Avant l'ouverture des marchés : pas d'avancée dans le détroit d'Ormuz ; les investisseurs réagissent aux résultats de Berkshire Hathaway





Iran-États-Unis : pas d’avancée sur la question du détroit d’Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran ne menait pas de négociations directes avec Washington, mais se contentait d’échanger des messages par l’intermédiaire de tiers. L’Iran a énoncé de nouvelles conditions, en grande partie déjà exprimées, pour la réouverture du détroit : la levée totale des sanctions, la fin du blocus naval et la suspension des opérations militaires – en somme, un retour à l’accord de juin. S'adressant à Axios, Trump a déclaré que les États-Unis « restaient calmes » et se contentaient de « semi-négocier » avec l'Iran, dans l'espoir que la pression économique et une forte inflation contraindraient Téhéran à faire des concessions.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran ne menait pas de négociations directes avec Washington, mais se contentait d’échanger des messages par l’intermédiaire de tiers. L’Iran a énoncé de nouvelles conditions, en grande partie déjà exprimées, pour la réouverture du détroit : la levée totale des sanctions, la fin du blocus naval et la suspension des opérations militaires – en somme, un retour à l’accord de juin. S'adressant à Axios, Trump a déclaré que les États-Unis « restaient calmes » et se contentaient de « semi-négocier » avec l'Iran, dans l'espoir que la pression économique et une forte inflation contraindraient Téhéran à faire des concessions. Escalade sur un deuxième front : le Yémen et le golfe Persique. Les Émirats arabes unis ont signalé une attaque iranienne à la roquette contre un pétrolier lié à l’ADNOC dans le détroit, sans faire de victimes. Les Houthis yéménites ont revendiqué une attaque de drone contre la raffinerie saoudienne Aramco à Jazan, en représailles à la violation de l’espace aérien yéménite par des drones saoudiens – ouvrant de fait un deuxième front parallèlement au détroit d’Ormuz. Le CENTCOM américain a indiqué que, dimanche, 55 navires marchands avaient déjà été déroutés (contre 35 la semaine précédente), deux avaient été neutralisés et deux autres avaient été fouillés dans le cadre du blocus naval.

Les Émirats arabes unis ont signalé une attaque iranienne à la roquette contre un pétrolier lié à l’ADNOC dans le détroit, sans faire de victimes. Les Houthis yéménites ont revendiqué une attaque de drone contre la raffinerie saoudienne Aramco à Jazan, en représailles à la violation de l’espace aérien yéménite par des drones saoudiens – ouvrant de fait un deuxième front parallèlement au détroit d’Ormuz. Le CENTCOM américain a indiqué que, dimanche, 55 navires marchands avaient déjà été déroutés (contre 35 la semaine précédente), deux avaient été neutralisés et deux autres avaient été fouillés dans le cadre du blocus naval. Netanyahu rejette le plan de Trump pour Gaza. S'adressant à son cabinet de droite, le Premier ministre israélien a une nouvelle fois rejeté le plan en 15 points de Trump, affirmant que l'armée ne se retirerait pas tant que le Hamas n'aurait pas été désarmé, même si Israël avait en réalité suspendu ses opérations de grande envergure à Gaza sous la pression de Washington. Des sources à la Maison Blanche laissent entendre que l'administration considère ces remarques comme faisant partie de la campagne électorale israélienne, ne les voyant pas comme un véritable obstacle au plan.

S'adressant à son cabinet de droite, le Premier ministre israélien a une nouvelle fois rejeté le plan en 15 points de Trump, affirmant que l'armée ne se retirerait pas tant que le Hamas n'aurait pas été désarmé, même si Israël avait en réalité suspendu ses opérations de grande envergure à Gaza sous la pression de Washington. Des sources à la Maison Blanche laissent entendre que l'administration considère ces remarques comme faisant partie de la campagne électorale israélienne, ne les voyant pas comme un véritable obstacle au plan. Le marché du travail américain et les anticipations concernant la Fed. Le rapport NFP de juillet, plus faible que prévu (-23 000 contre des prévisions de +80 000), a entraîné une baisse de la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en septembre, qui est passée de 67 % à environ 44 %, selon le CME FedWatch. Les marchés attendent désormais la publication mercredi de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui pourrait à nouveau faire évoluer ces anticipations dans un sens ou dans l’autre. Toutefois, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste élevé, à environ 4,655 %, proche du seuil des 4,70 %, ce qui suggère que le marché obligataire n’a pas entièrement partagé l’enthousiasme du marché actions.

