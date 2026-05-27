🛢️Le Brent perd 3 %

Après le rebond des cours observé hier sur le marché de l'énergie, on assiste aujourd'hui à un retour à la baisse, dans un contexte d'espoirs de paix en Iran. En début de séance, les investisseurs ont réagi avec optimisme aux informations faisant état d'une possible avancée diplomatique entre Washington et Téhéran. Cependant, malgré une nette amélioration du sentiment du marché, la situation sur le terrain dans le détroit stratégique d'Ormuz reste pratiquement inchangée. Le trafic maritime est toujours fortement restreint, et des affrontements militaires réguliers continuent de se produire dans la région.

Forte baisse des prix du pétrole brut

Les informations faisant état d'un accord de paix potentiel ont entraîné une forte vague de ventes sur les marchés des matières premières. Qu'en est-il en termes de statistiques ?

Le prix du brut Brent est brièvement passé sous la barre des 92 dollars le baril, son plus bas niveau en un mois, mais il est ensuite remonté à 94 dollars le baril. Sur une base hebdomadaire, les prix perdent plus de 6 %, tandis que depuis le début du mois, la baisse atteint jusqu'à 15 %.

La référence américaine, à savoir le pétrole brut WTI pour livraison en juillet, a enregistré une baisse encore plus marquée, dépassant à un moment donné les 5 %. Actuellement, la baisse est limitée à 3,5 % et le prix revient légèrement au-dessus de 90 dollars le baril.

Oil could experience its largest pullback since April

2025. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Un projet d'accord suscite l'optimisme

La chute des cours observée aujourd'hui s'explique par des informations diffusées par la télévision d'État iranienne, qui a annoncé avoir obtenu une version non officielle d'un projet d'accord de paix provisoire entre les États-Unis et l'Iran. Selon les dispositions de ce document, le trafic commercial et la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz reviendraient à la normale dans le mois suivant la finalisation de l'accord. Le projet prévoit, entre autres, que les forces américaines lèveront le blocus naval imposé aux ports iraniens et retireront leur marine des eaux entourant l'Iran. La levée des blocus pourrait entraîner un afflux soudain d'un grand nombre de barils sur le marché mondial des carburants.

Il convient toutefois de rappeler que l'accord n'a pas encore été conclu, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a averti que la mise au point d'un accord final pourrait prendre au moins quelques jours. De plus, au cours des douze dernières semaines environ, il y a eu au moins quelques déclarations de ce type ; on ne peut donc pas exclure que les mouvements actuels ne soient qu'une correction avant une nouvelle vague haussière dans une tendance latérale qui se poursuit depuis le 8/9 mars.

Il convient de souligner que les principaux points de discorde incluent la demande de l'Iran de débloquer immédiatement la moitié des 24 milliards de dollars d'avoirs gelés et la réticence de Téhéran à garantir une navigation totalement libre sans percevoir de frais pour les services de navigation. L'Iran a lui-même indiqué avoir récemment autorisé le passage de plusieurs dizaines de navires. Des informations ont également fait état du départ de deux superpétroliers. D'un autre côté, cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins du marché mondial du pétrole.

Il convient de souligner que le départ de ces pétroliers a marqué la première fois en une semaine que 4 millions de barils de brut non sanctionné ont été transportés à travers le détroit, bien que le trafic total de mardi se soit limité à seulement 5 unités circulant dans les deux sens. Les analystes du marché de l'énergie soulignent que cette augmentation temporaire pourrait être rapidement compensée par une absence totale de navires dans les jours à venir, car les navires ne quittent cette zone qu'en groupes organisés. De plus, le suivi du trafic est entravé par des interférences généralisées avec les signaux AIS et par le fait que les navires liés à l'Iran éteignent systématiquement leurs transpondeurs pour éviter d'être détectés.

Le pétrole suit déjà une tendance baissière, comme le suggère également l'historique des tensions sur le marché pétrolier entre 1990 et 2022. D'un autre côté, ce même historique montre que le chemin vers les niveaux d'avant le conflit peut être très cahoteux, et la crise actuelle sur le marché du pétrole brut est la plus grave de l'histoire. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Analyse technique

D'un point de vue technique, nous sommes confrontés à une situation importante sur le marché du Brent. Tout d'abord, nous sommes clairement en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours depuis plusieurs jours d'affilée, ce qui pourrait constituer un signal important. La SMA 50 atteint également un point d'inflexion, similaire à ce qui s'est produit en juillet 2022.

D'autre part, la moyenne sur 100 périodes continue de progresser et reste inférieure au niveau actuel du pétrole. Il semble également que la stabilisation du marché après l'instauration de la paix nécessitera de maintenir les prix au moins dans la fourchette de 80 à 85 dollars le baril, alors qu'en 2022, ils avaient finalement chuté même en dessous de 80 dollars.