Le cours du pétrole reste le principal baromètre de la séance, avec le pétrole pris entre blocage naval américain, médiation pakistanaise et proposition iranienne sur le détroit d'Ormuz. Le Brent évolue autour de 101 dollars, tandis que les futures américains et les indices boursiers oscillent au gré des signaux diplomatiques. Les devises réagissent aussi : le dollar recule face à l’euro, à la livre sterling et aux monnaies liées aux matières premières.

Cours du pétrole : le détroit d'Ormuz sous surveillance

L’Iran propose une séquence en trois temps

Téhéran a transmis à Washington une proposition de paix en trois phases par l’intermédiaire du Pakistan. Le point central : séparer la réouverture du détroit d’Ormuz des négociations nucléaires. L’Iran propose d’abord la levée du blocus naval et la reprise du trafic maritime, puis des discussions sur son programme nucléaire.

Cette séquence vise à réduire la pression sur le cours du pétrole sans céder immédiatement sur l’enrichissement nucléaire. Les informations publiées ce lundi confirment qu’une proposition iranienne a bien été transmise via des médiateurs pakistanais, avec l’objectif de rouvrir le détroit d'Ormuz et de reporter le volet nucléaire.

Donald Trump rejette cette logique. Le président américain veut conserver le blocus comme instrument de négociation et estime que les infrastructures pétrolières iraniennes pourraient être durablement touchées. Il a toutefois laissé ouverte la possibilité d’échanges téléphoniques avec Téhéran.

Le pétrole efface une partie de ses gains

Le Brent gagne encore 1,28%, autour de 101 dollars, et le WTI progresse de 1,21%, près de 95,90 dollars. Le WTI a reflué après un pic intrajournalier à 96,68 dollars, lorsque les détails de la proposition iranienne ont commencé à circuler. La prime géopolitique reste élevée mais réversible.

Le détroit d’Ormuz concentre une part importante du commerce mondial de pétrole. Une réouverture sans accord nucléaire réduirait la tension sur les prix, mais ne réglerait pas le conflit de fond entre Washington et Téhéran. Le cours du pétrole pourrait donc rester sensible à chaque déclaration officielle.

Le risque ne se limite plus à Ormuz. Les informations sur une attaque contre un cargo au sud de Bab al-Mandab ravivent les craintes sur la mer Rouge. Deux axes maritimes seraient alors exposés, ce qui pèserait sur le fret, l’assurance maritime et les délais de livraison.

Actions, devises et banques centrales

Wall Street reste proche de ses records

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont terminé la semaine précédente sur de nouveaux sommets. En avril, le S&P 500 gagne plus de 9%, le Nasdaq plus de 15% et le Dow Jones plus de 6%. La hausse se poursuit malgré le Moyen-Orient et les doutes sur les dépenses liées à l’intelligence artificielle.

Les futures américains ont d’abord reculé d’environ 0,3% après l’annulation du déplacement de Steve Witkoff et Jared Kushner à Islamabad. Le mouvement s’est inversé après la publication de la proposition iranienne. Les futures S&P 500 sont repassés légèrement positifs, à +0,02%, et les futures Nasdaq 100 à +0,17%.

En Europe, les indications d’ouverture restent modérées : DAX +0,3%, CAC 40 +0,2%, FTSE MIB +0,26%, FTSE 100 stable. Les investisseurs attendent aussi les résultats de Deutsche Börse et les données de confiance des consommateurs allemands. En Asie, le Nikkei 225 progresse de 1,24%, tandis que le Hang Seng recule de 0,34%.

Fed, BCE et résultats des Mag 7 au coeur de l'attention

La semaine sera dominée par les banques centrales. La Fed rendra sa décision mercredi, puis la BCE et la Banque d’Angleterre jeudi. La BoJ et la Banque du Canada figurent aussi au calendrier, avec les données américaines de PCE, de PIB et d’ISM manufacturier. Les calendriers économiques publiés pour la semaine confirment cette concentration de décisions monétaires et d’indicateurs américains.

Le dollar a d’abord progressé en Asie avant de reculer. L’indice USDIDX perd 0,05%, autour de 98,3. L’EURUSD monte de 0,18% à 1,1725, le GBPUSD gagne 0,24% à 1,3537 et l’USDJPY baisse à 159,27 avant la décision de la BoJ.

La Chine apporte un contrepoint macroéconomique. Les bénéfices industriels ont augmenté de 15,8% sur un an en mars et de 15,5% sur l’ensemble du premier trimestre. Le bond des importations de puces, à +54% en mars, confirme le poids de l’IA dans l’industrie chinoise, même si la consommation intérieure reste faible.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole réagit-il autant au détroit d’Ormuz ?

Le cours du pétrole intègre une prime de risque lorsque le trafic maritime est menacé. Ormuz est un passage clé pour les exportations du Golfe, donc toute restriction peut réduire l’offre disponible à court terme.

Quel lien entre le cours du pétrole et l’inflation ?

Un pétrole plus cher renchérit l’énergie, le transport et certains intrants industriels. Si la hausse dure, elle peut compliquer le travail de la Fed et de la BCE sur l’inflation.

Pourquoi les résultats des Mag 7 comptent-ils cette semaine ?

Les grandes valeurs technologiques pèsent lourd dans le S&P 500 et le Nasdaq. À des niveaux de valorisation élevés, une déception sur les bénéfices ou les dépenses d’IA peut entraîner une correction rapide.

Que signifie l’indicateur PCE pour la Fed ?

Le PCE mesure les dépenses de consommation des ménages et sert d’indicateur d’inflation privilégié à la Fed. Une surprise à la hausse réduirait la marge de manœuvre pour baisser les taux.

Le cours du pétrole peut-il corriger si Ormuz rouvre ?

Oui, une réouverture du détroit réduirait la prime géopolitique. Mais sans accord sur le nucléaire iranien, le cours du pétrole resterait exposé aux tensions diplomatiques et militaires.