Les futures du S&P 500 progressent de 0,2% et ceux du Nasdaq 100 de 0,3% ce mercredi matin, après l'annonce de Donald Trump d'une extension indéfinie du cessez-le-feu avec l'Iran. Les actions américaines regagnent un peu de terrain à la faveur d'un apaisement diplomatique, même si le Brent se maintient au-dessus de 98 dollars le baril. La publication des résultats de Tesla et IBM après la clôture de Wall Street constitue le principal rendez-vous de la séance. Les indices boursiers européens sont attendus dans le rouge à l'ouverture.

S&P 500 et futures américains : l'extension du cessez-le-feu rassure les opérateurs

Les futures du S&P 500 gagnent 0,2% après l'annonce de Trump

Les futures du S&P 500 s'inscrivent en hausse de 0,2% ce mercredi matin, tandis que ceux du Nasdaq 100 progressent de 0,3%. Les opérateurs interprètent l'extension du cessez-le-feu avec l'Iran comme un signal d'apaisement temporaire des tensions géopolitiques. Le retour de l'appétit pour le risque se traduit également par un affaiblissement du dollar américain, mouvement typique lorsque les investisseurs délaissent les actifs refuges.

Ce rebond intervient après une séance en recul. Les principaux indices boursiers américains ont baissé pour une deuxième journée consécutive mardi. Le S&P 500 a clôturé à 7 064 points, en repli de 0,63%, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,59% à 24 260 points et que le Dow Jones a perdu 0,59% à 49 149 points. L'incertitude autour des négociations États-Unis - Iran pesait jusqu'ici sur le sentiment des investisseurs.

Source: xStation5

Le président américain a accompagné son annonce d'un message ambigu. Il a confirmé l'extension indéfinie du cessez-le-feu, tout en imputant l'absence de progrès dans les discussions à une structure de pouvoir qu'il qualifie de « gravement fracturée » à Téhéran. Le contrat de juin sur le Brent évolue autour de 98,50 dollars le baril, signe que le marché continue d'intégrer une prime géopolitique malgré l'apaisement diplomatique.

Asie prudente et Europe hésitante

Le sentiment en Asie est resté modéré ce mercredi. L'indice MSCI Asia Pacific a reculé de 0,7% mardi, en prolongement des pertes enregistrées la veille à Wall Street. Les investisseurs évaluent la durée possible du conflit au Moyen-Orient et ses répercussions potentielles sur l'économie mondiale. Le Kospi sud-coréen cède plus de 1% après avoir touché un record historique la veille.

Les perspectives pour la séance européenne restent prudentes malgré la hausse des futures américains. Les marchés actions du Vieux Continent étaient attendus en légère baisse à l'ouverture, ce qui suggère que la situation n'est pas encore considérée comme pleinement résolue. La sensibilité des économies européennes au prix du pétrole et aux flux commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz explique cette prudence supplémentaire.

Le maintien du blocus militaire sur le détroit d'Ormuz constitue le principal point d'attention. Environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial transite par ce corridor. La réduction drastique du trafic maritime pèse sur les anticipations d'inflation et sur les craintes de relèvement des taux. Les analystes de Citigroup estiment que le Brent pourrait atteindre 110 dollars le baril si la perturbation du trafic persiste encore un mois.

Résultats d'entreprises : Tesla et IBM attendus ce mercredi

Tesla publie ses résultats après la clôture américaine

Tesla (TSLA.US) publie ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street. Les analystes anticipent un chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars, en progression d'environ 16% sur un an. Les investisseurs se concentreront particulièrement sur les livraisons trimestrielles, la trajectoire des marges automobiles et les commentaires de la direction sur la montée en cadence des nouveaux modèles.

Au-delà des seuls chiffres, plusieurs points feront l'objet d'une attention particulière lors de la conférence téléphonique. L'ambition affichée par Elon Musk pour SpaceX suscite des interrogations sur la répartition du capital et de l'attention managériale. La trajectoire du programme Robotaxi, les avancées sur le Full Self-Driving et le déploiement international du Cybertruck constituent également des catalyseurs potentiels pour le titre.

Le positionnement de Tesla sur le segment premium reste soumis à la pression tarifaire exercée par les constructeurs chinois. La rentabilité des ventes en Europe et en Asie constitue un indicateur clé pour évaluer la résilience du modèle d'affaires. Le titre évolue dans un contexte de sensibilité élevée aux résultats, avec une volatilité implicite supérieure à la moyenne sectorielle.

IBM et un mercredi chargé en publications

IBM (IBM.US) livrera également ses résultats après la clôture américaine. Le groupe technologique sera scruté sur la progression de ses activités cloud hybride et intelligence artificielle, portées par la plateforme watsonx. La contribution de l'acquisition de HashiCorp dans le segment logiciel constituera un point d'attention pour les analystes.

Le reste de la journée est marqué par un flot de publications significatif. Boeing, Philip Morris International, AT&T, ServiceNow, Texas Instruments, Lam Research, CSX, Kinder Morgan et GE Vernova figurent parmi les principales entreprises qui publient leurs résultats ce mercredi. Cette diversité sectorielle offrira une lecture étendue de la santé des bénéfices du S&P 500 sur le premier trimestre 2026.

