Les futures du S&P 500 progressent de 0,15% à 7 160 points ce mardi, sur fond d'apaisement des tensions entre l'Iran et les États-Unis à l'approche de l'échéance du cessez-le-feu. L'indice MSCI All Country World gagne 0,1% et les indices boursiers asiatiques prolongent un rallye centré sur l'intelligence artificielle. Un partenariat chiffré à plusieurs dizaines de milliards de dollars entre Amazon et Anthropic alimente l'optimisme sur la tech, tandis qu'Apple engage une transition à sa tête. L'or, l'argent et le bitcoin marquent en revanche un net repli.

S&P 500 et marchés mondiaux : rebond sur l'apaisement Iran-États-Unis

Nouvelle séquence de désescalade avant l'échéance du cessez-le-feu

Après une courte pause, les marchés mondiaux ont repris leur trajectoire haussière. Les signaux indiquant que Téhéran pourrait entamer des négociations avec Washington ont amélioré le sentiment des investisseurs et renforcé les anticipations d'une désescalade au Moyen-Orient avant l'expiration du cessez-le-feu. Le MSCI All Country World s'inscrit en hausse de 0,1% sur la séance.

Les futures du S&P 500 évoluent dans le vert autour de 7 160 points, soit un gain de 0,15%. Ce positionnement traduit une attente modérée avant l'ouverture de Wall Street, mais la dynamique asiatique suggère que l'élan pourrait se prolonger sur les places européennes. Les futures du Nasdaq et du Dow Jones progressent également, ce qui témoigne d'une participation large au mouvement.

US500 chart (D1 interval)

Dans le même temps, le pétrole reste sous pression. Une désescalade au Moyen-Orient retire de la prime de risque sur le baril, mouvement classique lorsque les tensions régionales s'estompent. Les investisseurs arbitrent entre actifs risqués et matières premières, au bénéfice des premières.

Fin d'un rallye historique de onze séances

Lundi, l'indice MSCI ACWI a mis un terme à une série de onze séances consécutives de hausse. Cette séquence constitue la plus longue depuis cinq ans, et traduit un appétit soutenu pour les marchés actions dans un contexte d'assouplissement monétaire et de publications de résultats globalement bien accueillies.

Le regain de tensions au Moyen-Orient durant le week-end avait brièvement ébranlé la confiance dans une résolution rapide. Les investisseurs avaient réduit leur exposition aux actifs cycliques, au profit d'actifs plus défensifs. Ce réflexe s'estompe aujourd'hui avec la perspective de discussions.

Les futures européens et américains indiquent que l'impulsion asiatique devrait se transmettre aux places de Francfort, Paris et Londres, puis à Wall Street. Le scénario d'un rebond généralisé dépend toutefois de la trajectoire diplomatique dans les prochaines séances. Un échec des négociations pourrait rapidement inverser cette dynamique.

Asie : le rallye technologique et les semi-conducteurs prolongent leur course

MSCI tech à +2,4% et records en Corée du Sud

L'indice MSCI technologique asiatique a progressé de 2,4% sur la séance, portant sa performance depuis le début de l'année à plus de 38%. La technologie reste le moteur dominant des marchés régionaux, dans le sillage des anticipations sur l'intelligence artificielle et sur les investissements des grandes plateformes cloud. Les actions du secteur concentrent l'essentiel des flux entrants en Asie.

La Corée du Sud se distingue avec un marché actions qui inscrit de nouveaux records historiques. Samsung Electronics et SK Hynix profitent de la demande soutenue en mémoires haute performance, produits au cœur des architectures d'entraînement et d'inférence de modèles d'IA. Le Kospi enchaîne ainsi une nouvelle séance de hausse.

Le Japon et Taïwan participent au mouvement, dans une moindre mesure. Les valeurs exposées aux chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs captent l'essentiel de la progression. Les titres liés à la consommation domestique restent en retrait, signe que le rallye demeure centré sur quelques thématiques précises.

