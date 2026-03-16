Les marchés financiers entament la semaine sur une note plus stable, mais l’environnement reste particulièrement nerveux. Le rebond observé sur les actions américaines intervient alors que les tensions liées à l’Iran continuent d’alimenter la flambée du pétrole et d’entretenir l’aversion au risque. Pour les investisseurs, la question centrale n’est donc pas seulement celle d’un redressement technique, mais celle de sa solidité dans un contexte géopolitique toujours plus instable.

📊 Marchés financiers : un rebond encore fragile

Les indices américains tentent de se stabiliser

Les principaux indices américains récupèrent une partie du terrain perdu la semaine précédente. Le US500 progresse de 0,4%, tandis que le US2000 gagne 0,6%. Ce mouvement suggère un retour progressif des acheteurs, mais il reste limité par les nouvelles provenant du Moyen-Orient.

Cette remontée ressemble davantage à un rebond prudent qu’à un véritable changement de tendance. Les opérateurs continuent de surveiller l’évolution du risque géopolitique, qui pourrait rapidement raviver la volatilité. En d’autres termes, la reprise des actions américaines demeure menacée par l’environnement extérieur.

L’Asie résiste malgré la pression pétrolière

Les places asiatiques ont commencé la semaine dans le rouge, pénalisées par un pétrole installé au-dessus de 100 dollars. Le Nikkei 225 a cédé environ 0,1%, après avoir touché un creux de -1,2% en séance. De son côté, le Shanghai Composite a reculé d’environ 0,4%, malgré des statistiques chinoises encourageantes.

La séance a toutefois montré une certaine capacité de résistance. Le KOSPI sud-coréen a nettement rebondi depuis ses plus bas journaliers et affiche désormais une hausse de 1,2%. Ce comportement illustre un marché partagé entre, d’un côté, l’inquiétude liée à l’énergie et, de l’autre, des achats opportunistes sur repli.

🛢️ Pétrole, Iran et détroit d’Ormuz : le choc principal

Le Brent s’envole après l’attaque sur Kharg Island

Le marché pétrolier reste au centre des préoccupations. Le Brent ajoute encore 1% et se rapproche de 105 dollars après l’attaque contre Kharg Island, infrastructure qui gère 90% des exportations iraniennes. Ce point est crucial, car il touche directement l’offre mondiale de brut.

En parallèle, environ 400 millions de barils de réserves ont déjà été libérés dans le monde, alors que la demande quotidienne globale est estimée à près de 100 millions de barils. Cela montre que les autorités disposent d’un certain levier d’urgence, mais aussi que ce soutien reste limité dans le temps si la crise se prolonge.

Les tensions régionales aggravent le risque énergétique

La situation diplomatique continue de se détériorer. Donald Trump fait pression sur l’OTAN et sur la Chine pour soutenir des opérations de “patrouille” dans le détroit d’Ormuz, tout en menaçant Xi Jinping d’annuler le sommet prévu en avril. Dans le même temps, une attaque de drone contre des réservoirs de carburant à Dubaï a entraîné des suspensions de vols, soulignant la vulnérabilité des infrastructures régionales.

L’ambassadeur iranien à Riyad a appelé à une “révision sérieuse” des relations dans la région, critiquant la dépendance envers les puissances extérieures durant la guerre avec les États-Unis et Israël. Plus de 2 000 attaques auraient été recensées dans la région depuis le 28 février, même si Téhéran nie toute implication dans des frappes contre les infrastructures pétrolières saoudiennes. Riyad affirme de son côté que son territoire ne sera pas utilisé pour une agression, malgré une frustration croissante dans les États du Golfe.

🇨🇳 Chine et Nouvelle-Zélande : des signaux contrastés

La Chine surprend positivement en début d’année

L’économie chinoise a commencé 2026 sur une note plus solide qu’attendu. La production industrielle a progressé de 6,3%, contre un consensus de 5,3%. Les ventes au détail ont augmenté de 2,8%, contre 2,6% attendu, tandis que l’investissement en actifs fixes a avancé de 1,8%, mettant fin à la tendance baissière précédente.

