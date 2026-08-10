Calendrier économique : reprise des marchés après l'impasse géopolitique du week-end 🚢

Que faut-il surveiller aujourd’hui ? L’agenda macroéconomique d’aujourd’hui est très clairsemé (seule décision du Comité de politique monétaire roumain à 14 h), ce sont donc les enjeux géopolitiques qui dictent le cours des marchés. Le Brent s’envole à environ 84 dollars le baril après le durcissement par l’Iran des conditions de réouverture du détroit d’Ormuz (levée des sanctions, fin du blocus, suspension des opérations militaires). De plus, l'attaque contre un navire lié à l'ADNOC et le raid des Houthis sur la raffinerie d'Aramco à Jazan ouvrent un véritable deuxième front dans le conflit. Une volatilité est actuellement observable sur certains instruments, à la veille de l’ouverture de la séance européenne. Source : xStation Trump privilégie les pressions économiques plutôt que de nouvelles frappes aériennes, ce qui réduit les chances d’un accord sur le détroit d’Ormuz. La Banque du Japon met en garde contre le risque d’une inflation excessive et laisse entrevoir une possible hausse des taux d’intérêt en septembre – le yen s’affaiblit légèrement, tandis que les autres devises évoluent dans des fourchettes étroites. Les marchés boursiers asiatiques sont en hausse après la publication vendredi de chiffres de l'emploi américain décevants, qui ont tempéré les anticipations d'une hausse rapide des taux de la Fed. Ouverture des marchés européens et perspectives hebdomadaires – calendrier des résultats Les contrats à terme sur le DAX et l'Euro Stoxx 50 laissent entrevoir une ouverture en légère hausse malgré la hausse des cours du pétrole. La semaine s'accélère mercredi (IPC : Allemagne/États-Unis) et jeudi (IPC : Pologne, PIB : Royaume-Uni), avant de s'achever vendredi avec la publication des données des États-Unis et de la zone euro. Source : XTB Parmi les principales entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine figurent Cisco et Applied Materials. Source : XTB

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