Le rapport NFP de juillet, plus faible que prévu (-23 000 contre des prévisions de +80 000), a entraîné une baisse de la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en septembre, qui est passée de 67 % à environ 44 %, selon le CME FedWatch. Les marchés attendent désormais la publication mercredi de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui pourrait à nouveau faire évoluer ces anticipations dans un sens ou dans l’autre. Toutefois, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste élevé, à environ 4,655 %, proche du seuil des 4,70 %, ce qui suggère que le marché obligataire n’a pas entièrement partagé l’enthousiasme du marché actions. Wall Street termine la semaine à des niveaux records, mais l’enthousiasme de vendredi est tempéré par les incertitudes du week-end concernant le détroit d’Ormuz. Le S&P 500 a clôturé la semaine dernière à un plus haut historique, enregistrant sa meilleure semaine depuis avril, porté par des données du marché du travail plus faibles et l’espoir que la Fed reporte ses hausses de taux. Toutefois, les contrats à terme pour lundi affichent des résultats mitigés en réaction aux commentaires d’Araghchi : l’US500 progresse d’un peu moins de 0,2 %, tandis que l’US100 gagne 0,25 %.

Le S&P 500 a clôturé la semaine dernière à un plus haut historique, enregistrant sa meilleure semaine depuis avril, porté par des données du marché du travail plus faibles et l’espoir que la Fed reporte ses hausses de taux. Toutefois, les contrats à terme pour lundi affichent des résultats mitigés en réaction aux commentaires d’Araghchi : l’US500 progresse d’un peu moins de 0,2 %, tandis que l’US100 gagne 0,25 %. L’Asie réagit positivement aux gains enregistrés vendredi à Wall Street, faisant en partie abstraction des tensions géopolitiques. Le Nikkei 225 progresse d’environ 1,7 à 2 %, porté par la dynamique des secteurs de l’IA et des puces électroniques venue de Wall Street, même si les incertitudes au Moyen-Orient limitent la poursuite de la hausse. Le Kospi progresse d’environ 0,5 à 0,8 % grâce aux fabricants de puces sud-coréens, tandis que le Kosdaq a bondi de plus de 5 %, déclenchant un « circuit breaker » à mesure que les positions courtes étaient couvertes. Le Hang Seng progresse d’environ 0,7 %, tandis que l’ASX 200 recule légèrement ; dans le compte-rendu de sa réunion de juillet, la Banque du Japon (BOJ) a signalé un risque croissant de dépassement de l’inflation, certains membres se montrant favorables à un rythme plus soutenu de hausses des taux d’intérêt en septembre.

Le Nikkei 225 progresse d’environ 1,7 à 2 %, porté par la dynamique des secteurs de l’IA et des puces électroniques venue de Wall Street, même si les incertitudes au Moyen-Orient limitent la poursuite de la hausse. Le Kospi progresse d’environ 0,5 à 0,8 % grâce aux fabricants de puces sud-coréens, tandis que le Kosdaq a bondi de plus de 5 %, déclenchant un « circuit breaker » à mesure que les positions courtes étaient couvertes. Le Hang Seng progresse d’environ 0,7 %, tandis que l’ASX 200 recule légèrement ; dans le compte-rendu de sa réunion de juillet, la Banque du Japon (BOJ) a signalé un risque croissant de dépassement de l’inflation, certains membres se montrant favorables à un rythme plus soutenu de hausses des taux d’intérêt en septembre. Chine : l’inflation ralentit, l’économie est sous pression et, pour couronner le tout, un puissant typhon s’abat sur le pays. L’IPC chinois n’a progressé que de 0,5 % en glissement annuel en juillet, soit le résultat le plus faible depuis janvier et inférieur aux prévisions (0,8 %), tandis que les prix à la production (IPP) ont augmenté de 3,5 %, également en deçà de l’estimation consensuelle de 3,8 % – signe d’un relâchement des pressions sur les prix et de la demande intérieure. De plus, le typhon « Dolphin » – le plus puissant de l’année – a frappé la province du Zhejiang, forçant l’évacuation de plus d’un million de personnes et paralysant les activités offshore.

