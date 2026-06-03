La situation géopolitique au Moyen-Orient entretient la volatilité sur le marché de l'énergie et soutient les cours du brut.

Les indices boursiers mondiaux abordent la séance européenne sur une note positive, portés par des niveaux records sur les actions américaines et internationales. Le compartiment technologique, et en particulier les fabricants de puces, mène la danse à Wall Street alors que la rentabilité des entreprises soutient l'appétit pour le risque. Toutefois, la persistance des foyers de tension géopolitique au Moyen-Orient maintient une certaine volatilité sur les matières premières.

Dynamique des marchés et indicateurs asiatiques

Les sommets boursiers face aux tensions géopolitiques

La séance à Wall Street s'est soldée par de nouveaux sommets historiques pour le S&P 500 et l'indice mondial MSCI ACWI. Ce mouvement haussier trouve sa source dans le rallye ininterrompu des valeurs liées aux semi-conducteurs, qui agissent comme le principal moteur de performance du marché actions. Les investisseurs continuent d'allouer des capitaux importants vers les grandes capitalisations technologiques, ce qui tire les grands indices boursiers vers le haut.

Malgré cet optimisme ambiant, le sentiment général reste fragilisé par les bruits de bottes au Moyen-Orient. Ces frictions géopolitiques continuent d'alimenter les primes de risque sur le marché des matières premières, soutenant les cours du brut Brent et WTI. La volatilité reste donc ancrée sur le compartiment de l'énergie, forçant les opérateurs à arbitrer en permanence entre l'enthousiasme pour la tech et la prudence géopolitique.

Cette configuration de marché montre que les flux d'achats se concentrent sur un nombre restreint de valeurs de croissance. Le compartiment des puces électroniques bénéficie de flux de trésorerie robustes et de perspectives de commandes solides à long terme. Cette concentration de la performance invite certains gérants à la diversification pour se prémunir d'un éventuel essoufflement du secteur.

Les signaux macroéconomiques contrastés en Asie-Pacifique

En Asie, la session a été rythmée par plusieurs publications macroéconomiques d'importance pour les devises et le commerce mondial. L'Australie a fait état d'un produit intérieur brut (PIB) plus faible que prévu pour le premier trimestre, ce qui pèse sur le dollar australien. À l'inverse, l'économie chinoise montre des signes de reprise avec une forte progression de l'indice Caixin PMI des services au titre du mois de mai.

Du côté de Tokyo, l'indice PMI des services se stabilise autour du seuil critique des 50 points, qui sépare la contraction de l'expansion économique. Ce manque de direction claire de l'économie nippone complique la tâche de la Banque du Japon sur le marché du forex. Les opérateurs scrutent la moindre statistique pour anticiper un éventuel ajustement des taux d'intérêt de l'archipel.

La vigueur des services en Chine offre un contrepoids bienvenu aux craintes de ralentissement mondial. Les commandes à l'exportation semblent se redresser, ce qui soutient les entreprises industrielles de la région. Cette divergence entre les blocs économiques d'Océanie et d'Asie de l'Est force les arbitrages sur les paires de devises régionales.

Calendrier macroéconomique et rendez-vous du jour

L'agenda européen entre services et prix à la production

La matinée en Europe est largement consacrée à la publication des indices d'activité des directeurs d'achat pour le secteur tertiaire. En Allemagne, le PMI des services est attendu par le consensus à 47,8 points, reflétant des difficultés persistantes dans la première économie de la zone euro. Pour l'ensemble de la région, l'indice PMI des services est anticipé à 46,4 points, confirmant une phase de contraction de l'activité.

Parallèlement, Eurostat publiera les chiffres de l'inflation des prix à la production (PPI) en glissement annuel, avec un consensus établi à 4,8%. Ces données sur le PPI sont cruciales pour évaluer les pressions déflationnistes ou inflationnistes en amont de la chaîne de distribution. La Banque centrale européenne suit ces statistiques de près pour orienter ses prochaines décisions de politique monétaire.

Une baisse plus rapide que prévu des prix de gros pourrait offrir à la BCE une marge de manœuvre pour assouplir sa politique. Cependant, la rigidité des salaires dans le secteur des services incite les gouverneurs à la prudence. Les rendements obligataires de la zone euro s'ajustent en fonction de ces anticipations de trajectoire des taux d'intérêt.

L'emploi américain et le Livre beige de la Fed en ligne de mire

L'attention des salles de marchés se tournera l'après-midi vers les États-Unis avec plusieurs publications majeures pour le dollar. À 14h15, le rapport ADP sur l'emploi privé donnera une première indication sur la santé du marché du travail, avec un consensus de 116 000 créations de postes. Ce chiffre sert traditionnellement de répétition générale avant les données officielles du gouvernement américain publiées en fin de semaine.

Ensuite, à 16h00, le marché prendra connaissance de l'indice ISM des services, attendu à 53,7 points, ainsi que des commandes d'usines anticipées à 4,6% sur un mois. Plus tard, à 16h30, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) dévoilera l'état des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. La journée s'achèvera à 20h00 avec la parution du Livre beige de la Réserve fédérale, un document de cadrage économique essentiel avant la prochaine réunion du FOMC.

Les statistiques de l'emploi privé (ADP) et de l'ISM des services fourniront une image précise de la conjoncture outre-Atlantique. Un marché du travail résilient associé à des services en expansion réduirait la probabilité d'une baisse rapide des taux de la Fed. À l'inverse, un ralentissement marqué stimulerait les prévisions de baisse des taux, influençant directement la performance des indices boursiers.

❓ FAQ

Pourquoi les indices boursiers mondiaux inscrivent-ils des records ? La hausse des indices boursiers est principalement alimentée par la performance des valeurs technologiques, en particulier le secteur des semi-conducteurs. Les perspectives de bénéfices des grandes entreprises soutiennent l'appétit pour le risque des investisseurs, malgré les incertitudes macroéconomiques.

Qu'est-ce que le rapport ADP et pourquoi influence-t-il le marché actions ? Le rapport ADP mesure l'évolution mensuelle de l'emploi salarié privé aux États-Unis (hors secteur agricole). Cet indicateur est très suivi car il donne une tendance sur la vigueur de l'économie américaine et permet d'anticiper la politique monétaire de la Fed, ce qui fait réagir les indices boursiers.

Quel est le rôle du Livre beige de la Fed pour l'évolution du forex ? Le Livre beige est un rapport publié par la Réserve fédérale qui résume les conditions économiques actuelles dans ses douze districts. Les indications portant sur l'inflation, l'emploi et la croissance guident les anticipations de taux d'intérêt de la Fed, ce qui provoque des mouvements de capitaux sur le forex.