Points clés Échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran, tensions relancées

Mise en place d’un blocus des ports iraniens à 16h00 (heure de Paris)

Forte hausse du pétrole au-dessus des 100$

Les marchés mondiaux basculent en mode risk-off

Victoire de l’opposition en Hongrie, impact positif à long terme

Les marchés financiers mondiaux débutent la semaine sous pression après un net regain de tensions au Moyen-Orient. L’échec des négociations entre Washington et Téhéran, combiné à l’annonce d’un blocus des ports iraniens, ravive les craintes d’escalade et provoque un retour de l’aversion au risque. 🌍 Géopolitique : escalade après l’échec des négociations Un dialogue rompu entre Washington et Téhéran Les discussions entre les États-Unis et l’Iran à Islamabad se sont soldées par un échec, notamment en raison de désaccords sur le programme nucléaire iranien. Bien que le cessez-le-feu reste officiellement en vigueur, les perspectives de reprise des échanges apparaissent désormais limitées, surtout après les dernières décisions américaines. Un blocus des ports iraniens en préparation Le président Donald Trump a confirmé la mise en place d’un blocus des ports iraniens à 16h00 (heure de Paris). Les États-Unis prévoient d’intercepter les navires transportant des marchandises iraniennes, notamment du pétrole et du gaz. Le CENTCOM précise que le détroit d’Ormuz reste ouvert, mais l’Iran considère toute présence américaine comme une violation de la trêve, ce qui accroît les risques de confrontation. 🛢️ Matières premières : le pétrole en forte hausse Retour au-dessus des 100$ Les prix du pétrole enregistrent une forte progression. Le WTI bondit de près de 8.95% à environ 104.76$/baril, tandis que le Brent dépasse les 102$ avec une hausse de 6.8%. Ce mouvement reflète une réintégration rapide du risque d’approvisionnement mondial. Un potentiel de hausse supplémentaire Les analystes évoquent un risque de rallye spéculatif, notamment avec l’échéance du contrat WTI de mai le 21 avril. Certains anticipent une possible montée vers les 120$ si la situation continue de se détériorer. 📉 Marchés actions : retour du mode risk-off Repli généralisé des indices Les marchés actions affichent une nette baisse. Le DE40 recule de 1.16%, l’Euro Stoxx 50 de 1.15%, tandis que le Nikkei 225 perd 1.37%. Les contrats à terme européens chutent également (-1.8%), confirmant une ouverture négative. Rotation sectorielle marquée Les secteurs cycliques, comme les banques, les compagnies aériennes et l’industrie, sont sous pression. À l’inverse, les valeurs énergétiques et de défense bénéficient du contexte actuel. 💱 Devises : le dollar reprend son rôle refuge Un dollar en hausse Le dollar se renforce (+0.3% sur l’indice DXY), soutenu par la demande pour les actifs refuges et la hausse du pétrole. Le USD/JPY progresse à environ 159.7, illustrant la faiblesse persistante du yen. Pression sur les devises internationales L’EUR/USD recule sous 1.1700 (-0.3%), tandis que le GBP/USD perd 0.4%. Les devises liées au risque, comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, sont également sous pression. Source: xStation 🌏 Asie : une session dominée par la prudence Des marchés en repli Les marchés asiatiques évoluent en baisse, reflétant une aversion au risque. Le Nikkei 225 perd 1.0%, tandis que le Hang Seng recule de 1.5%. Le Shanghai Composite limite ses pertes à 0.3%, mais reste sous pression. Facteurs macroéconomiques aggravants La hausse des rendements obligataires au Japon, à des niveaux inédits depuis près de 30 ans, accentue la pression sur les marchés. Les inquiétudes liées à l’inflation et à l’énergie pèsent sur la confiance. 🏛️ Politique européenne : tournant en Hongrie Une victoire historique de l’opposition Le parti d’opposition mené par Péter Magyar remporte les élections législatives avec environ 53% des voix. Avec 138 sièges sur 199, il obtient une majorité constitutionnelle, mettant fin à 16 ans de pouvoir de Viktor Orbán. Un impact positif à long terme pour l’Europe Les marchés interprètent ce résultat comme un rapprochement de la Hongrie avec l’Union européenne. Cela pourrait permettre le déblocage de financements importants, notamment pour l’Ukraine. 🪙 Métaux et cryptomonnaies : réactions contrastées Or et métaux sous pression L’or recule légèrement (entre -0.5% et -0.81%) autour de 4720$/once, sous l’effet d’un dollar plus fort. L’argent chute de 2.52%, tandis que le cuivre recule de 1.3%, pénalisé par les craintes de ralentissement économique. Bitcoin en difficulté Le Bitcoin recule de 0.69% autour de 70 800$, confirmant son comportement d’actif risqué dans ce contexte. Source: xStation ⚠️ Perspectives : une séance sous haute tension Un moment clé à surveiller La mise en œuvre du blocus à 16h00 (heure de Paris) sera déterminante. Toute escalade militaire ou incident maritime pourrait provoquer une nouvelle hausse du pétrole et accentuer la baisse des marchés. Des marchés dépendants de la géopolitique En l’absence de données macroéconomiques majeures, les marchés resteront entièrement dépendants des développements géopolitiques. Toute annonce de désescalade constituerait un catalyseur positif majeur. ❓ FAQ Pourquoi les marchés baissent-ils aujourd’hui ?

En raison de l’échec des négociations et de l’annonce d’un blocus des ports iraniens, qui relancent les tensions. Pourquoi le pétrole monte-t-il fortement ?

Les risques d’approvisionnement augmentent avec le blocus et les tensions au Moyen-Orient. Le détroit d’Ormuz est-il fermé ?

Non, mais la situation reste très tendue et pourrait évoluer rapidement. Quel impact des élections en Hongrie ?

Positif à long terme pour l’Union européenne et l’euro. Que surveiller aujourd’hui ?

La mise en place du blocus et toute réaction militaire ou diplomatique.

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