Les indices américains ont enregistré de fortes baisses, tirées par le secteur technologique.
Amazon a déçu les marchés malgré des résultats solides, en raison de lourds investissements en intelligence artificielle.
Les marchés asiatiques ont évolué en ordre dispersé, sur fond de politique monétaire et d’incertitudes politiques.
Les métaux précieux et les cryptomonnaies ont amorcé un rebond après une phase de forte volatilité.
Les marchés financiers mondiaux ont traversé une nouvelle séance de forte tension, marquée par une nette correction des actions américaines et une contagion partielle vers l’Asie. À l’origine de ce mouvement, un cocktail défavorable mêlant données macroéconomiques américaines, résultats d’entreprises technologiques et craintes persistantes sur les politiques monétaires. Ce contexte ravive les interrogations des investisseurs quant à la solidité de la reprise des marchés actions.
📉 Wall Street pénalisée par la technologie
Des indices américains nettement dans le rouge
La séance a été particulièrement difficile à Wall Street, où la pression vendeuse s’est étendue à l’ensemble du marché. Le S&P 500 a reculé de 1.2%, tandis que le Dow Jones a également cédé 1.2%. Le Nasdaq, plus exposé aux valeurs technologiques, a accusé une baisse encore plus marquée de près de 1.6%.
Cette correction intervient dans un contexte de données mitigées sur le marché du travail américain, alimentant les craintes d’un ralentissement économique plus prononcé que prévu.
Amazon inquiète malgré des résultats solides
Parmi les valeurs les plus scrutées, Amazon a cristallisé l’attention. Le géant du e-commerce a pourtant publié des revenus très solides, accompagnés d’une poursuite de la croissance de son activité AWS. Cependant, le titre a chuté jusqu’à 10% en séance après-Bourse.
Les investisseurs ont été refroidis par les annonces de dépenses massives en intelligence artificielle, susceptibles d’atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2026. Ces investissements font craindre une pression durable sur les flux de trésorerie, dans un environnement déjà marqué par des taux d’intérêt élevés.
🌏 Marchés asiatiques : entre prudence et divergences
Repli en Australie et à Hong Kong
La nervosité observée aux États-Unis s’est propagée en Asie, bien que de manière hétérogène. À Hong Kong, le Hang Seng a perdu 1.13%, pénalisé par le repli du secteur technologique mondial. En Australie, l’ASX 200 a chuté de 2.26%, après des déclarations jugées très fermes de la Reserve Bank of Australia (RBA).
La gouverneure Michele Bullock a insisté sur la nécessité du relèvement des taux, évoquant des contraintes de capacité, un marché du travail tendu et une inflation persistante.
Résilience du Japon et de la Chine
À l’inverse, les marchés japonais et chinois ont affiché une certaine résistance. Le Nikkei 225 a progressé de 0.29%, soutenu par l’approche des élections de dimanche. Les sondages suggèrent une victoire nette du camp de la Première ministre Takaichi, renforçant les anticipations de relance budgétaire et de baisses d’impôts.
En Chine, le Shanghai Composite a gagné 0.11%, malgré la fixation d’un taux de référence USD/CNY à 6.99590 par la PBOC, nettement au-dessus des attentes du marché.
💴 Politiques monétaires et données macro sous surveillance
Japon : inflation et consommation sous tension
La Banque du Japon reste prudente mais vigilante. Le membre du conseil Masu a adopté un ton légèrement hawkish, laissant la porte ouverte à un resserrement monétaire supplémentaire, notamment face à une inflation alimentée par la faiblesse du yen.
Par ailleurs, les dépenses des ménages japonais ont chuté de 2.6% sur un an en décembre, un chiffre bien inférieur aux attentes et en net contraste avec la hausse de 2.9% observée en novembre, illustrant l’érosion du pouvoir d’achat.
Inde : stabilité monétaire et ambitions commerciales
En Inde, la Reserve Bank of India a maintenu son taux directeur à 5.25%, conformément aux anticipations. Sur le plan commercial, le pays envisage l’achat d’avions Boeing pour un montant pouvant atteindre 80 milliards de dollars, peu après la signature d’un accord commercial avec les États-Unis.
🪙 Métaux précieux et cryptomonnaies en rebond
Retour du calme après une volatilité extrême
Après plusieurs séances agitées, les marchés des métaux précieux montrent des signes d’accalmie. L’or progresse d’environ 1.5%, testant la zone des 4 850 dollars l’once, tandis que l’argent rebondit de près de 3.5%, autour de 73 dollars l’once.
Ce mouvement intervient après la décision du CME d’augmenter les exigences de marge sur les contrats or et argent, à la suite d’une volatilité jugée excessive.
Les cryptomonnaies profitent du rebond
Le marché des cryptomonnaies bénéficie également d’un regain d’appétit pour le risque. Le Bitcoin progresse de plus de 2%, atteignant 65 100 dollars, tandis que l’Ethereum avance de plus de 3%, autour de 1 920 dollars.
[Graphique à insérer ici : évolution récente des marchés actions, métaux précieux et cryptomonnaies]
Ce graphique illustre la forte volatilité observée sur les actions mondiales, ainsi que le rebond progressif des métaux précieux et des cryptomonnaies après les récentes corrections.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés américains ont-ils chuté malgré de bons résultats d’entreprises ?
Les investisseurs se concentrent davantage sur les perspectives de cash-flow et le niveau des investissements futurs, notamment dans l’IA, que sur les résultats passés.
Les investissements massifs dans l’IA sont-ils négatifs pour les entreprises ?
Ils peuvent soutenir la croissance à long terme, mais à court terme, ils pèsent sur la rentabilité et inquiètent les marchés.
Pourquoi l’Asie réagit-elle différemment selon les pays ?
Chaque marché est influencé par des facteurs locaux, tels que la politique monétaire, les élections ou les données macroéconomiques.
L’or reste-t-il une valeur refuge dans ce contexte ?
Oui, le rebond de l’or montre que les investisseurs continuent de se tourner vers les actifs refuges en période d’incertitude.
La volatilité actuelle peut-elle durer ?
Tant que les incertitudes sur la croissance mondiale et les politiques monétaires persistent, la volatilité pourrait rester élevée.