Le consensus anticipe une croissance mélangée du bénéfice par action de 12,5% à 14,4% sur le premier trimestre pour l'indice américain, selon les estimations de FactSet et LSEG. À ce stade de la saison, environ 78% des entreprises ayant publié ont battu les attentes. Le calendrier macroéconomique reste en revanche léger ce mercredi, ce qui laisse aux résultats d'entreprises et à l'actualité géopolitique le soin d'animer la séance.

Pétrole et blocus du détroit d'Ormuz : la prime de risque persiste

Brent à 98 dollars malgré la désescalade

Le Brent évolue autour de 98,48 dollars le baril ce mercredi matin, après une progression de 3,14% lors de la séance de mardi. Ce niveau signale que les opérateurs intègrent toujours une prime de risque géopolitique significative, malgré l'amélioration ponctuelle du sentiment sur les actions. Le WTI échéance mai cote pour sa part autour de 89,61 dollars le baril.

L'ambiguïté de l'annonce présidentielle explique cette persistance de la tension. Les États-Unis prévoient de suspendre les frappes militaires supplémentaires, mais maintiennent le blocus sur le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime y reste fortement perturbé, avec seulement trois passages en douze heures lundi contre plus de vingt samedi. Les conséquences concrètes sur l'acheminement du brut et du gaz naturel liquéfié continuent donc de peser sur les cours.

Pour les investisseurs, le message est double. Le risque militaire direct a temporairement reculé, mais le risque d'approvisionnement sur le marché pétrolier n'a pas disparu. Les analystes de Citigroup alertent sur la possibilité d'une baisse des stocks mondiaux de brut et de produits raffinés pouvant atteindre 1,3 milliard de barils si la perturbation du détroit d'Ormuz perdure quatre semaines.

Impact sur les devises et métaux précieux

Le dollar américain s'affaiblit ce mercredi matin, prolongeant le mouvement observé dès l'annonce de Trump. Cette dynamique traduit un repositionnement partiel hors des actifs refuges. L'euro se redresse légèrement, même si l'incertitude sur l'avenir des négociations pèse sur les perspectives économiques de la zone euro, particulièrement exposée à la facture énergétique.

L'or se maintient autour de 4 744 dollars l'once, en progression d'environ 0,7% après avoir bénéficié des achats refuge de la veille. Les matières premières précieuses conservent leur rôle protecteur face à la persistance des tensions, même si leur progression est contenue par le rebond du sentiment sur les actifs risqués.

Le rendement des obligations souveraines américaines à 10 ans s'établit à 4,29%, à des niveaux qui reflètent les anticipations d'inflation liées à la facture énergétique. La trajectoire de la Federal Reserve pour la suite de l'année dépendra en partie de la capacité du détroit d'Ormuz à rouvrir à la circulation maritime normale. La prochaine réunion du FOMC sera scrutée pour jauger du calibrage de la politique monétaire dans ce contexte contraint.

❓ FAQ

Pourquoi les futures du S&P 500 progressent-ils après l'annonce du cessez-le-feu ?

Les futures du S&P 500 gagnent 0,2% parce que l'extension du cessez-le-feu avec l'Iran réduit la prime de risque géopolitique intégrée dans les cours. L'annonce de Donald Trump a provoqué un retour modéré de l'appétit pour le risque, avec un dollar affaibli et une légère rotation des actifs refuges vers les actions. La prudence reste toutefois de mise compte tenu du maintien du blocus sur le détroit d'Ormuz.

Quel est l'impact du blocus du détroit d'Ormuz sur les marchés ?

Le maintien du blocus militaire sur le détroit d'Ormuz entretient une prime de risque sur le prix du Brent, qui évolue autour de 98 dollars le baril. Cette situation pèse sur les anticipations d'inflation et sur les perspectives de croissance mondiale. Les indices boursiers européens et asiatiques intègrent plus fortement ce risque que les marchés américains, car leurs économies sont davantage exposées à la facture énergétique.

Que faut-il attendre des résultats trimestriels de Tesla et IBM ?

Les résultats trimestriels de Tesla et IBM seront publiés après la clôture de Wall Street. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars pour Tesla, en hausse de 16% sur un an, avec une attention particulière sur les marges automobiles et les commentaires sur le Robotaxi. Pour IBM, les segments cloud hybride et intelligence artificielle constitueront les principaux catalyseurs.

Comment s'exposer au S&P 500 sur les marchés financiers ?

L'exposition au S&P 500 peut se faire via des ETF qui répliquent l'indice, par l'achat d'actions des entreprises qui le composent, ou par des produits dérivés comme les futures sur indice. Chaque vecteur offre un profil distinct en termes de frais, de liquidité et de complexité opérationnelle. Le choix dépend de l'horizon de placement et du degré d'exposition souhaité.

Pourquoi les marchés européens restent-ils prudents malgré la hausse des futures américains ?

Les indices boursiers européens sont attendus en légère baisse malgré la hausse des futures américains, car la situation au Moyen-Orient n'est pas considérée comme pleinement résolue. Les économies de la zone euro présentent une sensibilité plus forte au prix du pétrole et aux flux commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz. Cette prudence supplémentaire reflète l'exposition géographique et structurelle du Vieux Continent aux tensions géopolitiques persistantes.