Philadelphia Semiconductor Index : 14 séances consécutives de hausse

L'indice Philadelphia Semiconductor a enchaîné une 14e séance consécutive de hausse, confirmation de la force du segment à l'échelle mondiale. Un tel enchaînement n'avait été observé qu'une seule fois auparavant, en 2014. Cette séquence rappelle à quel point les cycles semi-conducteurs peuvent générer des mouvements directionnels puissants.

Les principaux bénéficiaires sont les concepteurs de puces d'accélération pour l'IA, mais aussi les fabricants d'équipements de lithographie et de dépôt. Les volumes traités sur ces titres suggèrent une participation large d'investisseurs institutionnels. Les flux vers les ETF sectoriels exposés aux semi-conducteurs restent également positifs.

Cette concentration du momentum sur un secteur précis appelle néanmoins à une lecture prudente. Une rotation sectorielle reste toujours possible si les publications à venir déçoivent ou si le cycle de dépenses d'investissement des hyperscalers ralentit. La trajectoire des prochaines semaines dépendra des indications fournies par Nvidia, AMD et TSMC sur leurs carnets de commandes.

Big Tech : Apple change de direction, Amazon et Anthropic accélèrent dans l'IA

Transition chez Apple : John Ternus succède à Tim Cook

Apple a annoncé que John Ternus prendra les fonctions de directeur général, tandis que Tim Cook deviendra président exécutif. Selon le communiqué, Cook continuera à piloter certains dossiers stratégiques, parmi lesquels les relations avec les décideurs publics internationaux. Cette transition marque un tournant organisationnel pour la première capitalisation boursière américaine.

L'action Apple a reculé dans les échanges after-hours à Wall Street, à la suite de l'annonce. Les opérateurs évaluent l'impact d'un changement de direction sur une entreprise confrontée à des arbitrages lourds entre son portefeuille matériel historique, les services et ses initiatives dans l'IA générative. Les prochains guidances précisent généralement la trajectoire attendue sous la nouvelle gouvernance.

John Ternus hérite d'une feuille de route déjà orientée vers l'intégration progressive de fonctions d'intelligence artificielle sur les appareils Apple. La continuité avec la stratégie de Cook semble privilégiée, d'autant que ce dernier reste impliqué en qualité de président exécutif. Les analystes sur la place surveillent désormais l'équilibre entre exécution opérationnelle et vision de long terme.

Amazon et Anthropic : des dizaines de milliards engagés sur l'IA

Amazon et Anthropic ont annoncé leur intention d'étendre leurs capacités d'inférence en intelligence artificielle en Asie et en Europe. Dans ce cadre, Anthropic prévoit d'allouer plus de 100 milliards de dollars aux technologies AWS. Le montant engagé place ce partenariat parmi les plus ambitieux jamais annoncés dans le domaine.

En parallèle, Amazon signalerait un investissement pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic. Les marchés interprètent cette opération comme un nouveau marqueur de l'intensification de la concurrence dans l'IA générative, face notamment à Microsoft-OpenAI et à Google-DeepMind. L'infrastructure cloud devient le champ de bataille principal.

Cette stratégie d'adossement entre un hyperscaler et un laboratoire spécialisé vise à verrouiller la demande en capacité de calcul pour les prochaines années. Elle rassure les investisseurs sur la visibilité du carnet de commandes d'AWS, mais soulève aussi des questions sur la dépendance croissante des laboratoires d'IA à quelques partenaires capitalistiques. Les régulateurs américains et européens suivent ces mouvements de près.

Or, argent et bitcoin : correction sur les actifs alternatifs

Métaux précieux : l'or à 4 800 dollars, l'argent sous pression

Le cours de l'or cède 0,6% pour revenir autour de 4 800 dollars l'once. Cette correction traduit un reflux de la demande de couverture, alimenté par l'apaisement géopolitique du jour. Les matières premières précieuses avaient bénéficié ces dernières semaines d'un flux de refuge soutenu, lié aux tensions au Moyen-Orient.

