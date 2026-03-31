Les marchés financiers ont retrouvé un peu d’élan après un signal d’apaisement venu de Washington. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait indiqué à ses proches qu’il pourrait être prêt à suspendre la campagne militaire américaine contre l’Iran, même si le détroit d’Ormuz restait en grande partie obstrué. Cette perspective a soutenu les actions et les obligations, tout en provoquant un reflux des prix du pétrole.

Pour autant, le conflit est loin d’être terminé. Les développements de la nuit, marqués par une importante frappe contre des installations souterraines de stockage de missiles près d’Ispahan, suivie de plusieurs explosions majeures, rappellent que la situation géopolitique demeure extrêmement fragile. Les investisseurs évoluent donc entre soulagement tactique et prudence stratégique.

📊 Marchés financiers mondiaux sous tension

Les futures américains et européens repartent à la hausse

Les futures liés au S&P 500 ont avancé de 0,8%, signe que les investisseurs anticipent une détente progressive du risque géopolitique. En Europe, les contrats à terme ont également progressé de 0,3%, dans un mouvement plus modéré mais cohérent avec ce regain d’appétit pour le risque. Le marché semble considérer qu’une pause militaire américaine réduirait la probabilité d’une nouvelle flambée immédiate sur l’énergie et sur les actifs refuges.

Ce rebond reste toutefois fondé sur une hypothèse politique, et non sur une résolution du conflit. En d’autres termes, les marchés financiers saluent avant tout la possibilité d’un scénario moins dégradé que prévu. Cela explique pourquoi la réaction positive, bien réelle, demeure pour l’instant mesurée.

L’Asie reste pénalisée par l’aversion au risque

En Asie, l’amélioration du sentiment n’a pas résisté à la réalité des échanges. Après un sursaut initial, l’indice MSCI Asia Pacific a finalement reculé de 1%, se dirigeant vers sa plus mauvaise performance mensuelle depuis octobre 2008. Ce retournement illustre la nervosité persistante des investisseurs face à un environnement encore dominé par l’incertitude militaire et commerciale.

Les valeurs des semi-conducteurs ont figuré parmi les plus fortes baisses. Ce secteur, très sensible à la croissance mondiale, aux chaînes d’approvisionnement et à la demande technologique, souffre généralement dès que le marché craint une détérioration prolongée du contexte international. La faiblesse de l’Asie montre ainsi que la détente observée en Occident ne suffit pas encore à restaurer pleinement la confiance.

🛢️ Pétrole et détroit d’Ormuz au cœur du marché

Le WTI se replie après un pic vers 107 dollars

Le West Texas Intermediate a effacé ses gains du début de séance pour évoluer à peu près à l’équilibre autour de 103 dollars le baril, après être monté près de 107 dollars. Ce mouvement traduit un ajustement rapide des anticipations: les opérateurs réduisent une partie de la prime de risque intégrée dans les cours si une pause américaine devient crédible.

Le pétrole reste néanmoins à des niveaux élevés, ce qui montre que le marché ne considère pas le risque comme disparu. Tant que la situation au Moyen-Orient reste instable, l’énergie conservera une forte sensibilité aux annonces militaires, diplomatiques et logistiques. La volatilité devrait donc rester importante sur les prochains échanges.

L’Iran conserve un levier stratégique majeur

Après un mois de conflit, l’Iran semble avoir préservé un avantage stratégique important en gardant la main sur le trafic du détroit d’Ormuz. En mars, seulement six navires par jour ont emprunté cette voie étroite reliant le Golfe persique aux marchés mondiaux, contre environ 135 par jour en période normale. Cette chute spectaculaire met en évidence l’ampleur des perturbations potentielles sur l’approvisionnement énergétique mondial.

Pour les investisseurs, ce point est central. Même en cas de ralentissement de l’offensive américaine, la simple persistance d’un goulot d’étranglement sur cette route maritime suffit à maintenir une tension durable sur les prix de l’énergie. Autrement dit, une désescalade militaire partielle ne signifierait pas automatiquement un retour à la normale pour le marché pétrolier.

💵 Obligations, dollar et Fed : le refuge reprend la main

Les Treasuries progressent, les rendements reculent

Les obligations américaines ont prolongé leur rebond, avec un rendement du bon du Trésor à 10 ans en baisse de deux points de base à 4,33%. Cette évolution reflète à la fois une recherche de sécurité et l’idée que la poussée des prix de l’énergie ne se traduira pas forcément par un choc inflationniste durable. Le marché obligataire semble ainsi réévaluer le risque macroéconomique avec un peu plus de sang-froid.

Cette détente sur les taux contribue à soutenir l’ensemble des actifs financiers. Des rendements en baisse améliorent mécaniquement les valorisations et envoient un message de moindre stress systémique. Cela ne signifie pas que le risque a disparu, mais plutôt que les investisseurs ne redoutent plus, à ce stade, une escalade incontrôlée.

Jerome Powell rassure sur l’inflation énergétique

Les prix obligataires avaient déjà été soutenus lundi après les propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a minimisé les risques d’inflation à court terme liés à la hausse des prix de l’énergie. Ce message a contribué à rassurer les marchés sur le fait que la Fed ne serait pas contrainte de durcir rapidement sa posture monétaire en réponse à la flambée du pétrole.

Dans le même temps, le dollar a reculé face à la plupart des devises du G10. Ce repli traduit un mélange de détente géopolitique relative et de baisse des rendements américains. Lorsque les taux souverains se replient et que la demande de refuge se modère, le billet vert perd souvent une partie de son soutien.

🌍 Un soulagement de marché, mais pas encore un tournant

La géopolitique reste le moteur principal

Le rebond observé sur certaines classes d’actifs repose avant tout sur un changement d’anticipation politique. Les investisseurs réagissent moins à l’état réel du conflit qu’à la possibilité d’un ralentissement de l’engagement américain. Or, les frappes près d’Ispahan et les explosions signalées dans la nuit rappellent que la crise reste pleinement active.

Cette dissociation entre perception de marché et réalité militaire appelle à la prudence. Les marchés financiers peuvent se stabiliser temporairement sur une amélioration marginale du scénario, tout en restant vulnérables à toute nouvelle détérioration sur le terrain. Le calme actuel ressemble donc davantage à une respiration qu’à une véritable normalisation.

Ce que surveillent désormais les investisseurs

Les opérateurs vont suivre trois axes majeurs: l’évolution concrète de la campagne militaire, le niveau de blocage du détroit d’Ormuz et la réaction des banques centrales face aux prix de l’énergie. Tant que ces trois variables ne s’améliorent pas simultanément, les marchés resteront exposés à des mouvements brusques.

Dans ce contexte, la baisse des rendements et l’accalmie du pétrole constituent des signaux encourageants, mais encore insuffisants pour conclure à un apaisement durable. Le scénario dominant devient celui d’une désescalade graduelle, pas celui d’un retour immédiat à la stabilité.