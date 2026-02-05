📊 Marchés actions : Alphabet soutient la tech, sans inverser la tendance

Wall Street hésite malgré le soutien des résultats d’Alphabet

Les marchés américains tentent de stabiliser leurs pertes après la forte correction de la veille. Les futures Nasdaq 100 repassent au-dessus des 25 000 points, bien qu’ils restent en territoire négatif (-0.3%), tout comme le S&P 500 (-0.3%), tandis que les futures du Dow Jones évoluent à l’équilibre. En Europe, l’EU50 progresse de 0.15%, signalant une ouverture légèrement positive.

Ce relatif apaisement s’explique en grande partie par les résultats solides d’Alphabet, maison mère de Google, qui ont permis de limiter les ventes massives dans le secteur technologique en après-Bourse.

Alphabet : croissance robuste, mais CAPEX record sous surveillance

Alphabet a publié un chiffre d’affaires de 113.8 milliards de dollars, porté par une monétisation accrue de l’intelligence artificielle et une croissance spectaculaire de Google Cloud (+48% sur un an). Toutefois, l’attention des investisseurs se concentre désormais sur le plan de dépenses d’investissement pour 2026, estimé entre 175 et 185 milliards de dollars.

Ce niveau de CAPEX sans précédent vise à consolider la domination d’Alphabet dans les infrastructures cloud et l’IA, mais il alimente les craintes de pression sur les marges à court terme. Résultat : malgré de bonnes performances opérationnelles, l’action Alphabet recule de 1.9% en préouverture, tandis que ses fournisseurs, comme Nvidia (+1.7% en after-hours), en bénéficient directement.

🌏 Asie : forte correction technologique et recherche de “gagnants clairs”

Le secteur tech asiatique sous forte pression

Les marchés asiatiques prolongent la dynamique négative observée à Wall Street. En Corée du Sud, le KOSPI chute de 4%, lourdement pénalisé par les replis de Samsung (-5.8%) et SK Hynix (-6.8%), dans un contexte de repositionnement massif des investisseurs sur le secteur technologique.

Au Japon, le JP225 recule de 1.4%, même si les pertes sont partiellement amorties par les résultats positifs de Panasonic et Renesas, qui offrent un soutien ponctuel au marché.

La Chine résiste mieux dans un climat incertain

À contre-courant régional, les indices chinois montrent une certaine résilience. CHN.cash progresse de 0.9% et HK.cash gagne 0.5%, suggérant que les investisseurs continuent de privilégier les marchés perçus comme moins exposés aux valorisations extrêmes de la tech occidentale.

💱 Devises : le dollar s’impose, l’euro et les devises cycliques reculent

Le dollar fort domine le marché des changes

Le dollar américain poursuit son appréciation face à l’ensemble des devises du G10. Le GBPUSD recule de 0.3%, tandis que le USDJPY progresse de 0.1%, illustrant un climat persistant d’aversion au risque.

Les devises dites antipodéennes restent particulièrement sous pression, avec un AUDUSD en baisse de 0.35% et un NZDUSD en recul de 0.2%, pénalisées par le repli des matières premières et le durcissement des conditions financières.

L’euro fragilisé par le contexte global

L’EURUSD cède environ 0.15%, évoluant autour de 1.1788, dans un environnement marqué par la force du billet vert et l’absence de catalyseurs positifs à court terme pour la zone euro.

🪙 Matières premières : chute brutale des métaux, pétrole hésitant

Les métaux précieux en forte correction

Les métaux précieux subissent une nouvelle vague de ventes massives. L’argent plonge de 10% à 78.80 dollars, effaçant totalement le rebond des deux dernières séances. L’or recule de 0.7% à 4 926 dollars, tandis que les contrats à terme sur le platine s’effondrent de 6%.

Cette correction reflète un désengagement rapide des actifs refuges, dans un contexte de dollar fort et de liquidation des positions spéculatives.

Énergie : le gaz naturel se distingue

Le Brent et le WTI effacent leurs gains de la veille (-1%), alors que la demande reste incertaine. À l’inverse, le gaz naturel progresse pour la troisième séance consécutive (+2%), soutenu par des anticipations de resserrement de l’offre.

₿ Cryptomonnaies : la correction s’intensifie

Bitcoin et Ethereum sous pression technique

Le marché des cryptomonnaies prolonge sa phase de repli, sans signe clair de stabilisation. Le Bitcoin recule de 2.1% à 70 900 dollars, se rapprochant d’un seuil psychologique clé, tandis que l’Ethereum cède 1.3% à 2 090 dollars.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement global de réduction de l’exposition au risque, affectant l’ensemble des actifs spéculatifs.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés restent-ils sous pression malgré les bons résultats d’Alphabet ?

Les investisseurs s’inquiètent surtout du niveau très élevé des CAPEX annoncés, qui pourraient peser sur la rentabilité à court terme.

Le dollar fort est-il un signal de stress sur les marchés ?

Oui, un dollar en hausse reflète souvent une aversion au risque accrue et une recherche de liquidités.

Pourquoi l’argent chute-t-il plus fortement que l’or ?

L’argent est plus volatil et davantage exposé aux flux spéculatifs, ce qui amplifie les mouvements de baisse.

Les cryptomonnaies peuvent-elles encore baisser ?

Tant que le climat de marché reste défavorable au risque, une poursuite de la correction reste possible.

L’Asie offre-t-elle encore des opportunités d’investissement ?

Certains marchés, notamment la Chine, montrent une meilleure résilience, mais la prudence reste de mise.