L'argent recule de 1% à environ 78,90 dollars l'once. Cette baisse reste mesurée au regard du rallye des mois précédents. Le métal blanc subit à la fois la pression qui s'exerce sur l'or et un positionnement spéculatif plus tendu, ce qui amplifie les corrections de court terme.

La trajectoire des métaux précieux dans les prochaines séances dépendra de la progression effective des discussions entre Washington et Téhéran. Un aboutissement diplomatique confirmé pourrait accélérer la prise de bénéfices sur l'or. À l'inverse, toute rechute sur le front géopolitique réactiverait la prime de refuge.

Le bitcoin recule vers 75 750 dollars

Le bitcoin s'inscrit en repli autour de 75 750 dollars, dans un mouvement de consolidation. Les cryptomonnaies suivent partiellement le sentiment général sur les actifs alternatifs, même si la classe d'actifs conserve ses dynamiques propres. La faiblesse du jour s'inscrit dans un contexte de rotation vers les actions technologiques asiatiques.

Le sentiment sur les actifs numériques apparaît moins porteur que sur les actions. Les flux entrants sur les ETF bitcoin spot américains ralentissent sur les dernières séances. Cette modération suit les niveaux atteints récemment et laisse place à des prises de bénéfices techniques.

Le positionnement macro reste néanmoins un facteur central pour la trajectoire du bitcoin. Les anticipations sur la politique monétaire américaine et la dynamique du dollar continuent d'orienter la classe d'actifs. Un affaiblissement du billet vert relancerait probablement la demande sur le bitcoin, comme sur l'or.

❓ FAQ

Pourquoi le S&P 500 progresse-t-il malgré les récentes tensions géopolitiques ?

Les futures du S&P 500 gagnent 0,15% à 7 160 points parce que les signaux d'une reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis ont réduit la prime de risque intégrée dans les cours. L'approche de l'échéance du cessez-le-feu renforce les anticipations de désescalade, ce qui libère de la capacité de prise de risque chez les investisseurs.

Quels sont les moteurs de la hausse des indices boursiers asiatiques ?

Le rallye des indices boursiers en Asie repose principalement sur la technologie. L'indice MSCI tech gagne 2,4% et affiche plus de 38% de hausse depuis janvier, porté par la demande en puces d'IA et par les investissements des hyperscalers dans l'infrastructure cloud. La Corée du Sud atteint de nouveaux records sur cette thématique.

Comment s'exposer au S&P 500 sur les marchés financiers ?

L'exposition au S&P 500 peut passer par des ETF qui répliquent l'indice, par l'achat d'actions des sociétés qui le composent, ou par des produits dérivés comme les futures sur indice. Chaque véhicule présente un profil de liquidité, de frais et de complexité opérationnelle différent, à apprécier selon l'horizon et le mandat de l'investisseur.

Pourquoi l'or et le bitcoin reculent-ils quand les actions progressent ?

L'or et le bitcoin sont traités comme des actifs de couverture partielle contre l'incertitude géopolitique et monétaire. Quand les tensions s'apaisent et que les actifs risqués progressent, la demande de refuge reflue. Le cours de l'or cède 0,6% à environ 4 800 dollars l'once et le bitcoin revient vers 75 750 dollars dans cette logique.

Qu'implique la transition à la tête d'Apple pour les marchés actions américains ?

Le passage de Tim Cook à la présidence exécutive et l'arrivée de John Ternus au poste de directeur général d'Apple représentent un événement majeur pour l'ensemble des marchés actions américains. Apple pèse lourdement dans la capitalisation du S&P 500 et du Nasdaq, et toute réévaluation de la trajectoire opérationnelle du groupe peut entraîner des mouvements notables sur les indices.

Source: xStation5