Avant l'ouverture : Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran dans l'ombre de l'ultimatum de Trump

La séance d'hier à Wall Street s'est terminée sur une note très positive. Les hausses ont été soutenues par les dernières informations en provenance de la région du Golfe concernant un éventuel accord-cadre, ainsi que par la saison des résultats d'entreprises actuellement en cours. En conséquence, les principaux indices américains ont clôturé à des niveaux records. Le S&P 500 a progressé de plus de 1,5 %, le Nasdaq a gagné environ 2 %, tandis que le Dow Jones a terminé la séance en hausse de 1,2 %.

La situation autour de l'Iran reste au centre de l'attention des marchés mondiaux. Selon le Wall Street Journal, des représentants iraniens et américains, avec l'aide de médiateurs, travaillent sur un bref mémorandum en 14 points qui pourrait servir de base à un éventuel accord visant à mettre fin au conflit. Téhéran devrait répondre jeudi à la proposition de paix américaine, par le biais de canaux de médiation impliquant le Pakistan.

Les espoirs croissants d'une possible désescalade ont été accueillis favorablement par les investisseurs. En réaction aux signes d'un accord potentiel, les prix du pétrole ont chuté à environ 100 dollars le baril. Les marchés anticipent de plus en plus un scénario de réduction des risques géopolitiques et d'amélioration de la stabilité régionale.

Dans le même temps, les conseillers de Donald Trump s'inquiéteraient de plus en plus des conséquences politiques d'un conflit prolongé avec l'Iran, notamment à l'approche des élections de mi-mandat et dans un contexte de hausse des prix du carburant aux États-Unis. Au sein de l'administration, l'idée fait son chemin selon laquelle une escalade pourrait nuire au soutien dont bénéficient les républicains, les électeurs ressentant de plus en plus la pression liée à l'augmentation du coût de la vie et des prix de l'énergie.

Trump maintient toutefois une position ferme envers Téhéran. Le président a lancé un ultimatum, avertissant que le refus d’accepter l’accord proposé entraînerait une intensification des bombardements. Il a également réaffirmé que les États-Unis ne permettraient pas à l’Iran de se doter d’armes nucléaires.

Selon les derniers rapports d’Axios, il reste possible que Trump reprenne les actions militaires avant son prochain voyage en Chine.

Les marchés asiatiques ont également démarré la séance dans un climat optimiste, les investisseurs affichant clairement un appétit pour le risque accru, portés par l'espoir grandissant d'un cessez-le-feu autour de l'Iran et de l'évitement de perturbations dans le détroit d'Ormuz. Cette amélioration du sentiment soutient à la fois les marchés boursiers et la stabilité du secteur de l'énergie.

C'est l'indice japonais Nikkei 225 qui se démarque le plus, avec un bond de plus de 6 % à la reprise après les vacances de la Golden Week, atteignant un niveau record supérieur à 63 000 points. Des hausses importantes sont également observées dans toute la région. Le Hang Seng progresse de plus de 1,3 %, tandis que le KOSPI sud-coréen gagne plus de 1 %. L'indice australien S&P/ASX 200 est également en hausse.

Le Japon est une nouvelle fois intervenu verbalement sur le marché des changes. Le vice-ministre des Finances, Atsushi Mimura, a déclaré que les autorités surveillaient de près le yen et se tenaient prêtes à réagir en cas de fluctuations excessives de la devise. Les analystes notent toutefois que l'efficacité d'une intervention pourrait être limitée, car le conflit avec l'Iran continue de soutenir le dollar américain et exerce une pression supplémentaire sur le yen en raison de la hausse des prix de l'énergie.

Par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de mars de la Banque du Japon a révélé une position de plus en plus restrictive. Les responsables politiques ont signalé qu'ils étaient prêts à procéder à de nouvelles hausses des taux d'intérêt si l'économie et l'inflation évoluaient conformément aux prévisions, tout en soulignant que les taux actuels restaient relativement bas compte tenu des pressions inflationnistes persistantes.

Les données commerciales australiennes contrastaient toutefois avec le sentiment globalement positif. Le pays a enregistré son premier déficit commercial depuis fin 2017, s'élevant à 1,8 milliard de dollars australiens en mars.

Le sentiment positif se maintient sur les marchés des métaux précieux. L'or est en hausse d'environ 0,4 %, s'échangeant au-dessus de 4 700 USD l'once, tandis que l'argent surperforme avec des gains de près de 1,5 %.

En revanche, les cryptomonnaies sont sous pression aujourd'hui. Bitcoin est en baisse d'environ 0,3 %, testant le niveau des 81 000 USD, tandis que l'Ethereum recule de près de 1,5 %, passant sous la barre des 2 350 USD.