L’IPC chinois n’a progressé que de 0,5 % en glissement annuel en juillet, soit le résultat le plus faible depuis janvier et inférieur aux prévisions (0,8 %), tandis que les prix à la production (IPP) ont augmenté de 3,5 %, également en deçà de l’estimation consensuelle de 3,8 % – signe d’un relâchement des pressions sur les prix et de la demande intérieure. De plus, le typhon « Dolphin » – le plus puissant de l’année – a frappé la province du Zhejiang, forçant l’évacuation de plus d’un million de personnes et paralysant les activités offshore. USD/JPY : La paire se remet de la chute de vendredi consécutive à la publication des chiffres de l’emploi non agricole (NFP), mais la tendance reste incertaine. Le taux de change est passé de 158,30 à environ 156,70 à la suite d’un rapport sur le marché du travail décevant, avant de rebondir et de remonter vers 158,20. L’événement clé de la semaine sera la publication mercredi de l’IPC américain : tout résultat inférieur au scénario « optimiste » limitera les gains supplémentaires du dollar. Le risque d’une intervention sur le marché des changes limite les hausses vers 160, tandis qu’un scénario baissier vers 155–156 nécessiterait à la fois un ralentissement de l’inflation américaine et une désescalade au Moyen-Orient.

Le taux de change est passé de 158,30 à environ 156,70 à la suite d’un rapport sur le marché du travail décevant, avant de rebondir et de remonter vers 158,20. L’événement clé de la semaine sera la publication mercredi de l’IPC américain : tout résultat inférieur au scénario « optimiste » limitera les gains supplémentaires du dollar. Le risque d’une intervention sur le marché des changes limite les hausses vers 160, tandis qu’un scénario baissier vers 155–156 nécessiterait à la fois un ralentissement de l’inflation américaine et une désescalade au Moyen-Orient. Matières premières : le pétrole et le gaz progressent en raison des inquiétudes liées au détroit d’Ormuz ; l’or avoisine des niveaux records. Le Brent progresse d’environ 1 à 2 % pour s’établir à environ 84,4 $/baril, tandis que le WTI gagne environ 1,7 à 2 % pour s’établir entre 78,4 et 78,8 $/baril, après que le trafic dans le détroit d’Ormuz est tombé à seulement 8 passages confirmés vendredi (-33 % par rapport à la veille) ; Citi a revu à la hausse ses prévisions pour le Brent au troisième trimestre, à 80 dollars. Le gaz naturel (NATGAS) affiche la plus forte hausse parmi toutes les classes d’actifs, avec une progression de 2,67 % à 2,735–2,745, reflétant les inquiétudes générales liées à l’énergie. L’or recule légèrement (-0,12 %) à 4 335–4 336 dollars après avoir atteint son plus haut niveau en sept semaines en réaction à la faiblesse des données sur le marché du travail, bien qu’UBS souligne les risques à court terme tout en maintenant son objectif de 5 000 dollars. L’argent progresse modérément (+0,45 %) à 63,74–63,83.