Ces chiffres apportent un soutien ponctuel au sentiment de marché. Toutefois, l’amélioration reste incomplète. Le taux de chômage atteint 5,3%, tandis que l’investissement immobilier recule encore de 11,1%, preuve que le secteur du logement continue de peser lourdement sur la dynamique économique chinoise.

Les tensions sur l’énergie compliquent la trajectoire de Pékin

L’escalade du conflit autour de l’Iran perturbe déjà les échanges mondiaux et les prix de l’énergie. Pour Pékin, cela pourrait remettre en question le calendrier des baisses de taux envisagées. Une énergie plus chère constitue en effet un risque supplémentaire pour l’activité, mais aussi pour l’inflation importée.

Cette situation crée donc un dilemme pour les autorités chinoises. D’un côté, l’économie montre des signes de stabilisation. De l’autre, le choc externe venu du pétrole pourrait imposer davantage de prudence sur le plan monétaire.

💱 Devises, métaux et cryptos : des marchés en transition

Le dollar reste stable, les devises antipodéennes rebondissent

Le Dollar Index évolue globalement sans grande variation. Sur le marché des changes, la volatilité provient surtout des devises dites antipodéennes. L’AUDUSD et le NZDUSD rebondissent chacun d’environ 0,25% après le repli observé en fin de semaine dernière.

L’EURUSD reste pour sa part quasiment inchangé à 1,1427. Cette stabilité relative traduit l’attentisme des investisseurs, qui préfèrent ajuster leurs positions à la marge tant que la situation géopolitique n’offre pas davantage de visibilité.

Les métaux corrigent, les cryptomonnaies prolongent leur reprise

Du côté des métaux précieux, l’évolution est plus contrastée. L’argent recule de 0,8% à 80 dollars l’once, tandis que l’or s’inscrit légèrement dans le rouge à -0,05%, autour de 5 025 dollars. Le platine et le palladium reprennent en revanche environ 1,1%.

Sur le marché des actifs numériques, le mouvement reste plus constructif. Le Bitcoin gagne 1,5% à 73 800 dollars, alors que l’Ethereum progresse de 3,8% à 2 270 dollars. Cette remontée confirme une amélioration graduelle du sentiment sur les cryptomonnaies, même si elle reste exposée à l’évolution générale de l’appétit pour le risque.

Au final, les marchés financiers affichent un début de semaine plus ordonné, mais certainement pas apaisé. Tant que le pétrole restera sous tension et que la crise autour de l’Iran continuera de menacer l’offre énergétique mondiale, le rebond des actifs risqués pourrait rester vulnérable.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers restent-ils fragiles malgré le rebond des actions américaines ?

Parce que la hausse observée sur les indices américains intervient dans un contexte de forte incertitude géopolitique. La progression des cours reste donc exposée à une nouvelle dégradation de la situation au Moyen-Orient.

Pourquoi l’attaque sur Kharg Island est-elle si importante pour le pétrole ?

Kharg Island est un point stratégique, car l’île gère 90% des exportations iraniennes. Toute perturbation de cette infrastructure peut faire craindre un choc d’offre et pousser les prix du brut à la hausse.

Les bons chiffres chinois suffisent-ils à rassurer les investisseurs ?

Pas totalement. La production industrielle et les ventes au détail dépassent les attentes, mais le chômage à 5,3% et la chute de 11,1% de l’investissement immobilier montrent que plusieurs fragilités persistent.

Pourquoi le dollar ne monte-t-il pas davantage dans ce contexte de tension ?

Le marché des changes reste prudent et attend de nouveaux catalyseurs. Pour l’instant, le Dollar Index évolue sans direction nette, tandis que les ajustements se concentrent surtout sur les devises plus sensibles au cycle mondial.

Le rebond du Bitcoin et de l’Ethereum peut-il durer ?

Il traduit un retour progressif de l’appétit pour le risque sur les actifs numériques. Cependant, cette reprise dépendra aussi de l’évolution des marchés globaux, du pétrole et du climat géopolitique.