme du marché.

L'analyse des services de la Fed a démontré qu'après une période de ralentissement, les conditions du marché du travail s'étaient « stabilisées ». Pour certains décideurs, cela a servi de preuve que l'économie n'est pas au bord d'un ralentissement soudain et ne nécessite pas de soutien sous la forme d'une monnaie moins chère. À la suite de cette publication, la paire EUR/USD reste stable autour de 1,162. Le S&P 500 et le NASDAQ Composite conservent tous deux leurs gains. — Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers, XTB

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