Le Brent progresse d’environ 1 à 2 % pour s’établir à environ 84,4 $/baril, tandis que le WTI gagne environ 1,7 à 2 % pour s’établir entre 78,4 et 78,8 $/baril, après que le trafic dans le détroit d’Ormuz est tombé à seulement 8 passages confirmés vendredi (-33 % par rapport à la veille) ; Citi a revu à la hausse ses prévisions pour le Brent au troisième trimestre, à 80 dollars. Le gaz naturel (NATGAS) affiche la plus forte hausse parmi toutes les classes d’actifs, avec une progression de 2,67 % à 2,735–2,745, reflétant les inquiétudes générales liées à l’énergie. L’or recule légèrement (-0,12 %) à 4 335–4 336 dollars après avoir atteint son plus haut niveau en sept semaines en réaction à la faiblesse des données sur le marché du travail, bien qu’UBS souligne les risques à court terme tout en maintenant son objectif de 5 000 dollars. L’argent progresse modérément (+0,45 %) à 63,74–63,83. Entreprises : Berkshire Hathaway libère des liquidités, Meta sous pression en Inde. Le nouveau PDG de Berkshire, Greg Abel, a intensifié les rachats d’actions à 4,5 milliards de dollars au deuxième trimestre (contre 235 millions au premier trimestre) et, après avoir été vendeur net d’actions pendant 14 trimestres, est devenu acheteur net avec des achats nets de près de 20 milliards de dollars, dont 10 milliards dans Alphabet ; le résultat d’exploitation a progressé de 16 % pour atteindre 12,98 milliards de dollars, tandis que la trésorerie est passée d’un niveau record de 397,4 milliards de dollars à 365,5 milliards de dollars. Une commission parlementaire indienne a exigé que Mark Zuckerberg présente ses excuses dans un délai de trois jours pour avoir temporairement restreint la publication du Premier ministre Modi sur Facebook, sous peine de révoquer l’immunité de « sphère de sécurité » de Meta – une mesure qui, selon les experts juridiques, empêcherait de fait la plateforme d’opérer dans le pays. Les géants pétroliers (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) ont généré un bénéfice record de 48 milliards de dollars et près de 90 milliards de dollars de trésorerie au deuxième trimestre, grâce à la flambée des cours du pétrole liée à la guerre, ce qui a suscité des critiques à l’encontre de Trump et ravivé les appels en faveur d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels, que le Portugal a déjà mis en place.

Le nouveau PDG de Berkshire, Greg Abel, a intensifié les rachats d’actions à 4,5 milliards de dollars au deuxième trimestre (contre 235 millions au premier trimestre) et, après avoir été vendeur net d’actions pendant 14 trimestres, est devenu acheteur net avec des achats nets de près de 20 milliards de dollars, dont 10 milliards dans Alphabet ; le résultat d’exploitation a progressé de 16 % pour atteindre 12,98 milliards de dollars, tandis que la trésorerie est passée d’un niveau record de 397,4 milliards de dollars à 365,5 milliards de dollars. Une commission parlementaire indienne a exigé que Mark Zuckerberg présente ses excuses dans un délai de trois jours pour avoir temporairement restreint la publication du Premier ministre Modi sur Facebook, sous peine de révoquer l’immunité de « sphère de sécurité » de Meta – une mesure qui, selon les experts juridiques, empêcherait de fait la plateforme d’opérer dans le pays. Les géants pétroliers (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) ont généré un bénéfice record de 48 milliards de dollars et près de 90 milliards de dollars de trésorerie au deuxième trimestre, grâce à la flambée des cours du pétrole liée à la guerre, ce qui a suscité des critiques à l’encontre de Trump et ravivé les appels en faveur d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels, que le Portugal a déjà mis en place. Les cryptomonnaies et un résumé de la séance boursière. Le bitcoin est en légère baisse (-0,22 %), oscillant entre 64 905 et 65 095 dollars, à la traîne par rapport aux hausses enregistrées sur les marchés boursiers et des matières premières, ce qui suggère que, ces dernières heures, les capitaux se sont davantage orientés vers le pétrole, le gaz et les indices technologiques asiatiques que vers les actifs numériques. La séance européenne d’aujourd’hui devrait être dominée par les nouveaux développements concernant le détroit d’Ormuz et Gaza, ainsi que par l’anticipation des chiffres de l’IPC américain attendus mercredi. Aucune donnée macroéconomique majeure n’étant prévue ce lundi, l’attention des investisseurs se portera également sur les résultats financiers publiés cette semaine par des entreprises telles que On Holding, Cava, Super Micro et CoreWeave.

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