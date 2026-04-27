- Le cours du pétrole reste tendu, avec le Brent autour de 101 dollars et le WTI près de 95,90 dollars.
- L’Iran propose de rouvrir le détroit d’Ormuz avant de traiter le dossier nucléaire.
- Fed, BCE, BoE, BoJ, BoC et résultats des Mag 7 concentrent l’attention cette semaine.
- Le cours du pétrole reste tendu, avec le Brent autour de 101 dollars et le WTI près de 95,90 dollars.
- L’Iran propose de rouvrir le détroit d’Ormuz avant de traiter le dossier nucléaire.
- Fed, BCE, BoE, BoJ, BoC et résultats des Mag 7 concentrent l’attention cette semaine.
Le cours du pétrole reste le principal baromètre de la séance, avec le pétrole pris entre blocage naval américain, médiation pakistanaise et proposition iranienne sur le détroit d'Ormuz. Le Brent évolue autour de 101 dollars, tandis que les futures américains et les indices boursiers oscillent au gré des signaux diplomatiques. Les devises réagissent aussi : le dollar recule face à l’euro, à la livre sterling et aux monnaies liées aux matières premières.
Cours du pétrole : le détroit d'Ormuz sous surveillance
L’Iran propose une séquence en trois temps
Téhéran a transmis à Washington une proposition de paix en trois phases par l’intermédiaire du Pakistan. Le point central : séparer la réouverture du détroit d’Ormuz des négociations nucléaires. L’Iran propose d’abord la levée du blocus naval et la reprise du trafic maritime, puis des discussions sur son programme nucléaire.
Cette séquence vise à réduire la pression sur le cours du pétrole sans céder immédiatement sur l’enrichissement nucléaire. Les informations publiées ce lundi confirment qu’une proposition iranienne a bien été transmise via des médiateurs pakistanais, avec l’objectif de rouvrir le détroit d'Ormuz et de reporter le volet nucléaire.
Donald Trump rejette cette logique. Le président américain veut conserver le blocus comme instrument de négociation et estime que les infrastructures pétrolières iraniennes pourraient être durablement touchées. Il a toutefois laissé ouverte la possibilité d’échanges téléphoniques avec Téhéran.
Le pétrole efface une partie de ses gains
Le Brent gagne encore 1,28%, autour de 101 dollars, et le WTI progresse de 1,21%, près de 95,90 dollars. Le WTI a reflué après un pic intrajournalier à 96,68 dollars, lorsque les détails de la proposition iranienne ont commencé à circuler. La prime géopolitique reste élevée mais réversible.
Le détroit d’Ormuz concentre une part importante du commerce mondial de pétrole. Une réouverture sans accord nucléaire réduirait la tension sur les prix, mais ne réglerait pas le conflit de fond entre Washington et Téhéran. Le cours du pétrole pourrait donc rester sensible à chaque déclaration officielle.
Le risque ne se limite plus à Ormuz. Les informations sur une attaque contre un cargo au sud de Bab al-Mandab ravivent les craintes sur la mer Rouge. Deux axes maritimes seraient alors exposés, ce qui pèserait sur le fret, l’assurance maritime et les délais de livraison.
Actions, devises et banques centrales
Wall Street reste proche de ses records
Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont terminé la semaine précédente sur de nouveaux sommets. En avril, le S&P 500 gagne plus de 9%, le Nasdaq plus de 15% et le Dow Jones plus de 6%. La hausse se poursuit malgré le Moyen-Orient et les doutes sur les dépenses liées à l’intelligence artificielle.
Les futures américains ont d’abord reculé d’environ 0,3% après l’annulation du déplacement de Steve Witkoff et Jared Kushner à Islamabad. Le mouvement s’est inversé après la publication de la proposition iranienne. Les futures S&P 500 sont repassés légèrement positifs, à +0,02%, et les futures Nasdaq 100 à +0,17%.
En Europe, les indications d’ouverture restent modérées : DAX +0,3%, CAC 40 +0,2%, FTSE MIB +0,26%, FTSE 100 stable. Les investisseurs attendent aussi les résultats de Deutsche Börse et les données de confiance des consommateurs allemands. En Asie, le Nikkei 225 progresse de 1,24%, tandis que le Hang Seng recule de 0,34%.
Fed, BCE et résultats des Mag 7 au coeur de l'attention
La semaine sera dominée par les banques centrales. La Fed rendra sa décision mercredi, puis la BCE et la Banque d’Angleterre jeudi. La BoJ et la Banque du Canada figurent aussi au calendrier, avec les données américaines de PCE, de PIB et d’ISM manufacturier. Les calendriers économiques publiés pour la semaine confirment cette concentration de décisions monétaires et d’indicateurs américains.
Le dollar a d’abord progressé en Asie avant de reculer. L’indice USDIDX perd 0,05%, autour de 98,3. L’EURUSD monte de 0,18% à 1,1725, le GBPUSD gagne 0,24% à 1,3537 et l’USDJPY baisse à 159,27 avant la décision de la BoJ.
La Chine apporte un contrepoint macroéconomique. Les bénéfices industriels ont augmenté de 15,8% sur un an en mars et de 15,5% sur l’ensemble du premier trimestre. Le bond des importations de puces, à +54% en mars, confirme le poids de l’IA dans l’industrie chinoise, même si la consommation intérieure reste faible.
❓ FAQ
Pourquoi le cours du pétrole réagit-il autant au détroit d’Ormuz ?
Le cours du pétrole intègre une prime de risque lorsque le trafic maritime est menacé. Ormuz est un passage clé pour les exportations du Golfe, donc toute restriction peut réduire l’offre disponible à court terme.
Quel lien entre le cours du pétrole et l’inflation ?
Un pétrole plus cher renchérit l’énergie, le transport et certains intrants industriels. Si la hausse dure, elle peut compliquer le travail de la Fed et de la BCE sur l’inflation.
Pourquoi les résultats des Mag 7 comptent-ils cette semaine ?
Les grandes valeurs technologiques pèsent lourd dans le S&P 500 et le Nasdaq. À des niveaux de valorisation élevés, une déception sur les bénéfices ou les dépenses d’IA peut entraîner une correction rapide.
Que signifie l’indicateur PCE pour la Fed ?
Le PCE mesure les dépenses de consommation des ménages et sert d’indicateur d’inflation privilégié à la Fed. Une surprise à la hausse réduirait la marge de manœuvre pour baisser les taux.
Le cours du pétrole peut-il corriger si Ormuz rouvre ?
Oui, une réouverture du détroit réduirait la prime géopolitique. Mais sans accord sur le nucléaire iranien, le cours du pétrole resterait exposé aux tensions diplomatiques et militaires.
Résumé quotidien | L'optimisme autour de l'IA, la flambée du titre Nvidia et la deuxième série de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran alimentent l'optimisme à Wall Street
Le prix du pétrole passe sous les 100 dollars
⚡ La sécheresse aux États-Unis va-t-elle alimenter la volatilité spéculative des cours des céréales au CBOT ?
🔴Trois marchés à surveiller la semaine prochaine : tous les regards sont tournés vers la Fed (24.04.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."